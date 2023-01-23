Вяльбе о небинарных спортсменах: «Я негативно к этому всему отношусь. Для них надо какую-то отдельную Олимпиаду проводить»

Теги Ирина Слуцкая лыжные гонки ФЛГР Елена Вяльбе ЛГБТ Лыжи

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась мнением о небинарных спортсменах.

«Я негативно к этому всему отношусь. Мне кажется, для них надо какую-то отдельную Олимпиаду проводить. Нормальные люди не могут это понять.

Я согласна полностью с Ирой (Слуцкой, которая критически высказалась об американском фигуристе Тимоти ЛеДюке – Sports.ru). Тут все попахивает не очень нормальным», – сказала Вяльбе.

Ирина Слуцкая: «Я хочу жить в нормальном мире, где есть мужчины и женщины, но нет «оно». Это моя позиция»

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117 комментариев

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ШлепНога-Танцуй Ботинок
Ответ TroBro
Я только что натыкал тебя носом в твою ложь. У Монтеро нет и близко ничего о легализации педофилии. Она говорит о праве подростков на половое воспитание, которое чётко фиксирует сексуальное поведение взрослых по отношению к детям как насилие.
Ты читать не умеешь вот и все. Как насилие - без согласия. С согласия - все ок. Но до тебя не доходит, что дети не должны подвергаться сексуализации взрослыми хоть с согласия хоть без.
Я ещё раз тебе напоминаю по Баленсиагу и их фотоскссию с интересными нарядами, журналами, книгами, образами, выписками из судебных процессов.
Если у тебя не хватает ума увидеть постепенной легализации педофилии, нам не о чем рассказывать, живи в своём выдуманном мире.
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Валерий Петров
Ответ Владислав88
Это как это? Совсем кукукнулись? Теперь толпы мужиков из нищих стран будут отрезать себе писюны спокойно состязаться с бабами???
Ты не поверишь, но даже отрезать ничего не надо. Достаточно заявить, что ты женщина или что-то там такое небинарное и вперёд за медальками в женских видах, а бонусом и в женские туалеты и раздевалки))
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TroBro
Ответ ШлепНога-Танцуй Ботинок
Ты ж только что подтвердил мои слова прям на 100%. Постепенная легализация педофилии. Спасибо. А в чем же ты со мной не согласен то, кроме Овертона? Эта женщина сказала несколько правильных вещей и приплела туда детей - чистая проба на реакцию общества. Не понимать этого - завтра отдавать своих детей старым дядям легально.
Я только что натыкал тебя носом в твою ложь. У Монтеро нет и близко ничего о легализации педофилии. Она говорит о праве подростков на половое воспитание, которое чётко фиксирует сексуальное поведение взрослых по отношению к детям как насилие.
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Валерий Петров
Ответ Ir_rish
Давно отменили?
Перед ОИ в Токио, где на некоторых дистанциях бегали тестостероновые легкоатлетки с синими волосами
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ШлепНога-Танцуй Ботинок
Ответ TroBro
С окнами Овертона - к психиатру. "Говорить о половом воспитании — это право молодых людей и девушек (а в выступлении речь шла о подростках 16 лет - в Испании это возраст согласия) вне зависимости от того, из какой они семьи. Все мальчики, девочки и дети в этой стране имеют право знать свое тело, знать, что ни один взрослый не может прикасаться к их телу, если они этого не хотят, и что это форма насилия. Они имеют право знать, что могут любить или вступать в половые отношения с кем захотят, да, на основе согласия. Это признанные права, которые вам не нравятся»
Ты ж только что подтвердил мои слова прям на 100%. Постепенная легализация педофилии. Спасибо.
А в чем же ты со мной не согласен то, кроме Овертона?
Эта женщина сказала несколько правильных вещей и приплела туда детей - чистая проба на реакцию общества. Не понимать этого - завтра отдавать своих детей старым дядям легально.
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TroBro
Ответ ШлепНога-Танцуй Ботинок
"должны знать, что ни один взрослый не имеет права прикасаться к их телу, если они этого не хотят. И иметь сексуальные отношения с теми, кто дал им на это согласие" - это ли не первый шаг к педофилии?! Для тех, кто в бронепоезде - нельзя заниматься сексом с детьми даже с их согласия! Об этом речь. А эта дама приоткрывает окно Овертона. Также, как и Баленсиага недавно. Не видеть этого, может только полностью лишённый ума человек.
А это - первая часть

«Предоставление женщинам возможности распоряжаться своим телом является фундаментальной мерой демократии. Именно потому, что когда общества хотят уменьшить демократию, когда общества хотят ограничить права более чем половины населения, которое составляют женщины, первое, что они делают, это ограничивают или запрещают осуществление наших половых и репродуктивных прав. Потому что, если женщина не может определиться со своим телом, она не может определиться со своим жизненным проектом. Они решают за нее, и это ограничивает осуществление многих других прав. Осуществление репродуктивных прав, а не только добровольное прерывание беременности, поэтому этот новый закон является законом о половых и репродуктивных правах, а не только для того, чтобы гарантировать эффективный доступ к добровольному прерыванию беременности.

