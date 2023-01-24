Панарин сделал 3 передачи в матче с «Флоридой» и стал 2-й звездой. У него 50 очков в 47 играх
Артемий Панарин сделал 3 передачи в матче с «Флоридой» и стал 2-й звездой.
Форвард «Рейнджерс» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (6:2).
На его счету стало 50 (12+38) очков в 47 играх текущего сезона.
Сегодня Панарин (17:41, 0:57 – в единственном для команды большинстве, полезность «+2») нанес 1 бросок в створ. Статистика потерь и перехватов – 2:2.
С момента дебюта Панарина в НХЛ только Мак отдал передач больше. Кейн отдал столько же, но сыграл на 18 матчей больше. А по передачам за матч с сезона 2015-2016 лучше Панарин только Мак и Кучеров.
Действительно, про что же это Панарин. Ума не приложу.
Но если серьёзно: а про что? не говорим про 3-4 звено - таам голы как бонус. Но 1я-2я тройки и их напы должно забивать, и забивать побольше