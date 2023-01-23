«Амур» обыграл «Сибирь» (6:4), проигрывая 0:3 и 1:4 по ходу матча

Теги Сибирь Амур Вадим Епанчинцев КХЛ Хоккей

«Амур» совершил впечатляющий камбэк в матче с «Сибирью».

Команда тренера Вадима Епанчинцева победила «Сибирь» (6:4) на выезде в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Новосибирцы повели со счетом 3:0 уже к восьмой минуте первого периода. Дальневосточники отыграли один гол в первом отрезке, но в начале второго периода «Сибирь» забила еще, в результате чего счет стал 4:1.

После этого клубу из Хабаровска удалось забросить пять безответных шайб и победить со счетом 6:4.

При этом перед третьим периодом счет был 4:3 в пользу новосибирцев. В третьем отрезке «Амур» забил три гола.

Хабаровчане набрали 54 очка в 53 матчах и занимают восьмое место в таблице Восточной конференции. «Сибирь» лидирует на Востоке, имея на своем счету 70 баллов в 55 играх.

Сибирь – Амур 4:6 (3:1, 1:2, 0:3)
Дата проведения
23 января, 15.30, «Ледовый дворец спорта Сибирь»
Онлайн матча Видео
1:0 – 2 Пьянов (Шаров)
2:0 – 6 Голубев (Овчинников)
3:0 – 8 Яковлев (Основин, Чесалин)
3:1 – 16 Лихачев (Балдаев, Николишин)
4:1 – 22 Пьянов (Мерфи, Красоткин)
4:2 – 23 Гребенкин (Дубакин, Ли)
4:3 – 39 Ли (Гребенкин)
4:4 – 42 Махановский (Грецкий, Шаров)
4:5 – 42 Дубакин (Гиздатуллин)
4:6 – 49 Гребенкин ()
Вратари: Красоткин 17/22, Костин 5/6 – Аликин 28/30, Калниньш 3/5.

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43 комментария

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начинающий любитель
Как бы не вырубило Сибирь перед февралем. Расслабились парни. Рано победу праздновать начали
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забанинныйСевер12
Ответ Дмитрий Макаров
Смысл кроется в букмекерских конторах.
Ну не делаю ставки, по этому тонкостей не знаю, но в нашем государстве конечно ещё не такие фокусы возможны. Это типа по ходу матча после 0-3 ставки ещё принимались что-ли? Или зачем тогда этот цирк то?
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Дмитрий Макаров
Ответ забанинныйСевер12
Точно подметил, в таблицу что ли не смотрят, 15 игр ещё играть, эта победа вообще ничего не решила для Амура, смысл!!!?
Смысл кроется в букмекерских конторах.
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Евгений Панкратов
Ответ забанинныйСевер12
Да какой нахрен договорняк, не играют так договорняк, или что они по вашему в перерыве договорились что-ли, зачем катать такой договорняк, это бред полный, договорняк можно слить по тихому без лишней драмы и сказать недонастрой, зачем катать такое палево, просто Сибирь каканули да всё, думали они супер мастера сейчас дожмут на одном коньке, но не тут то было, получили по ушам и пошли работу над ошибками делать, олухи.
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забанинныйСевер12
Ответ chubrja
По логике таких людей все кэмбэки это договорняки ) В Баффало 2011 наши тоже с канадцами договорились)
Точно подметил, в таблицу что ли не смотрят, 15 игр ещё играть, эта победа вообще ничего не решила для Амура, смысл!!!?
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Artem Yudin
Ответ Brazil Barys
Спустили с небес на землю.
Лучше и не скажешь
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Дмитрий Макаров
Ответ Дмитрий Макаров
Договорняки так не играют.
Я к тому что о договорняке речи не может быть, если неправильно кто понял.
+2
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###sibir###
Да какой договорняк, вы вспомните прошлые сезоны, с Амуром нашим игры всегда плохо давались. Лидеров обыграют, а кто на последних местах идёт обязательно проиграют!!!
+3
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+3
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Максим Литвинов
Никакого договорняка тут нет, просто Сибирь рано слабину дали.... Амур с красивой победой.
+5
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amurseff03
Игра супер. С победой Амур. Вот за это люблю КХЛ, когда чуть ли не последняя команда обыгрывает одного из лидеров. Молодцы.
+4
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Гарри Топор
Молодцы
+5
0
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Дмитрий Макаров
Договорняки так не играют.
+5
-2
+3
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chubrja
Ответ забанинныйСевер12
Да какой нахрен договорняк, не играют так договорняк, или что они по вашему в перерыве договорились что-ли, зачем катать такой договорняк, это бред полный, договорняк можно слить по тихому без лишней драмы и сказать недонастрой, зачем катать такое палево, просто Сибирь каканули да всё, думали они супер мастера сейчас дожмут на одном коньке, но не тут то было, получили по ушам и пошли работу над ошибками делать, олухи.
По логике таких людей все кэмбэки это договорняки ) В Баффало 2011 наши тоже с канадцами договорились)
+17
0
+17
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Uriy1337
А на, что Сибирь надеется, что хочет?’
+1
-3
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Иван Шуткин
Офигеть , следил за этим матчем , для Амура в гостях матчи даются крайне тяжело из-за постоянных смены часовых поясов , но похоже в середине матча акклиматизировались ))
+1
0
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Angryslon
Команда, претендующая на что-нибудь серьёзное, не будет устраивать спурт в регулярке ради первого места.
+2
-2
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Константин Хабаровский
Ответ Rio de Janeiro
Какие же огромные волевые яйца.Истинные тигры!!!🐅 И какая же красота в этом сезоне на Востоке😍
КРАСАВЕЛЫ. ВОТ ТАК БЫ И ДАЛЬШЕ. ХОТЯ СУДЬИ ВСЕ ДЕЛАЛИ ЧТОБЫ КОМБЭК НЕ СОСТОЯЛСЯ.
+1
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Karamazoff
Хабаровск очень хочет в плей-офф. Такая плотность в таблице на востоке!
+7
0
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Brazil Barys
Спустили с небес на землю.
+8
-2
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Кирилл Савиных
Амур с победой, а нам сделать работу над ошибками, ну не умеет Сибирь играть первым номером🤷‍♂️
+2
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MAXIMum1
Ответ Printezis1990
Чистый договорняк, кто смотрел игру тот поймет ), Епанчинцеву было в послематчевом стыдно за такую победу , по его выражению лица и ’ эйфории’ все понятно было ))), то что с Мартимьяновым они друзья и вместе водку глушат эт все знают , странно что Шева об этом ни слова не хочет говорить )
Что за развлечение, искать договорняки, когда игра переворачивается? Зачем такое смотреть, если считаешь, что идёт договорняк? Или ты на последней секунде игры прозреваешь?
+27
-1
+26
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Капитан.
Амур проявил свой характер и перевернул игру! Молодцы
+7
0
+7
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Дед Дрободед
У сб. Мира выиграл бы. Амур, Трактор, Барыс не по силам.
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Uriy1337
Дааа, господа это договорняк! Смотрел, видно было! Амур с победой!
+1
-9
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Вячеслав Подкорытов
Что то. Не чисто , пахнет чем то 🤣
0
-7
-7
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