Признайте это открыто. Вам не нравятся права. Вам нравятся другие модели общества, основанные не на правах, а на авторитаризме. Супер хорошо, они объясняют это всем нам и смотрят, проголосуют ли они за них, но четко объясните, что вы предлагаете, потому что я ничего не понял из вашей речи, кроме того, что вам кажется очень неправильным, что женщины могут принимать решения. их собственное Тело.

Девочки 16 и 17 лет, большинство из них разговаривают со своими семьями, они разговаривают со своими друзьями, они разговаривают со всеми, с кем хотят, иногда со своими учителями, с доверенными взрослыми им и для них. И делают это перед принятием решения, которое для одних будет сложным, а для других нет. Большинство 16- и 17-летних девушек, которым предстоит добровольное прерывание беременности, решают поговорить со своими отцами, матерями, родственниками, друзьями и учителями. Но вы знаете что? Есть 16- и 17-летние женщины, которые подвергаются насилию даже в своих семьях, которые затем вынуждают их продолжать эту нежелательную беременность.

Я считаю, что государство должно сказать всем женщинам, в том числе в возрасте 16 и 17 лет, что оно верит в их решение, что он уважает их решение и предоставляет все механизмы, чтобы они могли осуществлять свои половые и репродуктивные права в общедоступной сети. Каково ваше предложение? Что они идут в подпольные клиники, чтобы рисковать своей жизнью? Какой способ защитить жизнь.
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TroBro
Ответ ШлепНога-Танцуй Ботинок
"должны знать, что ни один взрослый не имеет права прикасаться к их телу, если они этого не хотят. И иметь сексуальные отношения с теми, кто дал им на это согласие" - это ли не первый шаг к педофилии?! Для тех, кто в бронепоезде - нельзя заниматься сексом с детьми даже с их согласия! Об этом речь. А эта дама приоткрывает окно Овертона. Также, как и Баленсиага недавно. Не видеть этого, может только полностью лишённый ума человек.
С окнами Овертона - к психиатру.

"Говорить о половом воспитании — это право молодых людей и девушек (а в выступлении речь шла о подростках 16 лет - в Испании это возраст согласия) вне зависимости от того, из какой они семьи. Все мальчики, девочки и дети в этой стране имеют право знать свое тело, знать, что ни один взрослый не может прикасаться к их телу, если они этого не хотят, и что это форма насилия. Они имеют право знать, что могут любить или вступать в половые отношения с кем захотят, да, на основе согласия. Это признанные права, которые вам не нравятся»
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-3
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ШлепНога-Танцуй Ботинок
Ответ TroBro
Испанцы прекрасно знают испанский. А вы - нет. В публикации по вашей ссылке говорится о том, что фашистская партия манипулирует словами Монтеро о половом воспитании детей и подростков и беременности, чтобы обвинить ее в легализации педофилии. Понимаю, что вам ближе фашисты и манипуляции. Но мир устроен несколько иначе, и правда в нём ценится гораздо выше. Рекомендую полный текст выступления Монтеро.
"должны знать, что ни один взрослый не имеет права прикасаться к их телу, если они этого не хотят. И иметь сексуальные отношения с теми, кто дал им на это согласие" - это ли не первый шаг к педофилии?! Для тех, кто в бронепоезде - нельзя заниматься сексом с детьми даже с их согласия! Об этом речь. А эта дама приоткрывает окно Овертона. Также, как и Баленсиага недавно.
Не видеть этого, может только полностью лишённый ума человек.
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Nuraly Amirov
Ответ Olga.t
А что не так с фигуристом ЛеДюком? Он выступал в паре с женщиной, вполне себе импозантный мужчина и хороший спортсмен. Если бы он сам не сказал о своей небинарности, никто бы ничего подобного не заподозрил. Он никого ни к чему не призывал, не навязывал свой образ жизни. Это совсем не тот случай, когда мужчины пытаются выступать в женских командах, расчитывая на преимущества в физической силе.
Она ни слова о нём не сказала
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Nuraly Amirov
Ответ Ostinato
Эмммм, а небинарные-то чем не угодили? ЛеДюк же не трансгендер и не требует, чтобы его в женское катание перевели. Он себя за пределами льда кем угодно может чувствовать и называть, какая разница? Он физиологически - мужчина и в женские соревнования не идет, в чем проблема?
Вряд ли она его знает, вопрос не в кассу
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andraldu
Странно, что она не высказалась о Кей-ти. Их сейчас примерно как мужчин и женщин в мире
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TroBro
Ответ Александра Александрова
Поэтому испанская правая партия вокс подала на нее в верховный суд https://www.eldiario.es/politica/vox-lleva-irene-montero-supremo-declaraciones-manipuladas-educacion-sexual_1_9563823.html видимо они испанцы не знают испанский и не понимают , что она сказала !
Испанцы прекрасно знают испанский. А вы - нет.

