Рублев отыграл двойной матчбол у Руне и седьмой раз вышел в 1/4 финала «Большого шлема». В предыдущих шести он выиграл два сета

Теги Australian Open ATP Андрей Рублев Хольгер Руне Теннис

Андрей Рублев в четвертом круге Australian Open обыграл 10-ю ракетку мира Хольгера Руне – 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6(9).

При счете 5:3 в пятом сете Руне не подал на матч, а Рублев отыграл двойной матчбол при 5:6. На решающем тай-брейке россиянин уступал 0:5.

Рублев 46-й раз встретился с игроком топ-10 и одержал 19-ю победу.

Рублев седьмой раз в карьере вышел в четвертьфинал «Большого шлема». В Мельбурне он это сделал второй раз.

В 1/2 россиянин не проходил никогда. В шести предыдущих четвертьфиналах он выиграл только два сета. Теперь он сыграет с Новаком Джоковичем или Алексом де Минауром.

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84 комментария

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Dym86
Ответ Tursus
У Андрея отец боксер, если не ошибаюсь. Гены чувствуются... Выражаясь языком бокса, был в нокдауне, но сумел все-таки победить нокаутом! :) На этом у Хачанова была подобная ситуация на тайбрейке, ушел с 1:5, но, правда, не в пятом сете.
С 1-6 на тай брейке до 7, отыграл пятерной сет бол
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Dym86
Ответ N.S.A.8.5
Но всё равно отыгрыш Хачанова у Тиафо с 1:6 был круче
Но и рисковал Хачанов меньше не матчем, а сетом
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Dym86
У них просто с Хачанова челлендж - по камбекам на тайбрейках на 1-6 Рублёв ответил 0-5
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Dym86
Игра Ру/Ру оправдала ожидания - острая и упорная, Рублёв на характере и опыте затащил.
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siragh@yandex.ru
Ответ Vedved
В идеальном состоянии - Новак всех размажет, но надо смотреть чего у него с ногой будет. С Димитровым матч практически стоя на месте доигрывал.
Он феномен
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mamapapaya
Ответ Melnikov1968
А какой итоговый счет тай-брэйка? 11:9?
Да
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Джефф Лебовски
Был на матче Рублев - Зверев на АО-2020.
Тогда Зверев был увереннее, на его подаче - вообще без шансов, в итоге поражение Андрея в 3 сетах.
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ecopromo
Ответ Ирина Чернявская
Рублев и Касаткина открыто выступают за МИР!
а какие у них варианты? пусть играют и радуют нас. И так наших нигде нет по сути
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Алексей Ущекин
Ответ kmish
В Австралии начиная с прошлого года.
на всех ТБШ такой регламент?
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dagerd
Ответ Hitgoe Himgob
было, 0-5 горел, потом две свои подачи взял стало 2-5
Да, спасибо, ошибся
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Михаил Блинов
Ответ Tursus
У Андрея отец боксер, если не ошибаюсь. Гены чувствуются... Выражаясь языком бокса, был в нокдауне, но сумел все-таки победить нокаутом! :) На этом у Хачанова была подобная ситуация на тайбрейке, ушел с 1:5, но, правда, не в пятом сете.
Тогда уж по очкам а не нокаутом)
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Hitgoe Himgob
Ответ dagerd
Не было на тае счета 0:5. Был 1:5. А так было больно смотреть на обоих по ходу матча
было, 0-5 горел, потом две свои подачи взял стало 2-5
+2
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+2
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Nuraly Amirov
Ответ Olenyuksi
Никогда не выходил в полуфинал ТБШ. Жаль что и в этот раз не пройдет. По сетке Джока, а это приговор...
Обидно, что в других частях сетки намного проще, а Андрею в такой форме, особенно ментальной, подбросили Новака из 2й корзины
+3
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dagerd
Не было на тае счета 0:5. Был 1:5.
А так было больно смотреть на обоих по ходу матча
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Ирина Чернявская
Ответ Egorov Evgeniy
Игра конечно была усладой для глаз... болельщиков Новака Джоковича)) Ну по крайней мере Андрюха сегодня показал :- Пусть флаг у нас белый, но мы не сдаёмся!!
Рублев и Касаткина открыто выступают за МИР!
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-7
-7
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Верховенский1990
Молодец Рублев, вытащил мертвый матч, только 1/4 и на этот раз будет для него конечной, против Новака без шансов, когда-нибудь ему повезет с сеткой, и он может быть выйдет в полуфинал, хотя на прошлом РГ в 1/4 был Чилич и все равно никак.
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Дима Дмитриев
Ответ ChefJhonnyMorgan
Один из самых драматичных матчей, был уже уверен, что при 5-0 на тае Руне своего не отпустит. Но Андрей показал невероятную волю к победе, ждём победу Карена
Зря. Носок, он и в Африке носок.
У-ха-ха-ха)
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-3
-3
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Sincere
Спасибо, РублО, сегодня ты просто мой кумир!)
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инок
Андрей, с победой, но сколько сегодня нервов моих истрепал - слить бездарно четвёртый сет, вроде бы уже почти вытащенный, чудом уйти на тайбрейк в пятом, лететь 0:5 там, и вытащить в конце концов такой матч
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Алексей Ильин
Ответ RUS>
Комментарий удален модератором
Лучший комментарий, великолепно
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Пинающий Достоинства
Вот это Рубль-бум (теперь так Андрюху звать буду) дал жару
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-1
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димитрий
Ответ Melnikov1968
Что означает цифра 9 в скобках после счета 7:6(9)?
11-9
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SKA Rostov1992
Ответ Хитли
Андрей красавец! С психологической точки зрения ему нужна была такая победа: пять сетов, отыгранная подача на матч, 0:5 на чемпионском. На тае, несмотря на кучу мини-брейков подача все-равно работала, в отличии от подачи Руне, у которого никак не проходила первая, плюс сильно зажался датчанин. P.S. С игрой у сетки надо что-то делать, при 9:7 так дарить мяч сопернику - непозволительно.
Точно такой же момент был в 4 сете на сетболе, вышел к сетке и влупил слёта в аут 😬
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29f4dmp7qw
После обратного брейка в 5-м сете на Андрея давали 2,50. Когда на несколько мгновений показали выражение его лица, я почему-то понял, что надо грузить на Рубля! Спасибо, Андрюха!!!! С победой!!! Красавчик!!!
+2
0
+2
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Матвей Суицидин
Причем Руне весь пятый сет ему стабильно под бекхенд наваливал. Рубль все равно выдержал
+5
0
+5
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