«Ак Барс» пропустил одну шайбу или меньше за матч в 8 из 11 игр при Билялетдинове

Теги Ак Барс Металлург Мг Сибирь Зинэтула Билялетдинов КХЛ Хоккей

«Ак Барс» при Зинэтуле Билялетдинове пропускает минимальное количество шайб.

Казанская команда обыграла «Трактор» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Казанцы пропустили больше двух голов за игру в 2 из 11 матчей после возвращения специалиста на пост главного тренера. Это произошло в матчах с «Металлургом» (2:4) и «Сибирью» (3:4 ОТ).

Не больше одной шайбы за матч «Ак Барс» пропускал в 8 из 11 игр при Билялетдинове.

«Сибири» удалось еще один раз забить казанцам больше одного гола – тот матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Ак Барса» по буллитам.

Список игр, в которых «Ак Барс» пропустил не больше одной шайбы:

«Ак Барс» – «Нефтехимик» – 3:1;

«Ак Барс» – «Северсталь» – 2:1 ОТ;

«Ак Барс» – «Витязь» – 2:0;

«Авангард» – «Ак Барс» – 1:2;

«Ак Барс» – «Адмирал» – 2:1 Б;

«Ак Барс» – «Салават Юлаев» – 2:1;

«Ак Барс» – «Авангард» – 2:0;

«Трактор» – «Ак Барс» – 1:4.

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20 комментариев

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srs
Ответ Дмитрий Ночвин
Тягомотина полнейшая, шайбу затолкали и ставят автобус, фу, так рад был когда он ушёл, и снова повторяется. Не рекомендую просмотры матчей с акбарсом, надеюсь они на адмирал в плове выйдут, или с локо встретятся. Да будет у них антихоккей)
Клубы с ДВ вероятнее всего мимо ПО, а чтобы АБ встретился с Локомотивом с другой конференции нужно дойти до финала(вроде перкрестный формат не возвращали). Да и сами они в Анти то ещё гоняют, это вообще большой минус лиги
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srs
Ответ Дмитрий Ночвин
Тягомотина полнейшая, шайбу затолкали и ставят автобус, фу, так рад был когда он ушёл, и снова повторяется. Не рекомендую просмотры матчей с акбарсом, надеюсь они на адмирал в плове выйдут, или с локо встретятся. Да будет у них антихоккей)
То что в Кахаэль по большей части модно гонять именно то что с приставкой Анти категорически противоречит интересам сборной, конечно. Там ведь такие номера не проходят, особенно против команд из за океана. Ведь не пропускать от плохих игроков кахаэлии-вахаэлии ниодно и то же, что от хороших хоккеистов в формате сборной(конечно не тех которых возили на расширенные евротуры в рамках ОИ представители Больших сборных)
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srs
Ответ Azevedo51
И ведь состав плей-оффский от и до, за вычетом Шипы и Каги
Есть вариант заметно бюджетнее со Стасом и Зарей у Седого в запасе. Чуть больше доверия, чем сейчас и все
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Дмитрий Ночвин
Тягомотина полнейшая, шайбу затолкали и ставят автобус, фу, так рад был когда он ушёл, и снова повторяется. Не рекомендую просмотры матчей с акбарсом, надеюсь они на адмирал в плове выйдут, или с локо встретятся. Да будет у них антихоккей)
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ilya1809
Ответ Printezis1990
ты видимо недалекого ума или тебе мало лет , перечисляю 1998 финал и гашек 0-1 величественность Доминатора на тот момент , он и Баффало в одиночку затащил в финал в те же годы! ) 2002 просто убийство нашей сборной в полуфинале с Сша судейсуий произвол , не засчитали чистый гол при 2-3 в ворота сша. 2006 турин полная выхолощенность и физическая и моральная после победы над Канадой в 1/4 + идеальные фины , ну да был провал в 2010 Канаде 3-7 но это Канаде с Нидермайером в защите !
Итог какой, на ОИ вы выступали плохо и до Билла и честно говоря и после Билла, по содержанию совершенно точно.У нас были отдельные хорошие матчи, но за них медали не дают.Единственное эффективное решение для нас было,это такие соперники-сборные на которые на ДВЕ..не меньше на ДВЕ головы ниже нас, как Белорусы в 2002, и все сборные вместе взятые в 2018.
А уж рассуждать про автобус от Билла и делать вид что помнишь 2006 где мы забили НОЛЬ а пропустили 7 за два матча,это какое то лицемерие.Когда тебе так без шансов напихивают полные штаны шайб, лучше вообще не вспоминать про чудо хоккей в исполнении сборной.Ну а на канадцах фиксируйтесь, если вам так удобно, и вам кажется что на каждом ОИ было полтора, удобных для вашей памяти ,матча.
Ну и спасибо за оскорбление)наверное вы очень большого ума коль переходите на такие вещи)Ну а память как мы выяснили у меня явно лучше.
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ilya1809
Ответ Printezis1990
ты видимо недалекого ума или тебе мало лет , перечисляю 1998 финал и гашек 0-1 величественность Доминатора на тот момент , он и Баффало в одиночку затащил в финал в те же годы! ) 2002 просто убийство нашей сборной в полуфинале с Сша судейсуий произвол , не засчитали чистый гол при 2-3 в ворота сша. 2006 турин полная выхолощенность и физическая и моральная после победы над Канадой в 1/4 + идеальные фины , ну да был провал в 2010 Канаде 3-7 но это Канаде с Нидермайером в защите !
2002 год тоже не ахти то, просто вы слишком не молодой и не помните что мы в группе заняли третье место,третье это не первое и не второе,оно идет ниже.Наверное схемы Билла и до сюда достали.А в реальности был такой себе хоккей,третье место в группе,и выход на Чехию и победа..вот тут внимательно прошу читатью, ни каким нибудь билловским скучным хоккеем, с хорошей обороной и малым кол-вом забитых шайб, а великолепная победа, в ажурном атакующем матче со счетом 0-1.Представляете, победа в стиле Билла на ОИ2002 0-1.Хотя у Билла 2012-2014, в сборной таких результатов не было, но не важно..играть на оборону плохо только если это Билл, а если это ОИ2002 то там красота была не меньше.Ну на Бронзе слава богу была не ТОП сборная, и это ключевое.
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ilya1809
Ответ Printezis1990
ты видимо недалекого ума или тебе мало лет , перечисляю 1998 финал и гашек 0-1 величественность Доминатора на тот момент , он и Баффало в одиночку затащил в финал в те же годы! ) 2002 просто убийство нашей сборной в полуфинале с Сша судейсуий произвол , не засчитали чистый гол при 2-3 в ворота сша. 2006 турин полная выхолощенность и физическая и моральная после победы над Канадой в 1/4 + идеальные фины , ну да был провал в 2010 Канаде 3-7 но это Канаде с Нидермайером в защите !
