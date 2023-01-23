Месси не хочет продлевать контракт с «ПСЖ». Он передумал после победы на ЧМ (Жерар Ромеро)
Лионель Месси может покинуть «ПСЖ».
По информации инсайдера Жерара Ромеро, нападающий парижского клуба не намерен продлевать контракт, действующий до конца этого сезона.
Месси передумал продлевать соглашение после победы на чемпионате мира. Он хочет еще подумать о своем будущем, при этом возвращение в «Барселону» пока не входит в его планы.
В текущем сезоне Лиги 1 аргентинец провел 15 матчей, в которых забил 8 голов и сделал 10 ассистов. Его статистику можно найти здесь.
Барса практически нереально в свете действующего в Испании правила...
Так что скорее всего - воссоединение с Пепом... Тоже красивая история, как и победа на ЧМ-2022... Особенно если выиграют наконец ЛЧ... Будет ещё одна команда-мечта!
В любом случае желаю Месси удачи!
Если заберут ЛЧ в этом году, 8-й золотой мяч его.
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