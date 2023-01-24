Панарин сделал 3 передачи в матче с «Флоридой» и стал 2-й звездой. У него 50 очков в 47 играх

сделал 3 передачи в матче с «Флоридой» и стал 2-й звездой.

Форвард « » сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Пантерс» (6:2).

На его счету стало 50 (12+38) очков в 47 играх текущего сезона.

Сегодня Панарин (17:41, 0:57 – в единственном для команды большинстве, полезность «+2») нанес 1 бросок в створ. Статистика потерь и перехватов – 2:2.