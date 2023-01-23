Нападающий Александр Кокорин оформил дубль впервые за 2,5 года.

Форвард « » открыл счет на 29-й минуте матча с « » (3:1) в 20-м туре чемпионата Кипра, воспользовавшись ошибкой вратаря и защитника. На 82-й россиянин реализовал пенальти.

В последний раз Кокорину удавалось забить минимум дважды за матч 19 июня 2020 года. Тогда он оформил хет-трик в матче «Сочи» с «Ростовом» (10:1) в Мир РПЛ.

Со статистикой выступлений футболиста, принадлежащего «Фиорентине», можно ознакомиться здесь.