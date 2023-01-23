Алвес сказал, что получал 30 тысяч евро в месяц в «Пумас». У судьи была копия контракта, зарплата там – 300 тысяч евро в месяц

Дани Алвес запутался в показаниях, когда его спросили о размере зарплаты в «Пумас».

Несколько дней назад Алвес был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», « » и « » грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации и хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму. Футболист трижды дал противоречащие друг другу показания.

По данным El País, в ходе предварительного заседания Алвес неверно ответил на вопрос судьи о размере зарплаты в «Пумас».

Дани сказал, что зарабатывал 30 тысяч евро в месяц. У судьи была копия контракта Алвеса с мексиканским клубом, из которого следовало, что зарплата Дани – 300 тысяч евро в месяц. Эту сумму «Пумас» выплачивали Алвесу при помощи спонсоров.

Как только бразильца задержали по подозрению в совершении изнасилования, « » расторгли контракт с ним.

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы