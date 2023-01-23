«Ак Барс» пропустил одну шайбу или меньше за матч в 8 из 11 игр при Билялетдинове
«Ак Барс» при Зинэтуле Билялетдинове пропускает минимальное количество шайб.
Казанская команда обыграла «Трактор» (4:1) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Казанцы пропустили больше двух голов за игру в 2 из 11 матчей после возвращения специалиста на пост главного тренера. Это произошло в матчах с «Металлургом» (2:4) и «Сибирью» (3:4 ОТ).
Не больше одной шайбы за матч «Ак Барс» пропускал в 8 из 11 игр при Билялетдинове.
«Сибири» удалось еще один раз забить казанцам больше одного гола – тот матч завершился со счетом 3:2 в пользу «Ак Барса» по буллитам.
Список игр, в которых «Ак Барс» пропустил не больше одной шайбы:
«Ак Барс» – «Нефтехимик» – 3:1;
«Ак Барс» – «Северсталь» – 2:1 ОТ;
«Ак Барс» – «Витязь» – 2:0;
«Авангард» – «Ак Барс» – 1:2;
«Ак Барс» – «Адмирал» – 2:1 Б;
«Ак Барс» – «Салават Юлаев» – 2:1;
«Ак Барс» – «Авангард» – 2:0;
«Трактор» – «Ак Барс» – 1:4.
А уж рассуждать про автобус от Билла и делать вид что помнишь 2006 где мы забили НОЛЬ а пропустили 7 за два матча,это какое то лицемерие.Когда тебе так без шансов напихивают полные штаны шайб, лучше вообще не вспоминать про чудо хоккей в исполнении сборной.Ну а на канадцах фиксируйтесь, если вам так удобно, и вам кажется что на каждом ОИ было полтора, удобных для вашей памяти ,матча.
Ну и спасибо за оскорбление)наверное вы очень большого ума коль переходите на такие вещи)Ну а память как мы выяснили у меня явно лучше.
Очень повезло соседям, что у них есть такой человек, кто может прийти и вытащить команду практически в любой ситуации.