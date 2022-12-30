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37-летний португалец заключил контракт с клубом из Саудовской Аравии до лета 2025 года, сообщает Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

Ранее появилась информация, что Роналду будет зарабатывать в «Аль-Насре» 200 миллионов евро в год.

Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед». Клуб, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.

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