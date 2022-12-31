Роналду перешел в «Аль-Наср», РФС не принял решение о переходе в Азию, «Реал» и «Ливерпуль» выиграли, СКА пропустил 6 шайб от «Витязя» и другие новости

1. Криштиану Роналду перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Контракт до лета 2025-го. Вместе со всеми бонусами зарплата – около 200 миллионов долларов в год.

2. ЦСКА победил «Локомотив» в овертайме, СКА пропустил 6 шайб от «Витязя», «Авангард» обыграл «Салават» по буллитам и другие результаты последнего игрового дня Фонбет чемпионата КХЛ в 2022 году.

3. Российский футбольный союз не принял решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола, создана рабочая группа, которая до марта 2023 года должна определить целесообразность данного шага.

4. «Реал» обыграл «Вальядолид» (2:0) в 15-м туре Ла Лиги благодаря дублю Карима Бензема в конце матча.

5. Голкипер Илья Лантратов перешел в «Локомотив» из «Химок».

6. «Ливерпуль» победил «Лестер» (2:1) в 18-м туре АПЛ, хотя все три гола забил соперник, правда, защитник Ваут Фас дважды отправил мяч в свои ворота.

7. НХЛ. «Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси», Малкин забил 12-й гол в сезоне и вышел на единоличное 2-е место среди лучших российских бомбардиров в истории лиги, обойдя Федорова (1180 очков против 1179). «Нэшвилл» разгромил «Анахайм», Тренин забил победный гол. «Каролина» победила «Флориду», Свечников забросил 19-ю шайбу в сезоне. Все результаты дня – здесь.

8. Месси – спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы, легкоатлет Дюплантис – 2-й, Мбаппе – 3-й. Аргентина – лучшая команда года, Марокко – 2-е, Франция – 3-я, «Реал» – 4-й.

9. Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев станет главным тренером сборной России по биатлону.

10. НБА. 47+10 от Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Атланту», 43+20 от Янниса позволили «Милуоки» справиться с «Миннесотой» и другие результаты.

11. Конгресс украинцев Канады (признан в России нежелательной организацией) попросил правительство запретить Овечкину въезд в страну из-за нежелания критиковать ситуацию на Украине.

12. Роберт Левандовски сможет сыграть в дерби с «Эспаньолом». Суд Мадрида отложил старт 3-матчевой дисквалификации форварда «Барселоны».

13. Североамериканские фигуристки наехали на Камилу Валиеву из-за показательного номере по мотивам сериала «Уэнздей». Чемпионка мира из США Тай Бабилония попросила убрать статью о россиянке с американского сайта Today. Ее поддержала олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель: «Отвратительное оскорбление для фигуристов США». А бронзовый призер Игр-2018 Мираи Нагасу заявила: «Ничто так не заставит всех забыть о допинг-скандале, как завирусившийся танец».

14. Норвежец Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по блицу в Алматы. Россиянин Даниил Дубов занял 6-е место, Ян Непомнящий – 12-е.

15. Перебранка американских теннисистов Фрэнсиса Тиафу и Тэйлора Фрица после микста на United Cup: во время интервью Тиафу подошел к Фрицу и попытался сдернуть с него шорты, Фриц на это сказал: «Чувак, я тебя вырублю».

16. Глава WBC Маурисио Сулейман планирует создать турнир по боксу для трансгендеров.

Цитаты дня:

Владимир Путин: «Спортивные состязания должны примирять людей, дарить им радость и чувство единения, а не использоваться в сиюминутных политических целях»

Александра Трусова: «На момент короткой программы ЧР у меня была температура 39,5. Сейчас чувствую себя лучше. 27 декабря репетировали 13 часов»

Денис Лебедев про российский футбол: «С этим нужно заканчивать. В СССР были хорошие результаты, но сейчас капитализм – гиблое дело»

Александр Дюков: «УЕФА хочет видеть Россию у себя. Мосты не сожжены, есть надежда на нормализацию отношений»

Хоркина о позиции Баха по отстранению России: «Не можешь справиться с давлением – уйди»

Джон Стоктон: «Возможно, тысячи спортсменов умерли после вакцинации»

Хави: «Пеле, Марадона и Месси – легенды. Все хотят быть, как они»

«Аль-Наср» о переходе Роналду: «Величайший спортсмен мира🌏»