Вот вот..очень хорошо что вспомнил 2002 , а самое главное вспомнил 2006.Ну да, Канадцев победили, и если для тебя это мерилово, то да как бы ползадачи выполнены..но вообще то, если убрать фиксацию на Канадцах, то в 2006 окажется большая и не очень вкусная лужа.Давай напомню, коль ты такой взрослый что забыл,что в группе в 2006 вперед мы выпустили сборную Словакии, на 1ое место.Они конечно хорошие парни, и есть ТОП звезды, но проблема в том что бы еще более хорошие парни и звезды у нас.А то фиксация на 2014 что складывается ощущение что в 2002 и 2006 мы всех рвали.А нет оказывается.А помнишь 0-1 с великим Казахстаном?Наверное БИЛЛ из 2014 помещал забить большой 1 шайбы.Потом 1/4 с Канадцами,это да для любителей запомнить один матч(ну два).А что потом было напомнишь ?Тот самый великолепный матч с Финнами, когда нам напихали 4, а мы им забили НОЛЬ, Билл помешал ..из 2014? ?Еще вспомнил матч за Бронзу..Ой нас опять размазали 3-0, получается за эти 2 матча мы получили 7 а забили ноль.И вправду до Билла конечно на ОИ выступали как боженьки, вот видите как красиво нас размазали.Кра Со Те Нь.Не то что при Билле.
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Artem Kalugin
Ответ Printezis1990
ты видимо недалекого ума или тебе мало лет , перечисляю 1998 финал и гашек 0-1 величественность Доминатора на тот момент , он и Баффало в одиночку затащил в финал в те же годы! ) 2002 просто убийство нашей сборной в полуфинале с Сша судейсуий произвол , не засчитали чистый гол при 2-3 в ворота сша. 2006 турин полная выхолощенность и физическая и моральная после победы над Канадой в 1/4 + идеальные фины , ну да был провал в 2010 Канаде 3-7 но это Канаде с Нидермайером в защите !
Нидермайер не все 60 минут на поле. И в 10 году он уже не был тем монстром, что в середине нулевых. Нет, там действительно играли бестолково и безыдейно.
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banchik1
А если бы еще и сам с Первухиным на лед вышел, вообще бы не пропускали.
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guizzy
Вот кто и делает разницу между СЮ и АБ в 21 веке.
Очень повезло соседям, что у них есть такой человек, кто может прийти и вытащить команду практически в любой ситуации.
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Серый
Ответ Printezis1990
ты видимо недалекого ума или тебе мало лет , перечисляю 1998 финал и гашек 0-1 величественность Доминатора на тот момент , он и Баффало в одиночку затащил в финал в те же годы! ) 2002 просто убийство нашей сборной в полуфинале с Сша судейсуий произвол , не засчитали чистый гол при 2-3 в ворота сша. 2006 турин полная выхолощенность и физическая и моральная после победы над Канадой в 1/4 + идеальные фины , ну да был провал в 2010 Канаде 3-7 но это Канаде с Нидермайером в защите !
Ну да, шарлатаны в 2010 не при чем, там же Нидермайер)
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Ильфат Габдулвалиев
Ответ Azevedo51
И ведь состав плей-оффский от и до, за вычетом Шипы и Каги
Кагарлицкому что то не хватает, везения что ли в конце бросков. А Щипачев чем плох то? Он на раздаче передач лучший в Ак Барсе. Чем он не угодил. Тарасова убрали, это норм. Был пассажиром. Бурми? Сам дурак. Его уже в Ак Барс не пригласят, даже при окончании его игровой карьеры. Яруллин может вернуться на родину, в Ак Барс, это возможно.
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Printezis1990
Ответ ilya1809
Что же нас сгубило на других олимпиадах?)) не уж то ожидание билла. По моему на олимпиадах наши суперНХЛовцы просто не сумели дать того что мы от них ждали… при всех тренерах
ты видимо недалекого ума или тебе мало лет , перечисляю 1998 финал и гашек 0-1 величественность Доминатора на тот момент , он и Баффало в одиночку затащил в финал в те же годы! ) 2002 просто убийство нашей сборной в полуфинале с Сша судейсуий произвол , не засчитали чистый гол при 2-3 в ворота сша. 2006 турин полная выхолощенность и физическая и моральная после победы над Канадой в 1/4 + идеальные фины , ну да был провал в 2010 Канаде 3-7 но это Канаде с Нидермайером в защите !
+1
-4
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srs
Стыдно конечно глядя на список матчей, где АБ не может забивать более 2 голов. Свернули бы что ли
+2
-4
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ilya1809
Ответ Printezis1990
В откат Биля всегда умел играть ) , что кстати и сгубило нашу сборную на олимпиаде 2014 )
Что же нас сгубило на других олимпиадах?)) не уж то ожидание билла. По моему на олимпиадах наши суперНХЛовцы просто не сумели дать того что мы от них ждали… при всех тренерах
+15
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Azevedo51
Ответ MaaRek
Чемпионский системный хоккей. Выигрывать у таких стабильных команд плов до 4 побед невероятно сложно. Поэтому ЗХБ и один из самых титулованных в российском хоккее. Вышел с пенсии за 4-м кубком
И ведь состав плей-оффский от и до, за вычетом Шипы и Каги
+7
-2
+5
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Printezis1990
В откат Биля всегда умел играть ) , что кстати и сгубило нашу сборную на олимпиаде 2014 )
+5
-9
-4
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MaaRek
Чемпионский системный хоккей. Выигрывать у таких стабильных команд плов до 4 побед невероятно сложно. Поэтому ЗХБ и один из самых титулованных в российском хоккее. Вышел с пенсии за 4-м кубком
+44
-2
+42
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Ильфат Габдулвалиев
Ответ tuchvatullin.rustem@yandex.ru
СубханАллах
Молодцы!!!
+8
-1
+7
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tuchvatullin.rustem@yandex.ru
СубханАллах
+23
-4
+19
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