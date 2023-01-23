Алвес сказал, что получал 30 тысяч евро в месяц в «Пумас». У судьи была копия контракта, зарплата там – 300 тысяч евро в месяц

Теги ПСЖ Ювентус Сборная Бразилии по футболу Барселона Севилья Дани Алвес лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига светская хроника происшествия высшая лига Мексика Пумас Футбол

Дани Алвес запутался в показаниях, когда его спросили о размере зарплаты в «Пумас».

Несколько дней назад Алвес был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации и хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму. Футболист трижды дал противоречащие друг другу показания.

По данным El País, в ходе предварительного заседания Алвес неверно ответил на вопрос судьи о размере зарплаты в «Пумас».

Дани сказал, что зарабатывал 30 тысяч евро в месяц. У судьи была копия контракта Алвеса с мексиканским клубом, из которого следовало, что зарплата Дани – 300 тысяч евро в месяц. Эту сумму «Пумас» выплачивали Алвесу при помощи спонсоров.

Как только бразильца задержали по подозрению в совершении изнасилования, «Пумас» расторгли контракт с ним.

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы

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71 комментарий

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Марат Шагимарданов
У него вообще адвокат есть? Три раза оговориться, и говорить я запутался 😂
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art.shu05@gmail.com
Ответ Ярик01
В Мексике платят 3,6 млн. евро в год сбитым летчикам? Удивительно.
Там Роналдиньо 4 получал
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Эд Рогозин
Ответ Try Stelsi
Это может быть уклонением от налогов, но, как это относится к делу об изнасиловании?
за компанию)
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Максим Собакевич
Ответ Alex Legend
40-летний латинос начал насиловать девушек, что здесь непонятного?
Или не начал. Судебное разбирательство еще не закончено, а тебе уже все «понятно»
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дамьен
На суде был Вар. Не повезло Дани
+2
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+2
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Try Stelsi
Это может быть уклонением от налогов, но, как это относится к делу об изнасиловании?
+1
0
+1
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dnssda
Какое отношение к делу имеет его зарплата?
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Руслан Мамедрзаев
Ответ Laidinen
Крайне маловероятно, что Алвес играл за 360 тыс.евро в год, для него это не деньги ...
В месяц написано
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CM1
Ответ Владимир Самсонов
Зачем врать в такие моменты?
" - Дружков придется закладывать - непорядочно. А что ты мне посоветуешь говорить?
- Правду, Гриша, только правду.
- Я вот тоже думаю, что правду, когда с одной стороны 10 лет, а с другой - 3 года"...
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CM1
Гражданин судья, это финансовые махинации. Мне "Пумас" заявили, что платят 30 тысяч, а баланс на карточке я не проверял. Предлагаю снять с "Пумас" 15 очков...
+3
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Карлик На Гормонах
Ответ Владимир Владимир
Народ, не знаю, что там с Алвесом, насиловал или нет, зато знаю, что в Испании очень феминистские законы, по которым за любое заявление женщины в полицию тебя ТОЧНО загребут в сизо прежде, чем начнут разбираться. В Каталонии уж точно.
Спасибо, что предупредил. Больше туда не поеду.
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Ранальду с пивком
Завтра
«Спартак» подписывает контракт с Дани Алвесом.
+3
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Демьян=)
Ответ Геннадий Тимченко
Широков тоже рассказал судье о своих мизерных доходах - прокатило👍
Щас бы сравнивать цивилизационные суды и так называемые "суды" в рф, которые к слову самому слову суд никакого отношения не имеют.. Так себе затея.
+4
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G_Batigol
Ответ здоровяк
Экономит Алвес. В слишком дорогой клуб сходил и спустил всю зарплату там)
Жизнь висит на нитке
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Владимир Владимир
Ответ Александр Гончаров
И это правильно, женщина всегда права и мужчина должен отдавать деньги, так всегда было. Не нравится- в тюрьму.
Правильно или нет - вопрос второстепенный в этой ситуации, потому что речь о том, что даже если Дани не совершал преступления, то при любой заяве его загребут в СИЗО.
+4
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Laidinen
Ответ rossoneri005
А что если Пумас просто доили спонсоров по договорённости с Алвесом?)
Крайне маловероятно, что Алвес играл за 360 тыс.евро в год, для него это не деньги ...
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Александр Гончаров
Ответ Владимир Владимир
Народ, не знаю, что там с Алвесом, насиловал или нет, зато знаю, что в Испании очень феминистские законы, по которым за любое заявление женщины в полицию тебя ТОЧНО загребут в сизо прежде, чем начнут разбираться. В Каталонии уж точно.
И это правильно, женщина всегда права и мужчина должен отдавать деньги, так всегда было. Не нравится- в тюрьму.
+1
-5
-4
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CHELSEA_2008
Ответ Sergey
когда уже насильники поймут, что насиловать девушек нельзя🤦‍♂️, иначе рано или поздно наткнёшься на иск либо в изнасиловании либо в избиении поправил
Не идеализируй тёток, мальчик. Все верно он написал. Если ты успешен то вообще нельзя касаться, обходить как чумных и слать подальше тех кто вешается на шею в клубах в надежде лёгкой наживы. Перестань смотреть на мир через розовые очки.
+14
-11
+3
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Egobrain junior
Ответ desolate
А где связь между его показаниями насчёт зп и изнасилованием?
показатель уровня интеллекта человека, перед которым держат копию его трудового договора, а он врет о его содержимом
+3
-1
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Sobachkin
Он уже жалеет явно .... сдала его, так и ещё и контракт спалили. А так скоро будет ФК Трах, из футболистов с статьями о изнасиловании. Дзюба хоть передернул и свободный
+2
0
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desolate
Ответ Egobrain junior
он что, совсем идиот, что ли? все больше думаю, что обвинение не ложное и его реально закроют надо же так завраться
А где связь между его показаниями насчёт зп и изнасилованием?
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Артём Ларсон
Ответ Заяцволк
Так легенда Ювентуса жыж - занижения, завышения... Снимите с него 15 очков
Ну одно очко с него точно снимут
+4
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Ярик01
В Мексике платят 3,6 млн. евро в год сбитым летчикам?
Удивительно.
+6
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DrunkSailor
Маленький врунишка.
0
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SergeyFedorov93
— Сколько вы получали по контракту?
— 30.
— Но у меня написано 300.
— Ахахахахха, так нелепо попались, гражданин судья.
+14
0
+14
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