Сергей Карякин: «Безусловно, Путин стал бы хорошим шахматистом. Он блестящий стратег, быстро адаптируется к различным моментам»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что президент РФ Владимир Путин мог бы стать хорошим шахматистом.
«Я уверен в этом. Он является блестящим стратегом, он очень быстро реагирует на ту ситуацию, которая складывается, и быстро адаптируется к различным новым моментам.
Безусловно, да, он стал бы хорошим шахматистом. И моя мечта – сыграть с ним в шахматы.
Мы не раз встречались. Более того, однажды это было на открытии шахматного клуба в Суворовском училище.
И у меня была возможность сыграть в шахматы, но у Владимира Владимировича составлен очень плотный график. И поэтому не получилось», – рассказал Карякин.
В странах НАТО все отлично, не случайно дети и жены власти России имеют гражданства стран НАТО, недвижимость, счета в странах НАТО.
Это только для глубинного народа НАТО зло, а у Путина, Пескова, Медведева и тд там дома, яхты, дети, жены и деньги, которые наворованы в России.
Или вы думаете Россия избежит репараций? Нет.
Презрения? Ну в мире это уже происходит тотально и речь не о людях, к россиянам не зараженным шовинизмом и имперством прекрасное отношение везде. Речь про государство.
Цивилизованный мир не любит и не понимает как можно жить в тоталитаризме , автократии и диктатуре.
Как можно добровольно соглашаться на условия крепостного права.
Разве это может вызывать уважение? Нет.