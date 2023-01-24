НБА. «Сакраменто» разгромил «Мемфис», «Чикаго» оказался сильнее «Атланты» и другие результаты

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись семь матчей.

«Сакраменто», который поднялся на 3-е место на Западе, на своей площадке крупно победил 2-ю команду конференции «Мемфис».

«Чикаго» дома обыграл «Атланту».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Бостон 113:98 (30:23, 25:31, 33:25, 25:19)
Дата проведения
24 января, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча
Орландо
Банкеро (23), Картер (21 + 11 подборов), Ф. Вагнер (15 + 7 подборов + 6 передач), Фульц (8), Г. Харрис (5) – старт; Энтони (18), Айзек (10), Бол (5), М. Вагнер (5), Саггс (3).
Бостон
Браун (26 + 5 потерь), Тейтум (26 + 7 передач), Уайт (11), Хорфорд (6), Гриффин (3) – старт; Хаузер (13), Притчард (5), Г. Уильямс (4), Корнет (4), Джексон (0), Дэвисон (0), Кабенгеле (0).

Детройт – Милуоки 130:150 (24:49, 31:34, 37:32, 38:35)
Дата проведения
24 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча
Детройт
Богданович (33), Дюрен (23 + 15 подборов), Бей (21), Айви (12 + 11 передач), Ливерс (9) – старт; Диалло (11), Нокс (5), Джозеф (5 + 7 передач), Беркс (4), Макгрудер (4), Ноэл (3).
Милуоки
Я. Адетокумбо (29 + 12 подборов), Б. Лопес (21), Холидэй (16 + 7 передач), Аллен (9), Коннотон (6) – старт; Портис (18 + 10 подборов), Картер (18), Миддлтон (8 + 6 потерь), Боучэмп (7), Инглс (6), Мэттьюз (6), Нвора (4), Т. Адетокумбо (2), Грин (0).

Чикаго – Атланта 111:100 (17:21, 40:27, 21:30, 33:22)
Дата проведения
24 января, 04.00, «United Center»
Онлайн матча
Чикаго
Дерозан (26 + 6 передач), Лавин (20), Уильямс (18 + 10 подборов), Вучевич (14 + 17 подборов + 7 передач), Досунму (2) – старт; Карузо (12), Уайт (10), Д. Джонс (5), Драммонд (4).
Атланта
Янг (21 + 13 передач + 6 потерь), Мюррэй (20 + 7 подборов), Капела (16 + 12 подборов), Коллинз (11 + 9 подборов + 5 потерь), Богданович (11) – старт; Гриффин (11), А. Холидэй (5), Джонсон (3), Камински (2).

Хьюстон – Миннесота 119:114 (31:26, 25:30, 34:25, 29:33)
Дата проведения
24 января, 04.00, «Toyota Center»
Онлайн матча
Хьюстон
Грин (42), Шенгюн (21 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Гордон (14), Исон (11 + 9 подборов), Мартин (6 + 7 подборов) – старт; Тэйт (11 + 7 подборов), Мэтьюз (10), Фернанду (4), Кристофер (0), Вашингтон (0), Гаруба (0).
Миннесота
Эдвардс (31 + 6 потерь), Расселл (30 + 7 передач), Гобер (15 + 16 подборов + 4 блок-шота), Макдэниэлс (10), Андерсон (2) – старт; Риверс (10), Науэлл (7), Найт (4), Райан (3), Рид (2).

Юта – Шарлотт 120:102 (21:24, 37:21, 31:34, 31:23)
Дата проведения
24 января, 05.00, «Vivint Smart Home Arena»
Онлайн матча
Юта
Маркканен (25 + 11 подборов), Кларксон (18), Конли (14), Кесслер (13 + 9 подборов), Бизли (9) – старт; Секстон (11), Агбаджи (8), Хортон-Такер (7 + 6 передач), Вандербилт (4), Александер-Уокер (4), Гэй (4), Фонтеккьо (3), Больмаро (0), Азубуйке (0).
Шарлотт
Розир (23), Пламли (18 + 8 подборов), Хэйворд (11), Макдэниэлс (9 + 9 подборов), Вашингтон (3) – старт; Смит (15 + 9 передач), Уильямс (11), Джонс (4), Ричардс (4), Макгауэнс (2), Тор (2).