В публикации по вашей ссылке говорится о том, что фашистская партия манипулирует словами Монтеро о половом воспитании детей и подростков и беременности, чтобы обвинить ее в легализации педофилии.

Понимаю, что вам ближе фашисты и манипуляции. Но мир устроен несколько иначе, и правда в нём ценится гораздо выше. Рекомендую полный текст выступления Монтеро.
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Liar85
Да вы тоже далеко не ушли, уже сами с собой соревнуетесь!😀😀😀 Жду когда вас на деревянные лыжи с бамбуковыми палками посадят в валенках!!!😛😛😛
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Ir_rish
Ответ сондра
А почему тихо?
А из каких соображений должно быть громко?
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Александра Александрова
Ответ сондра
Вы несёте чушь! Не вырванное из контекста, а первоисточник послушайте!
У меня друг живёт в Испании , поэтому эту чушь мне свою не рассказывайте , вы в чёрном списке
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сондра
Ответ Ir_rish
Проблема только в том, что он ГОРДО всем заявляет о своих вопросах к себе самому. Ушел со льда, где ты официально выступаешь в качестве М- и иди, тихо сам с собою (ну или с терапвтом) самоопределяйся.
А почему тихо?
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сондра
Ответ Александра Александрова
Небинарные, трансформеры их всех лечить должны , это явная проблема с головой , а они еще им власть дают , одна идиотка извращенная ,министр равноправия Испании заявила что педофилия это нормально , дети вправе сами выбирать , мы про эту дичь даже слышать не должны , не то что обсуждать !
Вы несёте чушь! Не вырванное из контекста, а первоисточник послушайте!
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Генаха Орлов
Ответ STAVRsSC
это стопудово. Есть от природы мужчины, есть женщины. Соревнуются в своих категориях. Раз появились искусственные особи, то для них надо и свои соревнования придумывать. Есть же для инвалидов.
Для России придумали уже👍🏻 все правильно)
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Ir_rish
Ответ Игорь Замаруев
А кто определил Вашу или мою "нормальность"? Кто? Если люди не соответствуют Вашей модели поведения, то это не их проблема(если их поведение и жизнь входит в рамки общества и не приносит вреда другим).
Если меня интересует фигурное катание- зачем мне подробности личной жизни спортсмена? Я не берусь оценивать нормальность небинарности- но считаю ненормальным желание поделиться ею со всем белым светом.
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Александра Александрова
Ответ TroBro
Не заявляла ничего испанка. Она говорила о сексе между подростками.
Поэтому испанская правая партия вокс подала на нее в верховный суд https://www.eldiario.es/politica/vox-lleva-irene-montero-supremo-declaraciones-manipuladas-educacion-sexual_1_9563823.html видимо они испанцы не знают испанский и не понимают , что она сказала !
+6
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+4
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Генаха Орлов
- Я ничаво ентого не панимаю, по ентому все енто бесовщина кака то!
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+2
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Ирина С
Ответ Ir_rish
Проблема только в том, что он ГОРДО всем заявляет о своих вопросах к себе самому. Ушел со льда, где ты официально выступаешь в качестве М- и иди, тихо сам с собою (ну или с терапвтом) самоопределяйся.
Ну, это-то - да! Раньше поспокойней было, да и самоопределялись как-то более адекватно!
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Леличек
Ответ Nyoghta
Вот вы сейчас комментарии пишите, а завтра человечину есть будете. Это если вашей логике следовать
Неее, не буду))
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Leo Bonart
Ответ Ir_rish
Верно. И на самом деле пока что ВАДА решает, кто есть кто. Уровень тестостерона в норме для мужчины- заходи. А если ты еще не определился- с таким уровнем за даму точно сойти не получится.
Пороговый уровень тестостерона при таких тестах много выше женского.
Мужской скелет, связки и мышцы терапия в женские не превращает
И даже такой хилый тест уже отменили
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Ir_rish
Ответ Валерий Петров
Второй раз напишу - измерения тестостерона УЖЕ отменили в спорте, совсем.
Давно отменили?
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