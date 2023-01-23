Лэмпард уволен из «Эвертона». Клуб не побеждает уже 10 матчей и идет предпоследним в АПЛ
Фрэнк Лэмпард покинул пост главного тренера «Эвертона».
Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте клуба.
Команда под руководством экс-игрока «Челси» не выигрывала с 22 октября – тогда «ириски» разгромили «Кристал Пэлас» (3:0) в АПЛ. С тех пор у ливерпульского клуба 8 поражений и 2 ничьих в 10 матчах.
Лэмпард возглавил «Эвертон» менее года назад – 31 января 2022-го.
«Эвертон» занимает 19-е место в таблице АПЛ, у команды столько же очков, сколько и у идущего последним «Саутгемптона».
Следующую игру команда проведет 4 февраля – против лидера АПЛ «Арсенала».
Набор знаний, при этом, значения не имеет. В мире полно начитанных тугодумов с ниевысоким коэффициентом интеллекта.
И личный игроцкий опыт высокого уровня, в данном случае, только подспорье. Да, такой опыт не является необходимым, но помогает совершенно точно.