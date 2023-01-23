«Амур» обыграл «Сибирь» (6:4), проигрывая 0:3 и 1:4 по ходу матча
«Амур» совершил впечатляющий камбэк в матче с «Сибирью».
Команда тренера Вадима Епанчинцева победила «Сибирь» (6:4) на выезде в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Новосибирцы повели со счетом 3:0 уже к восьмой минуте первого периода. Дальневосточники отыграли один гол в первом отрезке, но в начале второго периода «Сибирь» забила еще, в результате чего счет стал 4:1.
После этого клубу из Хабаровска удалось забросить пять безответных шайб и победить со счетом 6:4.
При этом перед третьим периодом счет был 4:3 в пользу новосибирцев. В третьем отрезке «Амур» забил три гола.
Хабаровчане набрали 54 очка в 53 матчах и занимают восьмое место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» лидирует на Востоке, имея на своем счету 70 баллов в 55 играх.
- Дата проведения
- 23 января, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
- 1:0 – 2 Пьянов (Шаров)
- 2:0 – 6 Голубев (Овчинников)
- 3:0 – 8 Яковлев (Основин, Чесалин)
- 3:1 – 16 Лихачев (Балдаев, Николишин)
- 4:1 – 22 Пьянов (Мерфи, Красоткин)
- 4:2 – 23 Гребенкин (Дубакин, Ли)
- 4:3 – 39 Ли (Гребенкин)
- 4:4 – 42 Махановский (Грецкий, Шаров)
- 4:5 – 42 Дубакин (Гиздатуллин)
- 4:6 – 49 Гребенкин ()
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