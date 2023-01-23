«Амур» обыграл «Сибирь» (6:4), проигрывая 0:3 и 1:4 по ходу матча

«Амур» совершил впечатляющий камбэк в матче с «Сибирью».

Команда тренера победила «Сибирь» (6:4) на выезде в игре Фонбет чемпионата .

Новосибирцы повели со счетом 3:0 уже к восьмой минуте первого периода. Дальневосточники отыграли один гол в первом отрезке, но в начале второго периода « » забила еще, в результате чего счет стал 4:1.

После этого клубу из Хабаровска удалось забросить пять безответных шайб и победить со счетом 6:4.

При этом перед третьим периодом счет был 4:3 в пользу новосибирцев. В третьем отрезке « » забил три гола.

Хабаровчане набрали 54 очка в 53 матчах и занимают восьмое место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» лидирует на Востоке, имея на своем счету 70 баллов в 55 играх.