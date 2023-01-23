«Эвертон» уволит Лэмпарда – объявят сегодня. У команды нет побед в 10 матчах
Фрэнк Лэмпард сегодня покинет пост тренера «Эвертона».
По данным Sky Sports, решение об отставке 44-летнего специалиста уже принято. Ожидается, что «Эвертон» сегодня объявит об уходе Лэмпарда с поста главного тренера.
Лэмпард возглавил «Эвертон» менее года назад – 31 января 2022-го.
«Эвертон» занимает 19-е место в таблице АПЛ, у команды столько же очков, сколько и у идущего последним «Саутгемптона».
Команда не выигрывала с 22 октября – тогда «Эвертон» разгромил «Кристал Пэлас» (3:0) в матче АПЛ. С тех пор у команды 8 поражений и 2 ничьих в 10 матчах.
Следующую игру «Эвертон» проведет 4 февраля. Соперником «ирисок» станет «Арсенал».
Да и в Эвертоне он хорошо работал что ли? А ну, если сравнивать с Лэмпардом то может быть. Но тогда получается Мойес > Анчи?
Если честно Лэмпарду сильно не везёт в клубах . В дерби у него была боевая команда и показывала хороший футбол, красивый .
В челси тоже . Я был поражён как за пол года они уже играли так ,как хочет лэмпард . Был виден почерк тренера.
В первый сезон ,в условиях трансферного бана занял 4 место. Из Маунта и Абрахама сделал топовых игроков . Но ,затем появились трансферы ...
Купили зиеша,хаверца,вернера ,чилвел и менди . Где тол ко менди отлично сыграл . Всё остальные не показывали уровень, за который заплатили деньги . Пресса и фанаты давили на это . Ему приходилось выпускать дорогих игроков ,хотя они не были в форме и не показывали норм уровень футбола . Хотя начало сезона было норм ,но после поражений и токсичности его уволили
В Эвертоне Бенитес все разрушил ,там и новое руководство было не айс . Полный хацс в управлении, уничтожили крутой проект за короткое время . Идиоты продали Диня ,который тащил чисто из-за конфликта с Бени ,но потом через неделю и его уволили. Скольких менеджеров тоже убрали . Клуб в болоте. Возможно и Лэмпард не такой топ ,но сложно показывать уровень в таких условиях . Надеюсь не сдаться.
И очень надеюсь ,что Руни не будет лезть туда
Никогда не думал, что буду защищать лэмпарда 😁
А вот среднячки обычно хорошими тренерами становятся