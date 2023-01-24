НБА. «Сакраменто» разгромил «Мемфис», «Чикаго» оказался сильнее «Атланты» и другие результаты
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись семь матчей.
«Сакраменто», который поднялся на 3-е место на Западе, на своей площадке крупно победил 2-ю команду конференции «Мемфис».
«Чикаго» дома обыграл «Атланту».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 января, 03.00, «Amway Center»
- Орландо
- Банкеро (23), Картер (21 + 11 подборов), Ф. Вагнер (15 + 7 подборов + 6 передач), Фульц (8), Г. Харрис (5) – старт; Энтони (18), Айзек (10), Бол (5), М. Вагнер (5), Саггс (3).
- Дата проведения
- 24 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Детройт
- Богданович (33), Дюрен (23 + 15 подборов), Бей (21), Айви (12 + 11 передач), Ливерс (9) – старт; Диалло (11), Нокс (5), Джозеф (5 + 7 передач), Беркс (4), Макгрудер (4), Ноэл (3).
- Дата проведения
- 24 января, 04.00, «United Center»
- Чикаго
- Дерозан (26 + 6 передач), Лавин (20), Уильямс (18 + 10 подборов), Вучевич (14 + 17 подборов + 7 передач), Досунму (2) – старт; Карузо (12), Уайт (10), Д. Джонс (5), Драммонд (4).
- Атланта
- Янг (21 + 13 передач + 6 потерь), Мюррэй (20 + 7 подборов), Капела (16 + 12 подборов), Коллинз (11 + 9 подборов + 5 потерь), Богданович (11) – старт; Гриффин (11), А. Холидэй (5), Джонсон (3), Камински (2).
- Дата проведения
- 24 января, 04.00, «Toyota Center»
- Хьюстон
- Грин (42), Шенгюн (21 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Гордон (14), Исон (11 + 9 подборов), Мартин (6 + 7 подборов) – старт; Тэйт (11 + 7 подборов), Мэтьюз (10), Фернанду (4), Кристофер (0), Вашингтон (0), Гаруба (0).
- Дата проведения
- 24 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
- Юта
- Маркканен (25 + 11 подборов), Кларксон (18), Конли (14), Кесслер (13 + 9 подборов), Бизли (9) – старт; Секстон (11), Агбаджи (8), Хортон-Такер (7 + 6 передач), Вандербилт (4), Александер-Уокер (4), Гэй (4), Фонтеккьо (3), Больмаро (0), Азубуйке (0).
- Дата проведения
- 24 января, 06.00, «Moda Center»
- Портленд
- Лиллард (37 + 12 передач), Саймонс (26), Нуркич (25 + 11 подборов + 7 передач), Харт (9), Грант (3) – старт; Шарп (19), Литтл (10), Юбэнкс (7), Уотфорд (6), Джонсон (3), Пэйтон II (2), Браун (0), Уокер (0), Батлер (0).
- Сан-Антонио
- К. Джонсон (20), Сохан (18), Пелтль (14 + 7 подборов), Джонс (12 + 7 передач), Лэнгфорд (12) – старт; Макдермотт (13), Ричардсон (11), Коллинз (11), Брэнэм (7), Роби (3), Дженг (2), Бэйтс-Диоп (2), С. Джонсон (2).
- Дата проведения
- 24 января, 06.30, «Golden 1 Center»
- Сакраменто
- Барнс (20), Мюррэй (20 + 9 подборов), Фокс (17 + 10 передач + 6 потерь), Сабонис (14 + 10 подборов + 11 передач + 8 потерь), Хертер (5) – старт; Лайлс (24 + 7 подборов), Монк (13 + 9 подборов + 8 передач), Митчелл (6), Дэвис (6), Холмс (5), Дозьер (2), Окпала (1), Лень (0), Деллаведова (0).
- Мемфис
- Бэйн (21), Джарен Джексон (19), Брукс (13 + 6 передач), Джонс (12 + 8 передач), Тиллман (10) – старт; З. Уильямс (9), Альдама (8), Кларк (6), Лофтон (2), В. Уильямс (0), Ларэвиа (0), Кончар (0), Родди (0), Чендлер (0).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Да здравствует величайший центровой всех времен и народов, мистер замок на столько хорош, что закрывает пути к победам.
Дело в командной игре.
В которой он очень хорош, кстати. И его страховать не нужно (смотрите матчи, Как Сакраменто сегодня очки набирали). Да и в защите бы короли больше наедались.
Тем более, что и много подборов были взяты в самой концовке, при ничего не значащем счёте - игроки дальней части скамейки мишек просто вышли побросать и уже не боролись.
При равном счёте интереснее было.
В концовке Монк за Сабониса необходимое сделал (три пик-н-ролла внутрь). )