Тренер группы Тутберидзе Глейхенгауз будет сопровождать Грассля на чемпионате Европы в Эспоо

Теги чемпионат Европы по фигурному катанию фото сборная Италии мужское катание Даниил Глейхенгауз Даниэль Грассль Фигурное катание

Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз будет сопровождать итальянского фигуриста Даниэля Грассля на чемпионате Европы в финском Эспоо.

Телеграм-канал «Контентмейкер ФК» опубликовал фото Глейхенгауза и Грассля в аэропорту.

В начале января Грассль приехал в Москву на стажировку к Тутберидзе. Сообщалось, что итальянец готов начать сотрудничество с российским тренером на постоянной основе.

Чемпионат Европы пройдет с 25 по 28 января.

В группу Тутберидзе влился итальянец, да какой! Почему этот трансфер выгоден для всех?

Расписание чемпионата Европы по фигурному катанию-2023 в Эспоо

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147 комментариев

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Этери горячая
Ответ Аврора Крейсер
Как бы не критиковали Глейха, но в этом сезоне его проги для Адели (обе)и Сони А.(ПП )шикарны. Хорошо, что едет. С интересом буду ждать резонанс )
Все три программы Камилы невероятны.
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floret
Зря они это делают, засудят Даниэля.
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Oleandra
Ответ Cler
Правда? А вот помнится Туктамышева с Мишиным «купив» программу от модного американского хореографа, потом с Прокофьевой в корне ее поменяла включая музыку😂
так это же Мишин.
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eaz1952
Ответ xlegend
Очень странная история, на въезде предъявляется только паспорт Израиля, откуда у пограничников инфа о втором гражданстве?
Они им сказали, что паспорт израильский, а вы из России. Правда, один из пограничников посоветовал им через Ригу полететь (они в Данию на работу). В Латвии всё прошло спокойно.
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Cler
Ответ Oleandra
программы конечно чужие изменять нельзя, но что-то подправить, вплоть до поворота головы и взмаха руки наверно можно..
Правда? А вот помнится Туктамышева с Мишиным «купив» программу от модного американского хореографа, потом с Прокофьевой в корне ее поменяла включая музыку😂
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Elizaveta Queen
Ответ andrej shabanov
НИКТО НИ ЗА КОГО НЕ ПРЫГАЛ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЛ! ХВАТИТ КУРИТЬ!
От того,что вы пишите капслоком-это не выглядит аргументированно!!!
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Elizaveta Queen
Ответ andrej shabanov
за кого прыгала Петросян, голова?! ТОЛЬКО ЗА КЛУБ! Что за идиотский ответ?!
если вы не поняли мой ответ-это не моя вина...
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acasancra
Глейхенгауз - сотрудник государственной школы, получает деньги за работу с нашими детьми, тогда почему он бросает свои прямые обязанности и улетает с непонятным учеником? Это то же самое, если вы пришли по ОМС в свою поликлинику, а в врач во время вашей записи принимает платного пациента. Или ваш ребенок пришел в муниципальную школу на урок, а в это время учитель занимается репетиторством.
По какой причине он не будет проявляться в Хрустальном на работе, если он не сопровождает сейчас ни одного российского спортсмена
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Светлана Менова
Ответ Самасебезвезда
Много вы видели фигуристов, которым прислали повестки?
Морис не является членом российской сборной. Для военкомата он никто. Поэтому запросто могли прислать как гражданину России призывного возраста.
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Аврора Крейсер
Как бы не критиковали Глейха, но в этом сезоне его проги для Адели (обе)и Сони А.(ПП )шикарны. Хорошо, что едет. С интересом буду ждать резонанс )
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Oleandra
Ответ Cler
Молодец, быстро подсуетился! Если б Морис остался и если бы не отстранение, возможно Грассля бы в ТШТ не взяли бы… они не тренируют конкурентов… но сейчас ооочень удачная ситуация и хорошая подготовка именно в хорео в купе с тонкими «штучными» программами Грасслю необходимы как воздух
программы конечно чужие изменять нельзя, но что-то подправить, вплоть до поворота головы и взмаха руки наверно можно..
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Cler
Ответ Oleandra
Молодец Грассль, не поддался давлению)
Молодец, быстро подсуетился! Если б Морис остался и если бы не отстранение, возможно Грассля бы в ТШТ не взяли бы… они не тренируют конкурентов… но сейчас ооочень удачная ситуация и хорошая подготовка именно в хорео в купе с тонкими «штучными» программами Грасслю необходимы как воздух
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Самасебезвезда
Ответ Светлана Менова
Если ему прислали повестку, уже было не до тренировок.
Много вы видели фигуристов, которым прислали повестки?
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Светлана Менова
Ответ Самасебезвезда
Ну так это были его личные мотивы. Тренироваться ему никто не запрещал.
Если ему прислали повестку, уже было не до тренировок.
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andrej shabanov
Ответ Elizaveta Queen
Глейх ни за кого не прыгал в Лужниках или где там и никого не поддерживал.наверяка все это проверяется.
НИКТО НИ ЗА КОГО НЕ ПРЫГАЛ И НЕ ПОДДЕРЖИВАЛ!
ХВАТИТ КУРИТЬ!
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andrej shabanov
Ответ Elizaveta Queen
Глейх ни за кого не прыгал в Лужниках или где там и никого не поддерживал.наверяка все это проверяется.
за кого прыгала Петросян, голова?!
ТОЛЬКО ЗА КЛУБ!

Что за идиотский ответ?!
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andrej shabanov
Ответ Elizaveta Queen
Вы серьезно про лицемеров?
совершенно
лицемеры, циники и пофигисты
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Философия
Надо же, а я и смотреть не собиралась, теперь надо глянуть.
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Самасебезвезда
Ответ Светлана Менова
Очевидно, что отъезд Мориса из России в страшной спешке был вынужденным.
Ну так это были его личные мотивы. Тренироваться ему никто не запрещал.
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Elizaveta Queen
Ответ Светлана Менова
Всё это, конечно, очень странно. Почему Мориси стало нельзя тренироваться в России в ТШТ, а Грасслю - можно? 🤔 Что ж, если журналистам на ЧЕ удастся что-то вытянуть из Даниэля, может, узнаем, какие у них договорённости.
Мориси в Грузинской Федре-спрашивайте у нее..Не знаю,насколько широк спектр действия грузинского паспорта по ЕС,если у Мориси он есть.скорее всего-дело в этом. У Грассля паспорт европейца,для него нет никаких преград. Люди с паспортами ЕС спокойно вылетают и прилетают в РФ.
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Блинчик
Поздравляю Грассля с победой!
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Elizaveta Queen
Ответ andrej shabanov
лицемеры из ИСУ! тренерам и хореографам можно, а фигуристам с какого Макара нельзя?!
Вы серьезно про лицемеров?
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Elizaveta Queen
Ответ Wintersun
Сейчас недоброжелатели набегут в соцсети к ИСУ. Ещё не факт, что Глейха в кике увидим.
Так он и едет фигуриста поддержать,а не в КиКе посидеть.
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Elizaveta Queen
Ответ andrej shabanov
по традиции Музыку из России можно, тренеров и хореографов можно, но ФИГУРИСТОВ ПОЧЕМУ-ТО нет! Эта вот **нутая логика!
Глейх ни за кого не прыгал в Лужниках или где там и никого не поддерживал.наверяка все это проверяется.
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Elizaveta Queen
У Глейха появилась возможность выезда в мир! Надеюсь,и Мориси не останетс без внимания..
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