Глава РФС сообщил, что в хотели бы видеть Россию в своем составе.

Ранее стало известно, что РФС и УЕФА создадут рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры.

«Если говорить об УЕФА и других футбольных людях, то они хотят нас видеть у себя. Раз мы договорились о создании рабочей группы, значит, Александер Чеферин тоже этого хочет.

Не все так плохо в наших отношениях, хотя они и находятся на низшей точке. Но есть надежда на нормализацию. Если поймем, что возвращение в УЕФА невозможно, будем работать над переходом в другую конфедерацию.

Мосты не сожжены, и мы можем рассмотреть какие-то возможности восстановить отношения. В рамках рабочей группы мы быстрее договоримся», – сказал .

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