Сергей Карякин: «Безусловно, Путин стал бы хорошим шахматистом. Он блестящий стратег, быстро адаптируется к различным моментам»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что президент РФ Владимир Путин мог бы стать хорошим шахматистом.

«Я уверен в этом. Он является блестящим стратегом, он очень быстро реагирует на ту ситуацию, которая складывается, и быстро адаптируется к различным новым моментам.

Безусловно, да, он стал бы хорошим шахматистом. И моя мечта – сыграть с ним в шахматы.

Мы не раз встречались. Более того, однажды это было на открытии шахматного клуба в Суворовском училище.

И у меня была возможность сыграть в шахматы, но у Владимира Владимировича составлен очень плотный график. И поэтому не получилось», – рассказал Карякин.