Портленд – Сан-Антонио 147:127 (40:38, 34:36, 45:27, 28:26)
Дата проведения
24 января, 06.00, «Moda Center»
Онлайн матча
Портленд
Лиллард (37 + 12 передач), Саймонс (26), Нуркич (25 + 11 подборов + 7 передач), Харт (9), Грант (3) – старт; Шарп (19), Литтл (10), Юбэнкс (7), Уотфорд (6), Джонсон (3), Пэйтон II (2), Браун (0), Уокер (0), Батлер (0).
Сан-Антонио
К. Джонсон (20), Сохан (18), Пелтль (14 + 7 подборов), Джонс (12 + 7 передач), Лэнгфорд (12) – старт; Макдермотт (13), Ричардсон (11), Коллинз (11), Брэнэм (7), Роби (3), Дженг (2), Бэйтс-Диоп (2), С. Джонсон (2).

Сакраменто – Мемфис 133:100 (47:33, 19:28, 34:29, 33:10)
Дата проведения
24 января, 06.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча
Сакраменто
Барнс (20), Мюррэй (20 + 9 подборов), Фокс (17 + 10 передач + 6 потерь), Сабонис (14 + 10 подборов + 11 передач + 8 потерь), Хертер (5) – старт; Лайлс (24 + 7 подборов), Монк (13 + 9 подборов + 8 передач), Митчелл (6), Дэвис (6), Холмс (5), Дозьер (2), Окпала (1), Лень (0), Деллаведова (0).
Мемфис
Бэйн (21), Джарен Джексон (19), Брукс (13 + 6 передач), Джонс (12 + 8 передач), Тиллман (10) – старт; З. Уильямс (9), Альдама (8), Кларк (6), Лофтон (2), В. Уильямс (0), Ларэвиа (0), Кончар (0), Родди (0), Чендлер (0).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Финикс» был лучшей командой НБА последних двух лет, а сейчас проигрывает всем подряд. Виноваты травмы и нелюбовь

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Травмы по-прежнему играют ключевую роль в НБА. Но сокращать регулярку не стоит

