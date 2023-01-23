Лэмпард уволен из «Эвертона». Клуб не побеждает уже 10 матчей и идет предпоследним в АПЛ

покинул пост главного тренера « ».

Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте клуба.

Команда под руководством экс-игрока «Челси» не выигрывала с 22 октября – тогда «ириски» разгромили «Кристал Пэлас» (3:0) в АПЛ. С тех пор у ливерпульского клуба 8 поражений и 2 ничьих в 10 матчах.

Лэмпард возглавил «Эвертон» менее года назад – 31 января 2022-го.

«Эвертон» занимает 19-е место в таблице , у команды столько же очков, сколько и у идущего последним «Саутгемптона».

Следующую игру команда проведет 4 февраля – против лидера АПЛ «Арсенала».