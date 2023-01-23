Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз будет сопровождать итальянского фигуриста на чемпионате Европы в финском Эспоо.

Телеграм-канал «Контентмейкер ФК» опубликовал фото Глейхенгауза и Грассля в аэропорту.

В начале января Грассль приехал в Москву на стажировку к Тутберидзе. Сообщалось, что итальянец готов начать сотрудничество с российским тренером на постоянной основе.

Чемпионат Европы пройдет с 25 по 28 января.

В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо