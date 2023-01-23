У Кокорина дубль в матче «Ариса» с «Аполлоном» – первый с 2020-го. Тогда был хет-трик в игре «Сочи» с «Ростовом» (10:1)

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Аполлон Александр Кокорин Сочи Футбол

Нападающий Александр Кокорин оформил дубль впервые за 2,5 года.

Форвард «Ариса» открыл счет на 29-й минуте матча с «Аполлоном» (3:1) в 20-м туре чемпионата Кипра, воспользовавшись ошибкой вратаря и защитника. На 82-й россиянин реализовал пенальти.

В последний раз Кокорину удавалось забить минимум дважды за матч 19 июня 2020 года. Тогда он оформил хет-трик в матче «Сочи» с «Ростовом» (10:1) в Мир РПЛ.

Со статистикой выступлений футболиста, принадлежащего «Фиорентине», можно ознакомиться здесь.

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55 комментариев

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Пётр Оскерко
Потихоньку раскрывается талант. Теперь надо аккуратно, не перехвалить, потому что начнёшь хвалить таких перспективных, а они потом не пойми что творят.
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Konservator
Ответ Юрий Кечко
31 пишем 33 в уме
В таком возрасте уже пора переписывать в сторону уменьшения возраста))
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Питон Удавыч
Ответ Утренняя Аврора
Вам не надоело про стулья? Он уже давно забыл, и голы забивает
Саня, Ты?
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56prost
...молодец Кокоша,мастерство и климатит там
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Сибирский литовец
Надо салют над Красной площадью запустить
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Евгений Спартак
По его карьере можно фильмы снимать:
- бело-голубой талант (Динамо)
- в Зените славы
- ночной переполох или как я в сизо попал
- приключения русского в Италии (Спартак и Фиорентина)
- вощвращение джидая Коко (Кипр)
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slavura71
Жду хет-трик Г. Хоу!
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BeastI666I
Ответ Buturlin
Да как так-то???? Санька остановись, а то ведь точно небеса развергнутся, и футбольный Бог начнет улыбаться России. Ты там завязывай давай, не ломай ход нашей истории и целый свиток собственных легендарных стереотипов о себе ненаглядном.
ты серьезно что-ли?!?! ты видел кому он забил?! это и есть уровень российского футбола... забивать на Кипре Небось состав соперника состоял из пьяных немецких туристов
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BeastI666I
Ответ DdeRev9Xa
Бист!!!
ты уровень соперника вообще не учитываешь? )))))
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BeastI666I
Ответ Николай Т
Долгожданный дубль Кокорина. Вы серьёзно? Долгожданный? Кокорина? Да до него никому и дела нет.
потому что он матрос подбитого судна. кому вообще интересен российский футбол без международных соревновнаий.
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Николай Т
Долгожданный дубль Кокорина. Вы серьёзно? Долгожданный? Кокорина? Да до него никому и дела нет.
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AndreyBSC
Отлично. Надо возвращаться во Флоренцию и клепать голы там.
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DdeRev9Xa
Бист!!!
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Buturlin
Да как так-то???? Санька остановись, а то ведь точно небеса развергнутся, и футбольный Бог начнет улыбаться России. Ты там завязывай давай, не ломай ход нашей истории и целый свиток собственных легендарных стереотипов о себе ненаглядном.
+1
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Утренняя Аврора
Ответ Питон Удавыч
Легенда. Хет-трик сделать скорее всего еще подумает: вдруг стулья полетят с трибун, на манер НХЛовских кепок
Вам не надоело про стулья? Он уже давно забыл, и голы забивает
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месси2980
Гигант проснулся....
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Питон Удавыч
Легенда. Хет-трик сделать скорее всего еще подумает: вдруг стулья полетят с трибун, на манер НХЛовских кепок
+2
-3
-1
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Gangsters
Легендарная волевая победа Сочи с детьми?
+5
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Alexander Prokofyev
Хочу футболку Ариса с Кокориным
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Илья Сутурин
А? Каков? А? Талантище!!!!
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Макс Шева
Киприоты нашли месторождение золота,провели раскопки ,сейчас уже пожинают плоды.
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Peter Parker
Ответ Миша Михайлов
Этим детям было по 18 лет как минимум. Почему в Европе полно 17-18-19 летних ребят, которые играют уже в основах лучших командах мира , а у нас катастрофой воспринимается то, что 18-летние вышли играть против аутсайдера РПЛ?
Не по 18. Минимум было 17 лет и 2 месяца. В старте только одному было 19, остальные 18 лет и младше.
+7
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Михаил Тихомиров
Ответ Tigo_Volchara93
А где тот вратарь который 10 голов пропустил, и сказал что сыграл нормально ?
А к вратарю там какие вообще вопросы были?
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хай
Опа Гангам Стайл😉
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Genius Alex
Ответ Tigo_Volchara93
А где тот вратарь который 10 голов пропустил, и сказал что сыграл нормально ?
Он лучшим игроком встречи был признан, если что.
+1
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