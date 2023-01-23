«Торпедо» выиграло у ЦСКА второй матч подряд. Гуска отразил 43 из 44 бросков

Теги ЦСКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Адам Гуска Хоккей

«Торпедо» выиграло два из трех матчей у ЦСКА в сезоне КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова обыграла московский клуб (3:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Голкипер нижегородцев Адам Гуска отразил 43 из 44 бросков в этом матче. В первом периоде он парировал 18 бросков, во втором – 10, в третьем – 15.

«Торпедо» победило ЦСКА во второй игре подряд. 7 декабря 2022 года нижегородская команда обыграла ЦСКА в Москве – 4:2.

Команда тренера Сергея Федорова выиграла у «Торпедо» один раз в сезоне – 24 ноября в Нижнем Новгороде со счетом 4:0.

ЦСКА занимает второе место в таблице Западной конференции – 74 очка в 53 играх. «Торпедо» находится на четвертой позиции – 72 балла в 54 матчах.

18 комментариев

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Юрий Тюмин
Пол состааа ЦСКА несоответсвуют уровне игры клуба......больше одной шайбы забить не могут
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Александр Екимов
Когда в топ-команде единственный гол в игре забивает защитник, подключившись к атаке, возникает разумный вопрос:а что там делают мастера - нападающие...? Только з/п получают..., которую не заслужили...???
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Сергей Богодухов
Интересно,а играет команда для кого? Для своего президента? Может для тренерского штаба или для старых корифеев которые сидят на трибунах? А может команда просто отбывает время на льду? ЦСКА,вы для кого играете? Ну или типа играете....
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Ник Прост
Ответ AAAARMEEC
Хочу спросить президента ЦСКА Есмантовича и Бориса Михайлова, который входит в состав директоров клуба, людей которые сняли тренера Никитина, и назначили Федорова.Вы нам обещали что с приходом Федорова команда будет показывать атакующий хоккей.Вот смотрю я на игры ЦСКА и в упор не вижу этот атакующий хоккей, команда с трудом и в муках рожает один гол(( Проигрывают всем командам конкурентам, дважды Локо,Динамо,Торпедо,Ска. Но это пол беды, проиграли дважды Кунь Луню, по разу Минску,Северстали,Нефтехимику командам которые дно КХЛ. Может стоит вернуть в ЦСКА Никитина? При нем ЦСКА забивал больше , и команда каждый год брала кубок Тихонова и выходила в финал Гагарина. Мне кажется прошлый кубок Федоров выиграл за счет того что заложил в ЦСКА Никитин. Этот год думаю предел ЦСКА это 1/4 финала. Команда при Федорове ДЕГРАДИРУЕТ!
Не знаю, кто такой Есмантович, с какой радости он президент хоккейного ЦСКА, но Боря там точно для декора и из уважения к прежним заслугам, но умом он никогда не страдал, да и его косноязычие давно известно - что он Вам может об’яснить?!
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Игорь Мастеров
Торпедушко огонь. Просто красавцы. Голос после матча отсутствует напрочь. Но зто мелочи.
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Brothers Ruutu
Ответ AAAARMEEC
Команда Олени! Орлы-Авангард)
Авангард-Ястребы.
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Матроскин52
Ответ AAAARMEEC
Команда Олени! Орлы-Авангард)
Олени не олени, счёт на табло 😜
+5
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alklimov2018
Ответ AAAARMEEC
Хочу спросить президента ЦСКА Есмантовича и Бориса Михайлова, который входит в состав директоров клуба, людей которые сняли тренера Никитина, и назначили Федорова.Вы нам обещали что с приходом Федорова команда будет показывать атакующий хоккей.Вот смотрю я на игры ЦСКА и в упор не вижу этот атакующий хоккей, команда с трудом и в муках рожает один гол(( Проигрывают всем командам конкурентам, дважды Локо,Динамо,Торпедо,Ска. Но это пол беды, проиграли дважды Кунь Луню, по разу Минску,Северстали,Нефтехимику командам которые дно КХЛ. Может стоит вернуть в ЦСКА Никитина? При нем ЦСКА забивал больше , и команда каждый год брала кубок Тихонова и выходила в финал Гагарина. Мне кажется прошлый кубок Федоров выиграл за счет того что заложил в ЦСКА Никитин. Этот год думаю предел ЦСКА это 1/4 финала. Команда при Федорове ДЕГРАДИРУЕТ!
Никитин вроде тоже как не блещет. Вообще, смотрел вторую половину матча - было дежа вю, что как раз Никитин вернулся, фирменный примитивный хоккей в чужой зоне.
Федорова в прошлый год вознесли слишком... не понимая, кто на самом деле работу выполнял.
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AAAARMEEC
Ответ Матроскин52
Профессору - браво! Хуска красавец! Команда- орлы!!!
Команда Олени! Орлы-Авангард)
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-1
-1
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AAAARMEEC
Хочу спросить президента ЦСКА Есмантовича и Бориса Михайлова, который входит в состав директоров клуба, людей которые сняли тренера Никитина, и назначили Федорова.Вы нам обещали что с приходом Федорова команда будет показывать атакующий хоккей.Вот смотрю я на игры ЦСКА и в упор не вижу этот атакующий хоккей, команда с трудом и в муках рожает один гол(( Проигрывают всем командам конкурентам, дважды Локо,Динамо,Торпедо,Ска. Но это пол беды, проиграли дважды Кунь Луню, по разу Минску,Северстали,Нефтехимику командам которые дно КХЛ. Может стоит вернуть в ЦСКА Никитина? При нем ЦСКА забивал больше , и команда каждый год брала кубок Тихонова и выходила в финал Гагарина. Мне кажется прошлый кубок Федоров выиграл за счет того что заложил в ЦСКА Никитин. Этот год думаю предел ЦСКА это 1/4 финала. Команда при Федорове ДЕГРАДИРУЕТ!
+5
0
+5
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kutavlik
Ларионов - лучший!!!! Если губернатор и Со ничего, хотя бы, не испортят и, если, никуда не переманят, он сделает конфету из Торпедо!!!! Хотя и так уже очень вкусно!!!!
+10
0
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Александр 52
Гуска красавец.
+5
0
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Матроскин52
Профессору - браво! Хуска красавец! Команда- орлы!!!
+7
0
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Dundee
Равная игра. Торпедо с победой 👊💥
+12
-1
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Kyancey
Всех болельщиков «Торпедо» с победой!💪🦌 Браво, парни! Браво, тренер!
+25
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ser7777
Торпедо Молодчики! Профессор Вы Лучший!
+24
-2
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Сергей Богодухов
Торпедо с победой! Федоров лицо своё не прячь,это твоя команда,ты тренер. Сколько можно опыта набиратся? ВОТ ОТВЕТЬ
+4
-2
+2
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HockeyMan
Игорь Николаевич, браво 👏
+36
-1
+35
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