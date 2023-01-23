Месси не хочет продлевать контракт с «ПСЖ». Он передумал после победы на ЧМ (Жерар Ромеро)

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси может покинуть «ПСЖ». 

По информации инсайдера Жерара Ромеро, нападающий парижского клуба не намерен продлевать контракт, действующий до конца этого сезона. 

Месси передумал продлевать соглашение после победы на чемпионате мира. Он хочет еще подумать о своем будущем, при этом возвращение в «Барселону» пока не входит в его планы. 

В текущем сезоне Лиги 1 аргентинец провел 15 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 10 ассистов. Его статистику можно найти здесь.

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311 комментариев

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Yuliya Barsukova
Ответ fall_of_troy
Евро он так и не выиграл в отличие от Роналду. Think about it.
Ты вообще понял что сказал? Каким образом он выйграет евро, если он с Аргентины?На евро играют только европейские команды, как и на копа Америка лишь команды с Америки
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Дженнифер Коннелли
Месси зря потерял свою драгоценную два года игряя в ПСЖ! Криштиану зря потерял свою драгоценную 5 лет игряя в Юве и мю!
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ДЖИН
Ответ ACC
Сити или Барса... Барса практически нереально в свете действующего в Испании правила... Так что скорее всего - воссоединение с Пепом... Тоже красивая история, как и победа на ЧМ-2022... Особенно если выиграют наконец ЛЧ... Будет ещё одна команда-мечта! В любом случае желаю Месси удачи!
Как свободного агента летом , вполне может подписать на сезон, но контракт конечно будет не жирный.
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grigorijpisalnikov544@gmail.com
Ответ fall_of_troy
Евро он так и не выиграл в отличие от Роналду. Think about it.
Ты в футболе не разбираешся да??? Аргентина и евро ??? Капец
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ACC
Сити или Барса...
Барса практически нереально в свете действующего в Испании правила...
Так что скорее всего - воссоединение с Пепом... Тоже красивая история, как и победа на ЧМ-2022... Особенно если выиграют наконец ЛЧ... Будет ещё одна команда-мечта!
В любом случае желаю Месси удачи!
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Алексей Супонинский
Ответ Подкат Пенальтьевич
Ромеро ‐ барселоновский желтушник. Можно не читать.
К смертной казни приговоришь его ?
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kidur
Своё "бедное" будущее он давно уже обеспечил, ограбив Барсу по полной...
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TBFTT
Ответ Иван Иванов
Поздно! Надо было вместо Холанда его брать. Думаю, Пеп сейчас сидит и кусает локти наверное. А ведь он мог переманить Месси лишь одним словом "Да".
В том-то и дело на хрена им 35 летний Месси и если у них есть 23 летний Холанд они-то, как раз не прогодали.
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evgenijlistratenko591@gmail.com
Главная победа случилась🥇🏆
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TBFTT
Может пойдёт играть в Аль-Насри к Рону
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as009595@icloud.com
Ответ Karl0709
А прикиньте он перейдет в МС к Пепу и Пеп всё-таки выиграет ЛЧ, но опять таки всё благодаря Месси 😁😁😁😁
Пепу пешеход давно не нужен, именно потому что Пеп против, не взяли его в Сити когда была возможность
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Анвар Масимов
Ответ S1rAlex
никогда в жизни) Там же пахать надо))
Месси не играя в АПЛ отгрузил топ-6 Англии кучу голов
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Nikita2307
Ответ Серж Ск
Ещё ЛЧ есть, состав сильный, шансы высоки. Если заберут ЛЧ в этом году, 8-й золотой мяч его.
8 золотой мяч итак его
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predMBAPPE
Ответ Матвей Суицидин
полностью согласен, тем более доить шейхов сам бог велел
Скорее они сами велели себя доить💪🏻😁
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Серж Ск
Ответ Andy93
Утка или нет не так важно, но очевидно, что мотивация у него пропадет после победы на ЧМ.
Ещё ЛЧ есть, состав сильный, шансы высоки.
Если заберут ЛЧ в этом году, 8-й золотой мяч его.
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Имам Абакаров
Ответ fall_of_troy
Евро он так и не выиграл в отличие от Роналду. Think about it.
Аплодирую стоя...
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eto4o
Ответ Porsche 911
а Месси без Пепа уже выигрывал ЛЧ?)))
2006 и 2015
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Александр Белоусов
Ответ fall_of_troy
Евро он так и не выиграл в отличие от Роналду. Think about it.
Он не Европеец
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Матвей Суицидин
Ответ predMBAPPE
И правильно сделает, ему уже почти 36 а не 25, выиграл всё, а такие контракты на дороге не валяются даже в 25лет будучи лучшим
полностью согласен, тем более доить шейхов сам бог велел
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Ramil Usmanov
Ответ fall_of_troy
Евро он так и не выиграл в отличие от Роналду. Think about it.
Фрукт не выиграл Копу и ЧМ.
Think about it too.
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_Футбол в моём сердце_
Ответ fall_of_troy
Евро он так и не выиграл в отличие от Роналду. Think about it.
А рона кроме Евро не чего ни выйграл🤣
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Любовь
Похоже просто не нравится Лео жить во Франции..
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AndreyBSC
Еще бы сезон. Чтобы побить рекорд Криша в лч.
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Андрей К
Ответ Александр Р
Только Де брюйне с Холландом должны будут сесть на лавку
Согласен
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Andy93
Утка или нет не так важно, но очевидно, что мотивация у него пропадет после победы на ЧМ.
+1
0
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