Вяльбе о небинарных спортсменах: «Я негативно к этому всему отношусь. Для них надо какую-то отдельную Олимпиаду проводить»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о небинарных спортсменах.

«Я негативно к этому всему отношусь. Мне кажется, для них надо какую-то отдельную Олимпиаду проводить. Нормальные люди не могут это понять.

Я согласна полностью с Ирой (Слуцкой, которая критически высказалась об американском фигуристе Тимоти ЛеДюке – Sports.ru). Тут все попахивает не очень нормальным», – сказала Вяльбе.

Ирина Слуцкая: «Я хочу жить в нормальном мире, где есть мужчины и женщины, но нет «оно». Это моя позиция»