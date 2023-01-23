«Эвертон» уволит Лэмпарда – объявят сегодня. У команды нет побед в 10 матчах

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Футбол

Фрэнк Лэмпард сегодня покинет пост тренера «Эвертона».

По данным Sky Sports, решение об отставке 44-летнего специалиста уже принято. Ожидается, что «Эвертон» сегодня объявит об уходе Лэмпарда с поста главного тренера.

Лэмпард возглавил «Эвертон» менее года назад – 31 января 2022-го.

«Эвертон» занимает 19-е место в таблице АПЛ, у команды столько же очков, сколько и у идущего последним «Саутгемптона».

Команда не выигрывала с 22 октября – тогда «Эвертон» разгромил «Кристал Пэлас» (3:0) в матче АПЛ. С тех пор у команды 8 поражений и 2 ничьих в 10 матчах.

Следующую игру «Эвертон» проведет 4 февраля. Соперником «ирисок» станет «Арсенал».

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141 комментарий

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#SharkTeam
Ответ KMR
А ведь папа Карло для многих малолеток типа не тренер. Воспитаные на Пепе и Клоппе посмотрите место Эвертона при Анчелотти и сейчас.
При всем уважении, Карло до Пепа как до луны. А 1 титул за 10+ лет тренерства итальянских грандов и слив чемпа Монпелье так вообще позор.
Да и в Эвертоне он хорошо работал что ли? А ну, если сравнивать с Лэмпардом то может быть. Но тогда получается Мойес > Анчи?
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#SharkTeam
Если не на поле, то может тренерский тандем со Стивеном у них получится?
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Davron Tashkenbaev
Как же он хорошо начинал в Челси..
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timustus
Эвертону нужно менять весь менеджмент. По инвестициям должны быть на 7 месте, по факту половина команды те ещё пассажиры.
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Yri Yrov
Ответ kaviknat
Еще одно подтверждение, что хороший футболист крайне редко становится хорошим тренером
Кроме Зидана, Анчи, Артета, Кройфа?
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LosBlancos
Ответ kaviknat
Еще одно подтверждение, что хороший футболист крайне редко становится хорошим тренером
Не факт .
Если честно Лэмпарду сильно не везёт в клубах . В дерби у него была боевая команда и показывала хороший футбол, красивый .
В челси тоже . Я был поражён как за пол года они уже играли так ,как хочет лэмпард . Был виден почерк тренера.
В первый сезон ,в условиях трансферного бана занял 4 место. Из Маунта и Абрахама сделал топовых игроков . Но ,затем появились трансферы ...
Купили зиеша,хаверца,вернера ,чилвел и менди . Где тол ко менди отлично сыграл . Всё остальные не показывали уровень, за который заплатили деньги . Пресса и фанаты давили на это . Ему приходилось выпускать дорогих игроков ,хотя они не были в форме и не показывали норм уровень футбола . Хотя начало сезона было норм ,но после поражений и токсичности его уволили
В Эвертоне Бенитес все разрушил ,там и новое руководство было не айс . Полный хацс в управлении, уничтожили крутой проект за короткое время . Идиоты продали Диня ,который тащил чисто из-за конфликта с Бени ,но потом через неделю и его уволили. Скольких менеджеров тоже убрали . Клуб в болоте. Возможно и Лэмпард не такой топ ,но сложно показывать уровень в таких условиях . Надеюсь не сдаться.
И очень надеюсь ,что Руни не будет лезть туда

