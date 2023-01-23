Массимо Каррера: «Для меня РПЛ – пятая лига мира. Справедливое место, мне кажется»

считает, что входит в пятерку лучших лиг мира.

«Для меня РПЛ – пятая лига мира. Мне кажется, справедливое место», – сказал бывший тренер « ».

Несколько дней назад IFFHS (Международная федерация футбольной истории и статистики) опубликовала рейтинг лучших лиг мира, в котором Мир РПЛ заняла 80-е место.