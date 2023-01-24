Самсонов отразил 31 из 33 бросков «Айлендерс» и сделал голевую передачу. У него 15 побед в 21 игре

отразил 31 из 33 бросков « » и сделал голевую передачу.

Вратарь « » одержал 15-ю победу в сезоне в матче регулярного чемпионата с нью-йоркцами (5:2).

Во втором периоде россиянин отметился результативной передачей, начав атаку в большинстве длинным пасом на Вильяма Нюландера, ассистировавшего Джону Таваресу.

В 21 матче сезона у Самсонова 15 побед при 92,0% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,21.