Никогда не думал, что буду защищать лэмпарда 😁
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corazón blanco
Ответ Someone from Internet
Почему же? Тренер уровня Анчелотти пошёл же
И Бенитес их тренировал. Но тогда все думали, что лучшие времена в карьере Карло позади, а тут вот как оно оказалось. Так что не брал этот показатель в расчёт + сейчас положение дел у Эвертона незавидное, не каждый рискнет.
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Pitkin
Мда... Жаль Фрэнка. Но тренерство - не его дело. Редко, когда напады и полузахи-атакёры становятся хорошими тренерами Это больше удел центральных защитников (Бэккенбауэр) и вратарей (Моуриньо).
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Someone from Internet
Ответ corazón blanco
Тухель вряд ли пойдёт в клуб уровня Эвертон.
Почему же? Тренер уровня Анчелотти пошёл же
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baalexxx
Ответ Асхаб Шихов
Причём тут тренер,если игроки кривоногие. С их составом даже Зидан бы ушёл в Чемпионшип
Согласен. Тут хирург нужен.
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jzx
Ответ madaev
Поражаюсь от того факта, что их тренировал Анчелотти
Так причем результаты тоже были плачевные
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corazón blanco
Ответ Миха Терпак
Тухеля мб возьмут
Тухель вряд ли пойдёт в клуб уровня Эвертон.
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Someone from Internet
Ответ 26
Биг Сэм
Его позовут в Челси после увольнения мистера Поттера!
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Be_Cos
Можно ещё успеть уволить Г. Поттера, нанять Френки и вывести сразу 2 команды в Шип. Вот это рекорд так рекорд будет, на все времена :D
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Be_Cos
Ответ Иван Шуткин
Сашка Мостовому надо посмотреть на работы футболисты у которых карьеры по 20 лет и получается у единиц , это с учетом , что они учились на тренера еще
"Негоже нам, царям, в каком-то Чемпионшипе тренировать. Подавай мне сразу Сити, Ливерпуль, Арсенал или МЮ" - Мостовой :)
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Милан.Тэо
Руководство Эвертона конечно очень быстро сработало, ждало аж 2 сезона в зоне вылета и одни поражения, после Анчелотти в зоне Еврокубков ☝️🤦‍♂️🤡🤡🤡
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sashafan2
Не понимаю, почему Лэмпард не был уволен после прошлого сезона. Разве борьба за выживание - это уровень Эвертона?
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Lidin_papa
Ответ AlexisVieri
С каких это пор Ньюкасл стал топом? То что там много денег, пока ни о чем не говорит. В прошлом сезоне сороки еще за выживание боролись, а в этом решают локальные задачи (успешно). Команда развивается поступательно и это правильно. И никто пока не ставит перед Хау цель выигрывать Премьер-Лигу и Лигу Чемпионов. А когда такие цели будут стоять, уверен, уже будет и другой состав и другой тренер.
Причем здесь "топы, победы в АПЛ и ЛЧ"? Вы же пишете "английская тренерская школа мертва". Я вам - контраргумент в виде результатов работы Хау в Ньюкасле в ЭТОМ сезоне, причем без "много денег" на трансферы. Команда, на минуточку, в четверке, с наименьшим количеством пропущенных, с одним (! как у Арсенала) поражением. При этом сколько они потратили на трансферы после прихода шейхов? Хотя сами же упоминаете, что еще в прошлом сезоне сороки за выживание боролись.
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#SharkTeam
Ответ madaev
Поражаюсь от того факта, что их тренировал Анчелотти
Так чего же такой топарь и не смог их поднять?
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Valery Fan
Ответ corazón blanco
Давно пора, вот только теперь кого звать, кто сможет исправить ситуацию?
Почетино,Луис Энрике,Тухель,Тедеско все безработные вроде
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Joe Moor
Ответ Қырықбай Ұзақбайұлы
Тем более не вратарь, не нападающий, которые в строении игры не особо участвуют, а один из лучших центрхавов Англии, да и мира в свое время был. А еще когда-то читал, что Лэмпард необычайно умен и айкью у него довольно высокое. На бумаге – потенциально топовый тренер, на деле получился физрук
Такой же как Пирло.
А вот среднячки обычно хорошими тренерами становятся
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Игорь Новиков
Ответ madaev
Поражаюсь от того факта, что их тренировал Анчелотти
Один из сезонов он закончил в паре очков от зоны еврокубков...
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Старый Сухи
Ответ kaviknat
Еще одно подтверждение, что хороший футболист крайне редко становится хорошим тренером
Никакого подтверждения или неподтверждения. Есть случаи когда хорошие футболисты становились хорошими тренерами. Те же папа Карло или Пеп. Похоже и Хави движется в этом же направлении. А есть случаи когда неудавшиеся или средненькие футболисты становились хорошими тренерами. Моур, Тухель и т.д. И то и другое случается.
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Великолепный Пеп
Ответ xQcoW
Ну хотя бы эвертон не тратит миллиарды, чтобы быть середняком как лозерпуль
Ливерпуль за последние 5 лет потратил на 20 миллионов фунтов больше чем эвертон, ~ 730 млн против 710
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igorrado@yandex.ru
Тут только очищение Чемпионшипом поможет
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