Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоялись семь матчей.

« », который поднялся на 3-е место на Западе, на своей площадке крупно победил 2-ю команду конференции « ».

« » дома обыграл «Атланту».

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Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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