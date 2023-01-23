«Торпедо» выиграло у ЦСКА второй матч подряд. Гуска отразил 43 из 44 бросков
«Торпедо» выиграло два из трех матчей у ЦСКА в сезоне КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова обыграла московский клуб (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Голкипер нижегородцев Адам Гуска отразил 43 из 44 бросков в этом матче. В первом периоде он парировал 18 бросков, во втором – 10, в третьем – 15.
«Торпедо» победило ЦСКА во второй игре подряд. 7 декабря 2022 года нижегородская команда обыграла ЦСКА в Москве – 4:2.
Команда тренера Сергея Федорова выиграла у «Торпедо» один раз в сезоне – 24 ноября в Нижнем Новгороде со счетом 4:0.
ЦСКА занимает второе место в таблице Западной конференции – 74 очка в 53 играх. «Торпедо» находится на четвертой позиции – 72 балла в 54 матчах.
Федорова в прошлый год вознесли слишком... не понимая, кто на самом деле работу выполнял.