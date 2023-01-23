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По информации инсайдера Жерара Ромеро, нападающий парижского клуба не намерен продлевать контракт, действующий до конца этого сезона.

Месси передумал продлевать соглашение после победы на чемпионате мира. Он хочет еще подумать о своем будущем, при этом возвращение в «Барселону» пока не входит в его планы.

В текущем сезоне Лиги 1 аргентинец провел 15 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 10 ассистов. Его статистику можно найти здесь.