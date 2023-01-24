Самсонов отразил 31 из 33 бросков «Айлендерс» и сделал голевую передачу. У него 15 побед в 21 игре

Теги Айлендерс Торонто НХЛ Илья Самсонов Хоккей

Илья Самсонов отразил 31 из 33 бросков «Айлендерс» и сделал голевую передачу.

Вратарь «Торонто» одержал 15-ю победу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с нью-йоркцами (5:2). 

Во втором периоде россиянин отметился результативной передачей, начав атаку в большинстве длинным пасом на Вильяма Нюландера, ассистировавшего Джону Таваресу. 

В 21 матче сезона у Самсонова 15 побед при 92,0% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,21. 

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
al-je
Ответ ni
Трындец … А в нас теперь беда с киперами. ШИ Вашингтона - ураган! Избавился от Самсонова, Зигенталера, набрал хз кого.
Самсонов пусть играет там, где играет.

Вратари нормальные. Чехарда со звеньями не способствует адекватности защиты.

Убрали бы уже Кузю хотя бы на пару игр и стабилизировали наконец тройки. А то какой-то калейдоскоп, а не команда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ni
Трындец …
А в нас теперь беда с киперами.
ШИ Вашингтона - ураган!
Избавился от Самсонова, Зигенталера, набрал хз кого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Magista_17
Илюха просто великолепен!Закрепляется в роли первого номера Торонто
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
EMK
Опустил схемы Ламберта
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий