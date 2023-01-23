Тренер группы Тутберидзе Глейхенгауз будет сопровождать Грассля на чемпионате Европы в Эспоо
Тренер и хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз будет сопровождать итальянского фигуриста Даниэля Грассля на чемпионате Европы в финском Эспоо.
Телеграм-канал «Контентмейкер ФК» опубликовал фото Глейхенгауза и Грассля в аэропорту.
В начале января Грассль приехал в Москву на стажировку к Тутберидзе. Сообщалось, что итальянец готов начать сотрудничество с российским тренером на постоянной основе.
Чемпионат Европы пройдет с 25 по 28 января.
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