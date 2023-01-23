Карпин о скандале с игроками сборной Эстонии: «Чистая политика. Находясь в Эстонии месяц, ни одного косого взгляда не почувствовал»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу сборная Эстонии по футболу Валерий Карпин высшая лига Эстония Политика Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин высказался о скандале из-за встречи с эстонскими футболистами.

Напомним, главный тренер сборной России и «Ростова» поужинал с игроками сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Позже эстонские игроки извинились за встречу с Карпиным. Премьер-министр Эстонии также раскритиковала игроков сборной за общение с Валерием.

– Какой была ваша первая реакция, когда увидели комментарии эстонских чиновников к вашему ужину с друзьями? Эти агрессивные комментарии…

– Первая реакция – непонимание. Непонимание, что происходит. И, наверное, больше ничего сказать по этому поводу не могу. Было непонимание, что происходит сейчас в нашем мире.

Могу, наверное, успокоить кого‑то: находясь в Эстонии месяц, с уверенностью готов сказать, что это чисто политическая тема. Все, что касается моего пребывания, моей семьи и вообще русских в Эстонии, на бытовом уровне это никак не отражается, абсолютно. А провел я там, повторюсь, месяц.

Эстонским языком не владею, говорил только на русском, и абсолютно все эстонцы переходили на русский язык, общались. Ни одного косого взгляда и еще чего‑то я на себе не почувствовал.

Уже не говорю про то, что там достаточно много людей подходили и желали удачи. Великолепно себя там чувствовал и чувствую. Все, что раздуто, это чистая политика, – сказал Карпин в интервью «Матч ТВ».

Премьер-министр Эстонии против встречи футболистов с Карпиным. А ведь он крепко связан с родиной – от промо интеграции в ЕС до выборов

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218 комментариев

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zigrik zigrik
Ответ Russ Ivan
Можно подумать, что он там ходит по магазинам, ездит в трамвае и устраивает детей в школу. В лучшем случае ходит в кабак, который его с удовольствием обслужит и на киргизском языке, лишь бы побольше заплатил и почаще заходил...
При чем здесь кыргызский язык?
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Russ Ivan
Ответ Pulse
У него там мама живет, семья. Это тоже не аргумент?
Хорош нести ахинею! Семья Карпина живёт с ним в Ростове, а мама в Нарве в коттедже с гувернанткой и водителем...
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All These Things I Hate
Ответ 1 dreik 1
Комментарий удален модератором
А если были, то что изменилось с 24 февраля?
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1 dreik 1
Ответ All These Things I Hate
Снова про Гиркина, который уже не работал в ФСБ? Ну да, это же дает право стрелять по мирному населению
Комментарий удален
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All These Things I Hate
Ответ 1 dreik 1
А почему в донецких ополченцах удивительным образом оказались реконструкторы из фсб?
Снова про Гиркина, который уже не работал в ФСБ? Ну да, это же дает право стрелять по мирному населению
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-1
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1 dreik 1
Ответ All These Things I Hate
Ну написать можно все что угодно
тебе координаты скинуть моего местоположения?
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1 dreik 1
Ответ All These Things I Hate
Ну они ж говорили, что Донецк сам себя обстреливает
А почему в донецких ополченцах удивительным образом оказались реконструкторы из фсб?
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1 dreik 1
Ответ AndreyBSC
Вы уверены? Про тех, кто до 40-ых?
да. Неграждане это только те кто в советскую оккупацию туда переехал. Можно вообще репатриироваться, если у тебя есть бабкипрабабки прибалты родившиеся до оккупации, тогда тебе тоже паспорт дадут. Орбакайте так получила литовкий нпрм.
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All These Things I Hate
Ответ 1 dreik 1
наверно потому что в России живу и на Украине 1 раз был, и то давно в крыму?
Ну написать можно все что угодно
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All These Things I Hate
Ответ 1 dreik 1
Сами на себя напали и сами от себя отбиваются?
Ну они ж говорили, что Донецк сам себя обстреливает
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BeastI666I
Ответ Игорь Новиков
Вы или глупый человек, или просто тролль. В любом случае - до свидания. Место рождения не имеет никакого отношения к национальности.
это не единственное доказательство.
ок , а как ты решаешь кто по национальности человек?!?!?
Вот, например, у меня корни украинские, а родился я в Сибири и бабушка в Сибири. Просто прабабка из Украины. Я русский или украинец?!
Считается, что я русский. Просто потому что родился в Сибири.
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BeastI666I
Ответ Игорь Новиков
Бред. В Эстонии полторы сотни тысяч русских. У кого-то, как у меня и Карпина, есть гражданство Эстонии. Вы не в курсе, а спорите. Зачем?
я просто не согласен с тем, что Карпин русский, так как он в третьем поколении эстонец. Он сам писал. А само понятие "русский" ввел Сталин в 1932... до этого были великороссы. То есть Карпин великоросс это возможно. НО точно не русский.

