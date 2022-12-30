Александр Дюков: «УЕФА хочет видеть Россию у себя. Мосты не сожжены, есть надежда на нормализацию отношений»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Александр Дюков Р-Спорт Футбол

Глава РФС сообщил, что в УЕФА хотели бы видеть Россию в своем составе.

Ранее стало известно, что РФС и УЕФА создадут рабочую группу по вопросу возвращения в международные турниры. 

«Если говорить об УЕФА и других футбольных людях, то они хотят нас видеть у себя. Раз мы договорились о создании рабочей группы, значит,  Александер Чеферин тоже этого хочет.

Не все так плохо в наших отношениях, хотя они и находятся на низшей точке. Но есть надежда на нормализацию. Если поймем, что возвращение в УЕФА невозможно, будем работать над переходом в другую конфедерацию.

Мосты не сожжены, и мы можем рассмотреть какие-то возможности восстановить отношения. В рамках рабочей группы мы быстрее договоримся», – сказал Александр Дюков.

Россия пока не переходит в Азию. Что об этом нужно знать

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Russ Ivan
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Из чего следует, что УЕФА хочет видеть Россию у себя?? То, что чиновники из Швейцарии любят деньги больше, чем футбол, мы это знаем. Но нужна какая-то конкретика от них, а не фантазии Дюкова...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
goshforever
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ СИ
Лично это я понял так- мы не будем ни в Азии и ни в Европе. То есть, игр сборной не будет в ближайшие 10 лет. Организация РФС с огромным штатом и огромными зарплатами руководителей рфс и РПЛ уже не нужны а также не нужен и тренер сборной. Рфс должна быть распущена, огромные деньги от футбола направить на нужды СВО. И ещё - потом руководители рфс не должны говорить что их обманул запад.
По факту Валеру надо уволить по сокращению с двумя окладами. 3-4 товарняка в год может потянуть любой физрук на общественных началах.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алоизий Могарыч
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Еще лет 15 будут хотеть видеть, еще через 25 , возможно, и начнут разговаривать...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лучше б молчал
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Футболшоу
Шантаж прокатил????
Да, прокатил. Сборная продолжит играть с Таджикистаном, а клубам добавят игр в Кубке России.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нина Верных
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Лучше б молчал
Мосты не сожжены. Возьмитесь все за руки, вместе с футболистами, и осудите политику старого мерзкого Пыни. Скажите, что вы против. Покайтесь. Восстаньте. А до тех пор, пока вы лижете ему ботинки за всё ещё жирные газовые зарплаты, не будет к вам никакого снисхождения. Никто из вас, кроме, быть может, совсем немного, Феди Смолова, не заслужил никакого праздника футбола.
Все верно. Лицемерные трусы хотят играть в УЕФА, но не могут даже осудить войну и уничтожение украинских городов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
goshforever
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Melnikov1968
А каким образом создание рабочей группы связано с желаниями Чеферина? Нонсенс какой-то.
УЕФА там типа будет участвовать в качестве получателя денег. В том же духе, как УЕФА 8 лет "курировал" Крымский футбол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
interested
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Запад "мажет по губам" и обнадёживает "морковкой", а наша сборная томится без дела. Отношения с Европой разованы н а в с е г д а, и это надо принять как данность. Надо вести свою игру и не обманывать себя: там - вековая враждебность.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лучше б молчал
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ростовский
Да, проживает. Россия многонациональная страна, поэтому примет все территории и все национальности Украины в свой состав.
Уже мобилизовался, принимальщик?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bedLaM
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алексей Кузнецов
Мне кажется или Дюков пытается затормозить один из глупейших шагов в истории нашего спорта и поэтому по максимуму врубает бюрократию, дабы отложить это. Надеюсь что так. Хотя он ничего не решает, но хотя бы не прогибается сильно, как Третьяк.
Ну или просто это все был "шантаж" УЕФА
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Денис Фёдоров
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Всё равно без вмешательства царя вопрос не решится!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sarumian
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пчёлы против мёда.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Melnikov1968
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А каким образом создание рабочей группы связано с желаниями Чеферина? Нонсенс какой-то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
447bk
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Лучше б молчал
Мосты не сожжены. Возьмитесь все за руки, вместе с футболистами, и осудите политику старого мерзкого Пыни. Скажите, что вы против. Покайтесь. Восстаньте. А до тех пор, пока вы лижете ему ботинки за всё ещё жирные газовые зарплаты, не будет к вам никакого снисхождения. Никто из вас, кроме, быть может, совсем немного, Феди Смолова, не заслужил никакого праздника футбола.
Лучше б молчал...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Omega-3
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все не надо. Антирусскую нечисть на букву "у" следует вычистить полностью.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ростовский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Юрий Кечко
А я раньше думал что он нормальный , против лимита всегда активно топил , а оно вон как
Комментарий скрыт
+1
-12
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Грачев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хотят они нас там видеть, ага конечно... Просто есть риск потерять спонсора в лице Газпрома, вот и засуетились в этом УЕФА...
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лучше б молчал
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Мосты не сожжены. Возьмитесь все за руки, вместе с футболистами, и осудите политику старого мерзкого Пыни. Скажите, что вы против. Покайтесь. Восстаньте.
А до тех пор, пока вы лижете ему ботинки за всё ещё жирные газовые зарплаты, не будет к вам никакого снисхождения. Никто из вас, кроме, быть может, совсем немного, Феди Смолова, не заслужил никакого праздника футбола.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Stivi M.D.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ростовский
Да, проживает. Россия многонациональная страна, поэтому примет все территории и все национальности Украины в свой состав.
Примешь разве что ты на грудь в новогоднюю ночь
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ростовский
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ мяу
Но в России кроме русских проживает ещё две сотни национальностей. Их всех отзаявим?
Да, проживает. Россия многонациональная страна, поэтому примет все территории и все национальности Украины в свой состав.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Omega-3
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Фан Рубина
После беспричинного отстранения и немотивированного уклонения от матчей надеяться на нормализацию отношений - это надо быть очень наивными. Хотели бы в уефе видеть нас у себя - разрешили бы матчи с нового года без всяких оговорок.
Сотрудники УЕФА, вполне возможно, желают нашего возвращения, только вот не они это решают. УЕФА давно и плотно находится под сапогом ЕС.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
crazy manc
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Spartakus1984
Смешно
А что именно смешно? Что война закончится? Или что диктатор не вечен?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
geoo9
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Походу и в Азии бан не снимут
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Lyakhov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Алексей Кузнецов
Мне кажется или Дюков пытается затормозить один из глупейших шагов в истории нашего спорта и поэтому по максимуму врубает бюрократию, дабы отложить это. Надеюсь что так. Хотя он ничего не решает, но хотя бы не прогибается сильно, как Третьяк.
Видимо, да - совсем отказаться не может, ибо идти против генеральной линии партии не рискнет. Но чиновничий опыт не пропьешь, заволокитить любую инициативу или проект они умеют мастерски.

Я надеялся, что они что-то такое изобразят и при введении в действие FAN-id, но увы.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Куркиёки
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да все адекватные люди понимают что спорт должен быть вне политики и спортсмены не виноваты в тех решениях которые принимает наше правительство. Я надеюсь что есть в УЕФА понимающие это люди. На самом деле конечно спорт вне политики сейчас не находиться. Если это правда, что создают группу по обсуждению о возвращении и найти выход в нынешней ситуации... То это очень хорошая новость.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
And-Rover
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
И деньги хочет видеть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий