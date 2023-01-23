Сергей Карякин: «Безусловно, Путин стал бы хорошим шахматистом. Он блестящий стратег, быстро адаптируется к различным моментам»

Теги Владимир Путин сборная России Сергей Карякин Политика Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин считает, что президент РФ Владимир Путин мог бы стать хорошим шахматистом.

«Я уверен в этом. Он является блестящим стратегом, он очень быстро реагирует на ту ситуацию, которая складывается, и быстро адаптируется к различным новым моментам.

Безусловно, да, он стал бы хорошим шахматистом. И моя мечта – сыграть с ним в шахматы.

Мы не раз встречались. Более того, однажды это было на открытии шахматного клуба в Суворовском училище.

И у меня была возможность сыграть в шахматы, но у Владимира Владимировича составлен очень плотный график. И поэтому не получилось», – рассказал Карякин.

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237 комментариев

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maddantist maddantist
Ответ Павел Светлов
шашистом
В любом случае это лайт-вариант, слова кар-теж-ник, бро
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Павел Сморщков
Ответ ஹGrafLisik
какую ерунду написали. Вам сколько лет?
Какой бред! А вы сколько весите?
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Oleg
Ответ СемёнСемёныч
Мы у наших границ РФ. А вот что делает всё оружие и войска ната у наших границ за сотни тысяч км от своих государств? Может наконец задумаетесь? Или надо просто набросить на Россию. Не выйдет, теперь терпите что сами замутили.
Кто терпит, НАТО что ли?🤣
В странах НАТО все отлично, не случайно дети и жены власти России имеют гражданства стран НАТО, недвижимость, счета в странах НАТО.

Это только для глубинного народа НАТО зло, а у Путина, Пескова, Медведева и тд там дома, яхты, дети, жены и деньги, которые наворованы в России.
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Павел Сморщков
Ответ Павел Светлов
Ввернуть Валентина Терешкова, андрогина?
нэбинарнэ спорцмэнэ
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Олег Капранов
Карякин настолько глуп, что путает стратегию и тактику
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Valery McCane
Ответ Maxim Vasnechov
Банда жуликов Ельцина в жизни бы умного человека не поставила руководить страной. )
Но если его ранние интервью посмотреть, то прям красавчик, мог бы на Дожде работать, если бы только он ушел после 2008го из политики. Если бы только ушел...
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Realist2022
Ответ СемёнСемёныч
если вы никуда не выезжали и не в курсе, так другие бывали. Сам я был и родные есть там. Так что разрухи везде хватает. Какие проблемы, сгоняйте и поживите там. Я вот не хочу.
А теперь сравните то, что вы там ездили с тем, что у нас в России за Уралом или в любой глубинке. А то очень хорошо жить в элитном районе Москвы или Питера и рассказывать про то, что в Европе нищета и разруха.
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СемёнСемёныч
Ответ Realist2022
Вы же сами в Европе не были. А верите лживым журналистам и пр. подобным корреспондентам, которые говорить будут только то, что власть хочет слышать - они за собственную ложь деньги получают
если вы никуда не выезжали и не в курсе, так другие бывали. Сам я был и родные есть там. Так что разрухи везде хватает. Какие проблемы, сгоняйте и поживите там. Я вот не хочу.
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СемёнСемёныч
Ответ Oleg
Стесняюсь спросить а что ваши границы делают на территории суверенного государства?)))
Мы у наших границ РФ. А вот что делает всё оружие и войска ната у наших границ за сотни тысяч км от своих государств? Может наконец задумаетесь? Или надо просто набросить на Россию. Не выйдет, теперь терпите что сами замутили.
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Trahar_78
То о чем говорит Карякин (про реагирование и т.п.) называется тактика а не стратегия, если уж на то пошло. А стратег из Путина никакой, это давно очевидно
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Realist2022
Ответ SilverDragonKnight
Он даже был им когда-то, жаль как человек он гавно
Для вас люди с Большой буквы - это Соловьев, Скабеева и т.п.
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Realist2022
Ответ ஹGrafLisik
откуда вы берёте этот миф про "процветающий" запад? там не меньше чем у нас нищих и бедноты. У нас в Росси высокий процент живут в достатке, да и бездомных на улице нет как в америке и в европе, которых огромное колличество на улицах.
Россия за пределами МКАДа тоже есть, чтобы вы знали. А вы исключительно по Москве и Рублевке делаете.
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Nuraly Amirov
Ответ Oleg
А что в концовке вы увидели такого, что спроецировали собственные комплексы на мне? Или вы думаете Россия избежит репараций? Нет. Презрения? Ну в мире это уже происходит тотально и речь не о людях, к россиянам не зараженным шовинизмом и имперством прекрасное отношение везде. Речь про государство. Цивилизованный мир не любит и не понимает как можно жить в тоталитаризме , автократии и диктатуре. Как можно добровольно соглашаться на условия крепостного права. Разве это может вызывать уважение? Нет.
вы даже не поняли о чем речь, сами задали вопросы не в кассу и сами ответили) что в общем-то подтверждает
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Realist2022
Ответ СемёнСемёныч
удобства на улице, нищета и десятки миллионов по уши хватает в европе, а в Америки ещё больше, где бездомных миллионы. Они намного хуже живут чем россияне, да и дороги в ухабах у них хватает.
Вы же сами в Европе не были. А верите лживым журналистам и пр. подобным корреспондентам, которые говорить будут только то, что власть хочет слышать - они за собственную ложь деньги получают
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Realist2022
Ответ SilverDragonKnight
Главное что не по пути Каспарова, который продал родину, без которой был никеми звать никак
Почитайте высказывание Шевчука насчет Родины. И признайте, что вас с самого детства нагло обманывали, заложив по сути в голову, что Родина = власть.
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Realist2022
Ответ ஹGrafLisik
какую ерунду написали. Вам сколько лет?
Я видел ровно то, что и он. А вы, как я вижу, только то, что в новостях на 1 канале/России-1 показывали.
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Max Zhomkov
Ответ МТБ
Может и не очень глупый, но и ума там не особо много. Умный человек не будет жить в иллюзиях, умный человек не будет отрезать себя от информации и полагаться только на доклады ограниченного круга лиц. Умный человек не будет планировать шаги, основываясь на одном пуле гиперлояльных источников информации. Умный человек забрал бы своё и свалил бы, году в 2008 окончательно и особо не отсвечивал, потому что тогда был пик его популярности, а если уж полез бы, то в 2022 году умный человек не полез бы в полномасштабную войну и постарался бы разрулить вопрос так, что бы на фоне мифа о его силе, и санкции сняли и Крым отдавать не пришлось. Вообще, умный человек, имея столь невероятные ресурсы, мог бы построить нечто выдающееся, даже если бы цели у него были теми же самыми - империя, захват территорий и так далее. Он мог бы иметь первенство в технологиях и оснащении, иметь достаточно хорошую репутацию, иметь партнёров, сторонников и союзников в мире. А по факту он типичный диктатор, каких много. Внутри всё держится на репрессиях и силовом аппарате, во вне полный провал
Да всё верно , умный человек не стал бы жить в информационном пузыре. Интересно кто ему наплёл, что в Украине воевать никто не будет...
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Oleg
Ответ Nuraly Amirov
Со многим был согласен, но концовка - уже диагноз, либо торжество лицемерия. Германия не заслужила таких как вы, собственно вы это сами осознаете и нет-нет да по шапке получаете, даже если не хотите себе в этом признаться
А что в концовке вы увидели такого, что спроецировали собственные комплексы на мне?
Или вы думаете Россия избежит репараций? Нет.
Презрения? Ну в мире это уже происходит тотально и речь не о людях, к россиянам не зараженным шовинизмом и имперством прекрасное отношение везде. Речь про государство.
Цивилизованный мир не любит и не понимает как можно жить в тоталитаризме , автократии и диктатуре.
Как можно добровольно соглашаться на условия крепостного права.
Разве это может вызывать уважение? Нет.
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valderoma
Ответ ஹGrafLisik
3 дня - это не его план, озвучено ни разу не было. Откуда взяли это? у запада?
А-ха-ха! Он рассчитывал на столетнюю войну...
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Oleg
Ответ ஹGrafLisik
откуда вы берёте этот миф про "процветающий" запад? там не меньше чем у нас нищих и бедноты. У нас в Росси высокий процент живут в достатке, да и бездомных на улице нет как в америке и в европе, которых огромное колличество на улицах.
На кухню.
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Дмитрий Чидакин
Ответ Павел Светлов
Сейчас нет идиотов нападать на страну, у власти которой неадекваты и у которой есть ЯО. Даже при отсутствии ЯО нет юридических механизмов оправдать такое нападение. Это вы о других по себе судите: "Запад завидует нашим ресурсам, поэтому мечтает их забрать бесплатно".
Почему нет, есть. Это Украина.
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Алексей Гусев
Ответ Павел Светлов
ноль вложений в инфраструктуру, производство, инновации (не говорим уже про образование и медицину), резервы заморожены, чипы покупаем по серым схемам
ноль вложений? по сравнению с началом нулевых? Классно. Чипы это те которые делаются из нашего сырья? К слову об инновациях. Производство всё загнулось прям? Активы заморожены, но ты понимаешь какие активы то?
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Алексей Гусев
Ответ Realist2022
На 24.02.2022 было многократное преимущество в артиллерии, авиации, танках, БТРах и т.д. в соотношении 10 к 1 на каждом участке. А что касается наемников, то просто для наших что украинский язык, что английский, что польский - все на одно лицо. Вот и поэтому украинца от поляка или кого-то ещё наш и не отличит. Ну и наш в принципе не может себе представить того, что украинец лучше вооружен, экипирован и лучше умеет воевать - как это обслуга может быть лучше хозяина (хозяином наш считает себя-любимого)?
откуда цифры? а про языки ты просто бред ляпнул
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Алексей Гусев
Ответ Павел Светлов
в феврале не было там ни вооружений, ни наемников, ни миллиона
ага, верю)))
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Nuraly Amirov
Ответ Realist2022
Если человек презирает концовку, о которой вы говорите, то сразу вылазит его сущность, согласно которой раскаяние, признание собственных ошибок и т.д. - признак слабости и трусости. И обидно, что у нас детей воспитывают, что если поступил плохо, всё равно надо врать и юлить до последнего, чтобы только самому ответственности избежать, а что будет с теми, по отношению к кому ты плохо поступил, - неважно. А аргумент один всегда, что другие ведь так тоже поступают, и им ничего. А сама мысль, что поступок изначально плохой и недопустим вне зависимости от того, что другие делают, нет и близко.
Суть не в раскаянии, а в бегстве и осуждении со стороны - вот признак слабости и трусости
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