Панарин сделал 3 передачи в матче с «Флоридой» и стал 2-й звездой. У него 50 очков в 47 играх

Теги Рейнджерс Флорида НХЛ Артемий Панарин Хоккей

Артемий Панарин сделал 3 передачи в матче с «Флоридой» и стал 2-й звездой.

Форвард «Рейнджерс» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (6:2). 

На его счету стало 50 (12+38) очков в 47 играх текущего сезона. 

Сегодня Панарин (17:41, 0:57 – в единственном для команды большинстве, полезность «+2») нанес 1 бросок в створ. Статистика потерь и перехватов – 2:2. 

19 комментариев

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Silky Mitts
Ответ Slava Slava
Сезон нормальный, партнеры по звену не тянут уровень. Моменты он создает в каждом матче, но там то Кравцов, то Визи, то Трочек просто не попадают из простейших позиций. Сегодня выпустили с иранцем вроде в первый раз в сезоне и сразу 3 паса. В Рейнджерс, видимо, решили,что с ним любая деревяшка забивать будет, но партнеры то тоже должны по шайбе попадать хотя бы
Ну в принципе от игрока, получающего такой контракт, требуется прокачивать партнёров по звену.
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Zomourning33
Ответ BuTaJIbKa
Шмурнов - перелогинься :) Но если серьёзно: а про что? не говорим про 3-4 звено - таам голы как бонус. Но 1я-2я тройки и их напы должно забивать, и забивать побольше
Действительно, про что может быть игрок, который максимум забивал 32 шайбы за сезон, который в среднем забивает по 0,36 гола за игру в НХЛ, и который в среднем за сезон до этого забивал по 27 голов в среднем за один сезон?
С момента дебюта Панарина в НХЛ только Мак отдал передач больше. Кейн отдал столько же, но сыграл на 18 матчей больше. А по передачам за матч с сезона 2015-2016 лучше Панарин только Мак и Кучеров.

Действительно, про что же это Панарин. Ума не приложу.
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BuTaJIbKa
Ответ Zomourning33
Он и не про голы.
Шмурнов - перелогинься :)
Но если серьёзно: а про что? не говорим про 3-4 звено - таам голы как бонус. Но 1я-2я тройки и их напы должно забивать, и забивать побольше
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Zomourning33
Ответ BuTaJIbKa
а где прогресс, и статус звезды? при всей специфике команды - мало от него голов
Он и не про голы.
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Zomourning33
Ответ Slava Slava
Сезон нормальный, партнеры по звену не тянут уровень. Моменты он создает в каждом матче, но там то Кравцов, то Визи, то Трочек просто не попадают из простейших позиций. Сегодня выпустили с иранцем вроде в первый раз в сезоне и сразу 3 паса. В Рейнджерс, видимо, решили,что с ним любая деревяшка забивать будет, но партнеры то тоже должны по шайбе попадать хотя бы
С ним все моменты транжирят, как и с Кучеровым. Просто условный Зиба или даже Крайдер могут и после плохого паса забить и сами себе момент создать, пусть и после передачи Панарина. А могут и на Панарина потом сыграть. Кравцов так не сможет.
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Zomourning33
Ответ BuTaJIbKa
с ассистами всё отлицно, но голы надо подтянуть. Хлебушек должен свои 30+ выбивать за сезон, а не 12 за более, чем половину игр
Какие 30? Он 30 последний раз забивал в сезоне 2019-2020. Это был его лучший показатель оп шайбам в карьере НХЛ - 32 шайбы. В прошлом году за весь сезон было 22 гола. Так что он забивает голы чуть хуже, чем в прошлом сезоне. Регресс по темпу набора очков заметный, с 1,28 до 1,06.
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BuTaJIbKa
Ответ Супер Вася П.
В прошлом сезоне Панарин забил 22 шайбы,думаю идет по своему графику.
а где прогресс, и статус звезды? при всей специфике команды - мало от него голов
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liston
с Зибой хорошая связка
+1
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Супер Вася П.
Ответ BuTaJIbKa
с ассистами всё отлицно, но голы надо подтянуть. Хлебушек должен свои 30+ выбивать за сезон, а не 12 за более, чем половину игр
В прошлом сезоне Панарин забил 22 шайбы,думаю идет по своему графику.
+2
0
+2
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Супер Вася П.
Ответ JohnySPB
Слабый сезон у него пока.
Нормальный сезон,он ведь не Овечкин и Капризов чтобы по 40 шайб забрасывать.
+3
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+3
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JohnySPB
Ответ Slava Slava
Сезон нормальный, партнеры по звену не тянут уровень. Моменты он создает в каждом матче, но там то Кравцов, то Визи, то Трочек просто не попадают из простейших позиций. Сегодня выпустили с иранцем вроде в первый раз в сезоне и сразу 3 паса. В Рейнджерс, видимо, решили,что с ним любая деревяшка забивать будет, но партнеры то тоже должны по шайбе попадать хотя бы
У него всегда были плохие партнеры в Рейнджерс, начиная с первого сезона, но он выделялся на фоне всех и прокачивал кого угодно, в этом году этого нет, и задора былого тоже нет.
+1
0
+1
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Slava Slava
Ответ JohnySPB
Слабый сезон у него пока.
Сезон нормальный, партнеры по звену не тянут уровень. Моменты он создает в каждом матче, но там то Кравцов, то Визи, то Трочек просто не попадают из простейших позиций. Сегодня выпустили с иранцем вроде в первый раз в сезоне и сразу 3 паса. В Рейнджерс, видимо, решили,что с ним любая деревяшка забивать будет, но партнеры то тоже должны по шайбе попадать хотя бы
+5
0
+5
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JohnySPB
Ответ Павел Зарубин
Молодец, надо побить прошлый рекорд и наконец набрать 100 очков
Слабый сезон у него пока.
+19
-1
+18
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Аскар Хакимов
Обидно в пустые не попал в конце. Как и Шестеркин (
+5
0
+5
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vlad_kuz
Как правильно сказал комментатор: "бьютифул")))
+1
-1
0
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Сергей Носков
Забивает маловато.
+1
-1
0
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Павел Зарубин
Молодец, надо побить прошлый рекорд и наконец набрать 100 очков
+5
-2
+3
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BuTaJIbKa
с ассистами всё отлицно, но голы надо подтянуть. Хлебушек должен свои 30+ выбивать за сезон, а не 12 за более, чем половину игр
+28
-1
+27
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Dottore
Артемий Красава!
+1
-1
0
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