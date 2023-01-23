Массимо Каррера: «Для меня РПЛ – пятая лига мира. Справедливое место, мне кажется»
Массимо Каррера считает, что РПЛ входит в пятерку лучших лиг мира.
«Для меня РПЛ – пятая лига мира. Мне кажется, справедливое место», – сказал бывший тренер «Спартака».
Несколько дней назад IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) опубликовала рейтинг лучших лиг мира, в котором Мир РПЛ заняла 80-е место.
Однако если клермон сыграет с условным ахматом, то победа будет явно не на стороне любителей чая
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Уровень нашего чемпионата - это практически бессменный чемпион с результатами в еврокубках ниже чем у Бенфики.