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97 комментариев

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Суперпупс
Ответ Rodbert
Сакраменто возьмут титул в этом сезоне.
Вообще без шансов. Не возьмут
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Александр Данилов
Ответ Валерий Королёв
Кельты решили в третий раз слить Орландо?
Слили. Сезонная победа🌚
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Александр Данилов
Ответ Yerkebulan
Хорошо что Орландо мимо плей-офф
С чего ты решил? Им выиграть 5 матчей, и они уже в плэй-ин. Они уже делали рывок 6-1, как раз с 2 победами над Селтикс, Клипперс и Хокс. Давай мы не будем такими голословными. То, что они в начале конкретно танковали из-за травм своих игроков, они быстро устранили гандикап. Теперь, вся команда здоровая(в переносном смысле и прямом смысле по поводу количества дылд в команде). Их метрики за последнее время выросли, как на дрожжах
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Александр Данилов
Ответ rembrandao
Видимо, они Скута Хендерсона хотят) На Вембаньяму шансов мало.
Зачем им Вебаньяма? Чел, у них 4 игрока за 2,10 с трёхой, из этих 4 двое ещё и с защитными действиями дружат
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Александр Данилов
Ответ Rodbert
Сакраменто возьмут титул в этом сезоне.
Битва 2 югославов-центровых в финале конфы)
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Александр Данилов
Ответ Rodbert
Сакраменто возьмут титул в этом сезоне.
Денвер🌚
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Александр Данилов
Ответ rembrandao
Орландо в НБА это Саудовская Аравия на ЧМ по футболу)
Скорее Япония. Саудовская Аравия-это Спёрс)
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Александр Данилов
Ответ starina1
Попадет Орландо в плэй-офф через игры плэй-инн - капец Бостону в первом круге. Могут даже не выходить на площадку. Было Лебронто - стало Банкеро-Фульце-Вагнеронто.
Айзек как страшная мухобойка. Представь себе.У Орландо 4 дылды(или 5, про Мо Вагнера не помню) за 2,10, у которых трёхи на уровне 36-38%😨😂Селтикс просто в панике будут. Понятно, что тренеру вообще непонятно будет как пихать Картера, Бамбу, Бола и Айзек на площадку, учитывая, что кроме этих атлетичных дылд с броском нужно ещё и обычным игрокам давать играть
+1
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Иван Андриенко
Ответ evgen98
ОКС в январе сняли скальпы с Бостона, Вашингтона, Далласа, Филадельфии, Чикаго, Бруклина, Индианы и Денвера. Идут сейчас на уровне ГСВ. Учитывая плотность на западе и на ПО спокойно могут замахнуться.
Была пару дней назад статистика - ОКС на отрезке последних 10 матчей были в топ-3 команд лиги. Топ-6 защита и топ-3 атака, если не путаю (именно за последние 10 игр)
+1
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paganism
Ответ quznez
инфляция в сша началась с нба. 150, 147 очков в один день.
Расти, госдолг 💪 💪 💪
+1
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The One
Гоберт красавчик, тащил Юту Митчеллу негодному по мнению экспертов, теперь тащит Эдвардсу и КО Миннесоту.
Да здравствует величайший центровой всех времен и народов, мистер замок на столько хорош, что закрывает пути к победам.
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quznez
инфляция в сша началась с нба. 150, 147 очков в один день.
+4
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+4
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Kikir
Ответ ...Quo Vadis...
Глупости о Моренте. Дело в командной игре. В которой он очень хорош, кстати. И его страховать не нужно (смотрите матчи, Как Сакраменто сегодня очки набирали). Да и в защите бы короли больше наедались. Тем более, что и много подборов были взяты в самой концовке, при ничего не значащем счёте - игроки дальней части скамейки мишек просто вышли побросать и уже не боролись.
Морант в командной игре?? Если только как игрок стягивающий внимание защиты, для создание возможностей для партнеров. А так вся его игра по болшей мере индивидуальная
+3
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Дядя Коля 026
Портленд 3-х очковые 20/33=60.6%. С победой.
+3
0
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Сергей Пузанков
Ответ Rodbert
Сакраменто возьмут титул в этом сезоне.
В смысле «возьмут»? У них давно титул, они ж Короли, куда им ещё.
+12
0
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rembrandao
Ответ Herodotus
Не перестаю поражаться преображению Сакраменто
У них очень глубокий состав сейчас
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rembrandao
Ответ Yerkebulan
Хорошо что Орландо мимо плей-офф
Видимо, они Скута Хендерсона хотят) На Вембаньяму шансов мало.
0
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rembrandao
Ответ Vagant
Орландо выигрывает в третий раз подряд у Бостона. С учетом же еще двух побед над ГСВ...они в курсе, что финал 21/22 не переиграть? 😂
Орландо в НБА это Саудовская Аравия на ЧМ по футболу)
+3
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Gaval
Ответ ...Quo Vadis...
Скамейка пахала против обескровленной (все, кто мог, были в старте - лидеры отдыхали) Мемфиса. Им надо доказывать. Лайлс с Холмсом наладили.
лайл ...холмс... хотя этот старого али избивал, имена...
+1
-1
0
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За Валенсию с 1999
Сабонис вывел Сакраменто на новый уровень
+10
0
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За Валенсию с 1999
Бостон - мальчики для битья для Великого Орландо
+7
-1
+6
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GansGut1
Бостон посмотрел, как в г...о наступил.
+4
0
+4
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...Quo Vadis...
Ответ starina1
Мемфис без Адамса никакущий. Минус 20 в подборах. Был бы понторез Морант - и тот бы сегодня не помог.
Глупости о Моренте.

Дело в командной игре.

В которой он очень хорош, кстати. И его страховать не нужно (смотрите матчи, Как Сакраменто сегодня очки набирали). Да и в защите бы короли больше наедались.

Тем более, что и много подборов были взяты в самой концовке, при ничего не значащем счёте - игроки дальней части скамейки мишек просто вышли побросать и уже не боролись.
+2
-7
-5
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...Quo Vadis...
Ответ Dmitry Ioukhtimowsky
Сабониса при уже откровенно комфортном преимуществе в счёте выпустили чисто добрать до трипл-дабла, но не добирать до квадрупл-дабла (8 потерь)
Да.
При равном счёте интереснее было.

В концовке Монк за Сабониса необходимое сделал (три пик-н-ролла внутрь). )
+1
-1
0
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starina1
Мемфис без Адамса никакущий. Минус 20 в подборах. Был бы понторез Морант - и тот бы сегодня не помог.
+5
0
+5
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