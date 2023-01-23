«Ак Барс» пропустил одну шайбу или меньше за матч в 8 из 11 игр при Билялетдинове

«Ак Барс» при пропускает минимальное количество шайб.

Казанская команда обыграла «Трактор» (4:1) в матче Фонбет чемпионата .

Казанцы пропустили больше двух голов за игру в 2 из 11 матчей после возвращения специалиста на пост главного тренера. Это произошло в матчах с « » (2:4) и «Сибирью» (3:4 ОТ).

Не больше одной шайбы за матч «Ак Барс» пропускал в 8 из 11 игр при Билялетдинове.

« » удалось еще один раз забить казанцам больше одного гола – тот матч завершился со счетом 3:2 в пользу « » по буллитам.

Список игр, в которых «Ак Барс» пропустил не больше одной шайбы:

«Ак Барс» – «Нефтехимик» – 3:1;

«Ак Барс» – «Северсталь» – 2:1 ОТ;

«Ак Барс» – «Витязь» – 2:0;

«Авангард» – «Ак Барс» – 1:2;

«Ак Барс» – «Адмирал» – 2:1 Б;

«Ак Барс» – «Салават Юлаев» – 2:1;

«Ак Барс» – «Авангард» – 2:0;

«Трактор» – «Ак Барс» – 1:4.