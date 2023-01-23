Лэмпард уволен из «Эвертона». Клуб не побеждает уже 10 матчей и идет предпоследним в АПЛ

Теги Фрэнк Лэмпард Эвертон премьер-лига Англия отставки Футбол

Фрэнк Лэмпард покинул пост главного тренера «Эвертона».

Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте клуба.

Команда под руководством экс-игрока «Челси» не выигрывала с 22 октября – тогда «ириски» разгромили «Кристал Пэлас» (3:0) в АПЛ. С тех пор у ливерпульского клуба 8 поражений и 2 ничьих в 10 матчах.

Лэмпард возглавил «Эвертон» менее года назад – 31 января 2022-го.

«Эвертон» занимает 19-е место в таблице АПЛ, у команды столько же очков, сколько и у идущего последним «Саутгемптона».

Следующую игру команда проведет 4 февраля – против лидера АПЛ «Арсенала».

Материалы по теме

126 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
newjersey
Ответ Мельников Михаил
Пресловутый высокий iq прежде всего отражает скорость обработки информации человеком и уровень его обучаемости. Набор знаний, при этом, значения не имеет. В мире полно начитанных тугодумов с ниевысоким коэффициентом интеллекта.
Я знаю. Вопрос так уж нужна в футболе такая высокая скорость обработки и способность к абстракции. Я к тому, что средний человек с тз айкью с этим справится. Просто достаточно не быть сильно ниже среднего
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мельников Михаил
Ответ newjersey
Мне кажется это не интеллект. Сплав опыта, насмотренности, мудрости возможно. Эмоциональный интеллект — да. Но в чистом виде, пресловутый ‘высокий iq’ — непонятно как может помочь. Это все таки про совсем другой набор скиллов имхо
Пресловутый высокий iq прежде всего отражает скорость обработки информации человеком и уровень его обучаемости.
Набор знаний, при этом, значения не имеет. В мире полно начитанных тугодумов с ниевысоким коэффициентом интеллекта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
newjersey
Ответ Мельников Михаил
Я, как раз, убежден, что хорошим тренером в рамках современного сложного, в том числе и технически, футбола, может стать только человек с высоким интеллектом. И личный игроцкий опыт высокого уровня, в данном случае, только подспорье. Да, такой опыт не является необходимым, но помогает совершенно точно.
Мне кажется это не интеллект. Сплав опыта, насмотренности, мудрости возможно. Эмоциональный интеллект — да. Но в чистом виде, пресловутый ‘высокий iq’ — непонятно как может помочь. Это все таки про совсем другой набор скиллов имхо
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KirGre
Ответ Buharoid
Лэмпард и Джеррард оказались ультрафизруками.
Зеедорф и гораздо хуже
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evgenijlistratenko591@gmail.com
Лэмпард выглядел довольно посредственность если не удручающе, пару сто миллионных покупок и он на коне, Мойес вернётся туда если будет гарант трансферов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Ларин
Ответ Born is the King
Снейдер по сравнению с Лэмпардом был просто любителем. В истории футбола было 2-3 полузащитника уровня Лэмпард, которые держали мировой уровень 16-18 лет
это почему это? и кто это интересно еще 2-3 его уровня? я не обесцениваю Лэмпарда, но и не переоцениваю.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мельников Михаил
Ответ newjersey
Хороший тренер не всегда хороший футболист и наоборот. Высокий Iq не нужен ни для тренера, ни для футболиста. Я думаю что комбинация ‘высокий интеллект + хороший игрок + хороший тренер’ вообще по факту самая редкая, но данных нет
Я, как раз, убежден, что хорошим тренером в рамках современного сложного, в том числе и технически, футбола, может стать только человек с высоким интеллектом.
И личный игроцкий опыт высокого уровня, в данном случае, только подспорье. Да, такой опыт не является необходимым, но помогает совершенно точно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Николай Хайрулин
Очень жаль что не смог Лэмпард в Эвертоне освоится, надо попробовать ему чемпионшип освоить
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Шуткин
Сашка Мостовой готов , он 20 лет в футбол играл)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
newjersey
Ответ Мельников Михаил
Почему?
Хороший тренер не всегда хороший футболист и наоборот. Высокий Iq не нужен ни для тренера, ни для футболиста. Я думаю что комбинация ‘высокий интеллект + хороший игрок + хороший тренер’ вообще по факту самая редкая, но данных нет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мадрид наказывает!
Хаве следующий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
frog19
Наконец то. Физрук полностью ушатал Эвертон и поставил на краю пропасти. Надеюсь ирискам удастся спастись от вылета в оставшихся играх.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dm Kznts
Гений и легенда тренерского цеха :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мельников Михаил
Ответ newjersey
В принципе три не связанных между собой вещи
Почему?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Колено решфорда
Ответ Фарадей
ну Джеррард в чемпионате Шотландии хорошо выступил. А Фрэнк это совсем боль
Ну а Лэмпс в чемпионшипе хорошо выступил, по уровню где-то рядом
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталик Кравченко
Ответ Андер Эррера
Лэпмард тоже в Чемпионшипе неплохо выглядел
Джеррард вывел Рейнджерс в финал еврокубка, где проиграл только по пенальти. И неплохо выглядел с Астон Виллой, хотя состав у них слабее, чем у того же Эвертона.
0
-5
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Pavlenko
Раньше надо было это сделать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
newjersey
Ответ Мельников Михаил
Вот так вот. Великолепный умнейший игрок центра полузащиты с IQ равным гениям в физике, может оказаться совершенно слабым тренером.
В принципе три не связанных между собой вещи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Brigant
Даже Патрик Виейра лучше!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
All These Things I Hate
Ответ Madcomposer
Вот-вот, выше Артеты
Но кубок кто выиграл?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
All These Things I Hate
Ответ Kanonir152
Пока Тухель не пришел, Лэмпард руинил сезон Челси. Ничего там хорошего не было.
Чего? В первый сезон Лэмпард вполне норм команду построил и в ЛЧ вышел, а на следующий сезон накупили новых игроков и ему снова пришлось строить новую команду, а как Тухель освободился, его и уволили
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
▒▒▒▒▒
Ответ Твой любимый хейтер
Оперативно. Главное же вовремя публиковать высказывания всяких Терюшковых и мнения представителей Медиалиги по любому поводу.
За терюшкова и медиалигу доплачивают... деревянными фалосами)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Palm_beach
Ответ Madcomposer
Ну это второй сезон, с немцами, а первый с молодёжью был очень крут, странно с этим спорить
Лэмпс мой любимый игрок и я очень ждал когда он станет тренером. Тот сезон с молодежкой не стоит судить по результатам. 4 место супер, но соперники тоже сыграли не ахти, плюс проигранный финал КА. Игры как таковой не было, было много сумбура, что и прослеживается во всех командах Лэмпса (Эвертон и Дерби - да, я смотрел игры чемпионшипа из-за Лэмпса). Видно что игроки не знают что делать, нет системы. Тогда совпало что Пуля был в отличный форме, и Жиру играл и забивал. А так нет, если во время Дерби я ещё скидывал все на слабый состав, то во время Челси я уже понял что Лэмпс слабый тренер. Но в любом случае как игрок он в самом сердце, как тренеру Рахмет за Джеймса, Маунта, за деньги с продаж Томори, Абрахама, Лэмпти (и ещё кто-то был).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Санжар Токтоназаров
моэса обратно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isshin88
Теперь в Спартак, чтобы стать кб легендой наряду с Терри.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий