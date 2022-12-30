Александр Дюков: «УЕФА хочет видеть Россию у себя. Мосты не сожжены, есть надежда на нормализацию отношений»
Глава РФС сообщил, что в УЕФА хотели бы видеть Россию в своем составе.
Ранее стало известно, что РФС и УЕФА создадут рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры.
«Если говорить об УЕФА и других футбольных людях, то они хотят нас видеть у себя. Раз мы договорились о создании рабочей группы, значит, Александер Чеферин тоже этого хочет.
Не все так плохо в наших отношениях, хотя они и находятся на низшей точке. Но есть надежда на нормализацию. Если поймем, что возвращение в УЕФА невозможно, будем работать над переходом в другую конфедерацию.
Мосты не сожжены, и мы можем рассмотреть какие-то возможности восстановить отношения. В рамках рабочей группы мы быстрее договоримся», – сказал Александр Дюков.
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А до тех пор, пока вы лижете ему ботинки за всё ещё жирные газовые зарплаты, не будет к вам никакого снисхождения. Никто из вас, кроме, быть может, совсем немного, Феди Смолова, не заслужил никакого праздника футбола.
Я надеялся, что они что-то такое изобразят и при введении в действие FAN-id, но увы.