Вяльбе о небинарных спортсменах: «Я негативно к этому всему отношусь. Для них надо какую-то отдельную Олимпиаду проводить»
Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о небинарных спортсменах.
«Я негативно к этому всему отношусь. Мне кажется, для них надо какую-то отдельную Олимпиаду проводить. Нормальные люди не могут это понять.
Я согласна полностью с Ирой (Слуцкой, которая критически высказалась об американском фигуристе Тимоти ЛеДюке – Sports.ru). Тут все попахивает не очень нормальным», – сказала Вяльбе.
Ирина Слуцкая: «Я хочу жить в нормальном мире, где есть мужчины и женщины, но нет «оно». Это моя позиция»
Я ещё раз тебе напоминаю по Баленсиагу и их фотоскссию с интересными нарядами, журналами, книгами, образами, выписками из судебных процессов.
Если у тебя не хватает ума увидеть постепенной легализации педофилии, нам не о чем рассказывать, живи в своём выдуманном мире.
А в чем же ты со мной не согласен то, кроме Овертона?
Эта женщина сказала несколько правильных вещей и приплела туда детей - чистая проба на реакцию общества. Не понимать этого - завтра отдавать своих детей старым дядям легально.
«Предоставление женщинам возможности распоряжаться своим телом является фундаментальной мерой демократии. Именно потому, что когда общества хотят уменьшить демократию, когда общества хотят ограничить права более чем половины населения, которое составляют женщины, первое, что они делают, это ограничивают или запрещают осуществление наших половых и репродуктивных прав. Потому что, если женщина не может определиться со своим телом, она не может определиться со своим жизненным проектом. Они решают за нее, и это ограничивает осуществление многих других прав. Осуществление репродуктивных прав, а не только добровольное прерывание беременности, поэтому этот новый закон является законом о половых и репродуктивных правах, а не только для того, чтобы гарантировать эффективный доступ к добровольному прерыванию беременности.
Признайте это открыто. Вам не нравятся права. Вам нравятся другие модели общества, основанные не на правах, а на авторитаризме. Супер хорошо, они объясняют это всем нам и смотрят, проголосуют ли они за них, но четко объясните, что вы предлагаете, потому что я ничего не понял из вашей речи, кроме того, что вам кажется очень неправильным, что женщины могут принимать решения. их собственное Тело.
Девочки 16 и 17 лет, большинство из них разговаривают со своими семьями, они разговаривают со своими друзьями, они разговаривают со всеми, с кем хотят, иногда со своими учителями, с доверенными взрослыми им и для них. И делают это перед принятием решения, которое для одних будет сложным, а для других нет. Большинство 16- и 17-летних девушек, которым предстоит добровольное прерывание беременности, решают поговорить со своими отцами, матерями, родственниками, друзьями и учителями. Но вы знаете что? Есть 16- и 17-летние женщины, которые подвергаются насилию даже в своих семьях, которые затем вынуждают их продолжать эту нежелательную беременность.
Я считаю, что государство должно сказать всем женщинам, в том числе в возрасте 16 и 17 лет, что оно верит в их решение, что он уважает их решение и предоставляет все механизмы, чтобы они могли осуществлять свои половые и репродуктивные права в общедоступной сети. Каково ваше предложение? Что они идут в подпольные клиники, чтобы рисковать своей жизнью? Какой способ защитить жизнь.
"Говорить о половом воспитании — это право молодых людей и девушек (а в выступлении речь шла о подростках 16 лет - в Испании это возраст согласия) вне зависимости от того, из какой они семьи. Все мальчики, девочки и дети в этой стране имеют право знать свое тело, знать, что ни один взрослый не может прикасаться к их телу, если они этого не хотят, и что это форма насилия. Они имеют право знать, что могут любить или вступать в половые отношения с кем захотят, да, на основе согласия. Это признанные права, которые вам не нравятся»
Не видеть этого, может только полностью лишённый ума человек.
В публикации по вашей ссылке говорится о том, что фашистская партия манипулирует словами Монтеро о половом воспитании детей и подростков и беременности, чтобы обвинить ее в легализации педофилии.
Понимаю, что вам ближе фашисты и манипуляции. Но мир устроен несколько иначе, и правда в нём ценится гораздо выше. Рекомендую полный текст выступления Монтеро.
Мужской скелет, связки и мышцы терапия в женские не превращает
И даже такой хилый тест уже отменили