«Эвертон» уволит Лэмпарда – объявят сегодня. У команды нет побед в 10 матчах

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По данным Sky Sports, решение об отставке 44-летнего специалиста уже принято. Ожидается, что «Эвертон» сегодня объявит об уходе Лэмпарда с поста главного тренера.

Лэмпард возглавил «Эвертон» менее года назад – 31 января 2022-го.

«Эвертон» занимает 19-е место в таблице АПЛ, у команды столько же очков, сколько и у идущего последним «Саутгемптона».

Команда не выигрывала с 22 октября – тогда «Эвертон» разгромил «Кристал Пэлас» (3:0) в матче . С тех пор у команды 8 поражений и 2 ничьих в 10 матчах.

Следующую игру «Эвертон» проведет 4 февраля. Соперником «ирисок» станет «Арсенал».