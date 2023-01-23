Карпин о скандале с игроками сборной Эстонии: «Чистая политика. Находясь в Эстонии месяц, ни одного косого взгляда не почувствовал»
Валерий Карпин высказался о скандале из-за встречи с эстонскими футболистами.
Напомним, главный тренер сборной России и «Ростова» поужинал с игроками сборной Эстонии, местные болельщики их за это осудили. Позже эстонские игроки извинились за встречу с Карпиным. Премьер-министр Эстонии также раскритиковала игроков сборной за общение с Валерием.
– Какой была ваша первая реакция, когда увидели комментарии эстонских чиновников к вашему ужину с друзьями? Эти агрессивные комментарии…
– Первая реакция – непонимание. Непонимание, что происходит. И, наверное, больше ничего сказать по этому поводу не могу. Было непонимание, что происходит сейчас в нашем мире.
Могу, наверное, успокоить кого‑то: находясь в Эстонии месяц, с уверенностью готов сказать, что это чисто политическая тема. Все, что касается моего пребывания, моей семьи и вообще русских в Эстонии, на бытовом уровне это никак не отражается, абсолютно. А провел я там, повторюсь, месяц.
Эстонским языком не владею, говорил только на русском, и абсолютно все эстонцы переходили на русский язык, общались. Ни одного косого взгляда и еще чего‑то я на себе не почувствовал.
Уже не говорю про то, что там достаточно много людей подходили и желали удачи. Великолепно себя там чувствовал и чувствую. Все, что раздуто, это чистая политика, – сказал Карпин в интервью «Матч ТВ».
Премьер-министр Эстонии против встречи футболистов с Карпиным. А ведь он крепко связан с родиной – от промо интеграции в ЕС до выборов
ок , а как ты решаешь кто по национальности человек?!?!?
Вот, например, у меня корни украинские, а родился я в Сибири и бабушка в Сибири. Просто прабабка из Украины. Я русский или украинец?!
Считается, что я русский. Просто потому что родился в Сибири.
ок. если бурят в третьем поколении живет в Москве он русский или бурят?!
Место рождения не имеет никакого отношения к национальности.
Родился 2 февраля 1969[1][2] (53 года)
Нарва, Эстонская ССР, СССР
Он родился в Эстонии. То есть по национальности он эстонец. Что непонятного ?!
Вы не в курсе, а спорите. Зачем?
То есть он эстонец с вышеуказанными гражданствами.
Почему глупости?! Он эстонец!!! с какого перепуга он русский?