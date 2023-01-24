Самсонов отразил 31 из 33 бросков «Айлендерс» и сделал голевую передачу. У него 15 побед в 21 игре
Илья Самсонов отразил 31 из 33 бросков «Айлендерс» и сделал голевую передачу.
Вратарь «Торонто» одержал 15-ю победу в сезоне в матче регулярного чемпионата НХЛ с нью-йоркцами (5:2).
Во втором периоде россиянин отметился результативной передачей, начав атаку в большинстве длинным пасом на Вильяма Нюландера, ассистировавшего Джону Таваресу.
В 21 матче сезона у Самсонова 15 побед при 92,0% отраженных бросков и коэффициенте надежности 2,21.
Вратари нормальные. Чехарда со звеньями не способствует адекватности защиты.
Убрали бы уже Кузю хотя бы на пару игр и стабилизировали наконец тройки. А то какой-то калейдоскоп, а не команда.
А в нас теперь беда с киперами.
ШИ Вашингтона - ураган!
Избавился от Самсонова, Зигенталера, набрал хз кого.