ок. если бурят в третьем поколении живет в Москве он русский или бурят?!
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AndreyBSC
Ответ 1 dreik 1
я знаю, называется "негражданин", это те и потомки тех кто приехал в Эстонию после 40 годов и до 91, но к Карпину это не относится, т.к у него предки жили там до советской оккупации и паспорт ему положен автоматически и знание эстонского в его случае неважно.
Вы уверены? Про тех, кто до 40-ых?
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Игорь Новиков
Ответ BeastI666I
Полное имя Валерий Георгиевич Карпин Родился 2 февраля 1969[1][2] (53 года) Нарва, Эстонская ССР, СССР Он родился в Эстонии. То есть по национальности он эстонец. Что непонятного ?!
Вы или глупый человек, или просто тролль. В любом случае - до свидания.

Место рождения не имеет никакого отношения к национальности.
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BeastI666I
Ответ Игорь Новиков
С какого перепугу он эстонец? Зачем вы пишите о том, о чем понятия не имеете?
Полное имя Валерий Георгиевич Карпин
Родился 2 февраля 1969[1][2] (53 года)
Нарва, Эстонская ССР, СССР

Он родился в Эстонии. То есть по национальности он эстонец. Что непонятного ?!
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BeastI666I
Ответ Игорь Новиков
С какого перепугу он эстонец? Зачем вы пишите о том, о чем понятия не имеете?
почему вы отвечаете вопросом на вопрос? вы еврей с гражданством РФ?! ))))
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Игорь Новиков
Ответ BeastI666I
Специально выяснил. Помимо российского гражданства, также имеет гражданство Эстонии и Испании. То есть он эстонец с вышеуказанными гражданствами.
Бред. В Эстонии полторы сотни тысяч русских. У кого-то, как у меня и Карпина, есть гражданство Эстонии.

Вы не в курсе, а спорите. Зачем?
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BeastI666I
Ответ Игорь Новиков
Он русский с гражданством Эстонии. Прекратите глупости писать.
Специально выяснил. Помимо российского гражданства, также имеет гражданство Эстонии и Испании.
То есть он эстонец с вышеуказанными гражданствами.
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1 dreik 1
Ответ AndreyBSC
Эстонский автоматом не дают. Там еще серый паспорт есть. У многих русских именно такой
я знаю, называется "негражданин", это те и потомки тех кто приехал в Эстонию после 40 годов и до 91, но к Карпину это не относится, т.к у него предки жили там до советской оккупации и паспорт ему положен автоматически и знание эстонского в его случае неважно.
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Игорь Новиков
Ответ BeastI666I
он эстонец. с гражданством Эстонии, если есть паспорт РФ, то и с гражданством РФ, Почему глупости?! Он эстонец!!! с какого перепуга он русский?
С какого перепугу он эстонец? Зачем вы пишите о том, о чем понятия не имеете?
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1 dreik 1
Ответ All These Things I Hate
А тебе какая разница, что происходит у нас в стране?
наверно потому что в России живу и на Украине 1 раз был, и то давно в крыму?
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BeastI666I
Ответ Игорь Новиков
Он русский с гражданством Эстонии. Прекратите глупости писать.
он эстонец. с гражданством Эстонии, если есть паспорт РФ, то и с гражданством РФ,
Почему глупости?! Он эстонец!!! с какого перепуга он русский?
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1 dreik 1
Ответ All These Things I Hate
Так они сами и напали, а теперь вопят
Сами на себя напали и сами от себя отбиваются?
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Игорь Новиков
Ответ BeastI666I
вот именно. потому тебе и говорят, что он эстонец, но гражданин РФ. Он не может стать русским. Он эстонец по национальности и РФ - гражданство.
Он русский с гражданством Эстонии. Прекратите глупости писать.
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Safari
Уважаемые!!!Я одно не могу понять!!!Карпин является гл.тренером сборной!Можно сказать,государственный публичный человек,который незапятнал себя неподдержкой вторжения в Украину.Он что,вышел из доверия?!Почему ставят под сомнение его слова о пребывании в Эстонии?!Он выразил всё как есть.И жена его, в том же духе высказалась.Что не так,по вашему,с Карпиным?!
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