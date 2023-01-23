Массимо Каррера: «Для меня РПЛ – пятая лига мира. Справедливое место, мне кажется»

Теги Спартак премьер-лига Россия Массимо Каррера Футбол

Массимо Каррера считает, что РПЛ входит в пятерку лучших лиг мира.

«Для меня РПЛ – пятая лига мира. Мне кажется, справедливое место», – сказал бывший тренер «Спартака».

Несколько дней назад IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) опубликовала рейтинг лучших лиг мира, в котором Мир РПЛ заняла 80-е место.

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172 комментария

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dadahandadahan3@gmail.com
1) Англия 2) Испания 3) Германия 4) Италия 5) Франция 6) Португалия 7) Россия вот так по честному ✌️
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леша коваленко
Ответ velosipedin
вус имеет каждый отслуживший срочку лол
Так он не служил.
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Dimas Kadeev
Ответ Ivan99P
Про армию что не так.
Вань не обращай внимание на полупокеров.
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Артём Фёдоров
Ответ Valentin Grabenovsky
Лидеры там сильнее наших команд это точно, но болото и аутсайдеры не факт что ниже классом
Болото ниже классом кого? Зенита? Ну так естественно
Однако если клермон сыграет с условным ахматом, то победа будет явно не на стороне любителей чая
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Nike113
Англия, Испания, Германия, Италия, Франция

Уберите лишнее!
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леша коваленко
Ответ Ринат Газимьзянов
Рейтинг основан в основном на международных турнирах,Вы же не будете утверждать что бразильский чемпионат сильнее. Просто бразильские команды в турнирах в Латинеской Америке на первых рядах.
Ну как видишь Ринат, по твоей просьбе организация IFFHS определилась с рейтингом;: Бразилии первое, а России последнее 80-е. Вот и попробуй поспорить с кем-либо.
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Тренерские конспекты Бормана
Ответ Ринат Газимьзянов
Поэтому бразильский чемпионат на вершине.100 тыс стадион собрал.. Мы обсуждаем уровень чемпионата,а не рейтинг.
Уровень чемпионата определяется многими факторами, но все строится на посещаемости. Не бывает сильных чемпионатов с низкой посещаемость, все строится на деньгах зрителей, теле правах, деньгах спонсоров.
Уровень нашего чемпионата - это практически бессменный чемпион с результатами в еврокубках ниже чем у Бенфики.
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dnssda
Неадекват, даже с точки зрения не обидеть и лизнуть!
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Снежана Цветкова
Ответ JealousNobody
Пятая лига мира - это из той же оперы, что и вторая армия мира?
Вы про Штаты?
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Кую коней
Ответ Чумасик
Комментарий удален модератором
А сказать правду не оскорбляя нельзя? Кто из нас чудак еще, если тебе приятна льстивая ложь, ибо пятая лига МИРА (!) это за гранью. Ну если только по количеству дебилов разве что
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Andy Tucker
Ответ Чумасик
Человек высоко оценил наш чемпионат и говорит хорошее о нашем футболе. В чём деградация, чудик? Или для тебя вменяемые только те, кто оскорбляет наш футбол и нашу страну?
Чумасик, наш чемпионат не 5 и не 80. По ценнику игроков, он 10 в Европе, уступает Бразилии и Млс, немного дороже Аргентины и Мексики. Вот там и наше место 12-15, но считать РПЛ в мире это неадекватно, такого не было даже 2012 на пике развития
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Чумасик
Ответ Andy Tucker
Мне кажется за него ответы пишут последний год, ну не может ещё недавно вменяемый так резко деградировать
Человек высоко оценил наш чемпионат и говорит хорошее о нашем футболе. В чём деградация, чудик? Или для тебя вменяемые только те, кто оскорбляет наш футбол и нашу страну?
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Чумасик
Ответ Кую коней
Чел, кто ты? И что сделал с Массимо? Того Массимо, кот организовал чемпионство и был адекватен в оценках
Комментарий удален
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Кую коней
Чел, кто ты? И что сделал с Массимо? Того Массимо, кот организовал чемпионство и был адекватен в оценках
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Чумасик
Ответ koshaus
Не понимаю возмущения большинства тут отписавшихся. Каррера же сказал просто - пятая лига мира. А с начала или с конца не сказал.
А ничего, что ещё год назад РПЛ была шестой лигой Европы по рейтингу УЕФА? Или тебе подобным об этом не выгодно помнить?
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Чумасик
Ответ dimonivanov
Головин неоднократно говорил, что интенсивность там гораздо выше. Думаю, наших бы раскатали чисто за счет физики.
Что значит "думаю наших бы раскатали"? Чудак, а ты еврокубки не смотришь что-ли? Посмотри историю личных встреч российских и французских команд за последние 10 лет и прекращай гнать. Там полный паритет.
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Shuller18
Ответ Рашпель793
Кто, кроме Брюгге выходил в плей-офф ЛЧ? И что ты мне доказать то пытаешься? Я Брюгге как пример привёл просто, а ты мне про таблицу кэфов и наш чемп пишешь.
А почему сразу о плей-офф ЛЧ речь, куда и наши клубы редко выходили? Помимо ЛЧ ещё 2 еврокубка. Таблица кэфов отражает результаты участия в еврокубках.
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TheSportNik
Каррера прав, возможно РПЛ уступает только АПЛ,Примере и Серии А, а Бундеслига и Лига 1- это Бавария и ПСЖ, а остальное дно, вроде наших Химок и то они если хоровод устроят, те и им проиграют.
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Aibek Mak
Да что в мире… в Азии
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Рашпель793
Ответ Shuller18
Таблица коэффициентов в помощь, команды из Бельгии стали чаще выходить в плей-офф, а наши наоборот, евровесна уже подвиг
Кто, кроме Брюгге выходил в плей-офф ЛЧ? И что ты мне доказать то пытаешься? Я Брюгге как пример привёл просто, а ты мне про таблицу кэфов и наш чемп пишешь.
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SMART789
это же надо так сильно любить деньги аферист аванти
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Максим 1986
Рейтинг - лажа. 80 место, ниже Замбии и Белоруссии. Ага, охотно верится.
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Wasilij Petrow
Пятый элемент.
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Максим 1986
Ответ mArty-.-
Ага, поставить попарно команды РПЛ и Лиги 1 сыграть между собой - там и 3 побед не будет из 16 игр
до исхода легов из РПЛ расклад был оптимистичней, наши в евровкубках французов часто дергали
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Delfito
Цену набивает, типа взял золото в пятой лиге мира)
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