Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года (Al Arabiya)

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду переходит в «Аль-Наср». 

37-летний португалец заключил контракт с клубом из Саудовской Аравии до лета 2025 года, сообщает Al Arabiya со ссылкой на свои источники.

Ранее появилась информация, что Роналду будет зарабатывать в «Аль-Насре» 200 миллионов евро в год. 

Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед». Клуб, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.

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321 комментарий

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psycho killer
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Ответ flibuster
Роналду Наср-Аль
Жидко и под себя
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Muhammad Juraev
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Ответ Криштиану Роналду
Спасибо за всё! G.O.A.T 🐐
Какой ещё ГОАТ 🤣🤣🤣
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Дюна
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Ответ 2vdhrvmmzf
Что уж сказать, я хоть и хейтер Роналду, но такого стремительного провала я и не мог предположить
Кого теперь хейтить будете?
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Fyl
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Не знаю кто там что думает, а по мне, так это нереально крутой закат карьеры. Денег вагоны заработает, даже если осилит там всего сезон. Нам не мечтать даже о обычном контракте, а тут астрономия просто
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flibuster
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Ответ Snafu
Ждем заголовков про «Аль-Наср Роналду».
Роналду Наср-Аль
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Wildelk
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При всех стебах над ним, которые в основном по делу, грустно как-то стало 😐
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psycho killer
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М-да,настоящие легенды в альнасрах не играют
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DZHANiK
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Ответ Криштиану Роналду
Спасибо за всё! G.O.A.T 🐐
Один из лучших.
Нет вот, чтобы отдать хоть дань уважения за свой вклад в европейский футбол (да и плевать на его истерики, эмоции есть у всех и дух соперничества тоже) все сразу подобные комментарии минусуют. Сколько же наберется минусов под моим сообщением?
Интересно посмотреть сколько таких ****** наберется, что и сотой части не достигли того же, что и он, а критиковать и минусовать горазды.
Погнали!!! Покажите себя! Сколько вас? Интересно до ужаса!
По мне так минусов не меньше 1000 будет )
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May B. Tomorrow
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Ответ Любитель шпилей
Никогда я не пойму этих спортсменов-миллиардеров... Ну заработал ты уже столько, что на 5 жизней хватит, ну зачем тебе такое завершение карьеры? Мог бы ведь красиво доиграть в родной Боавиште 2-3 года, там гдядишь даже и в ЛЧ мог бы попасть с ней
Уровень расходов совершенно другой у них. Если бизнес классом летать всю жизнь, да хватит, но у них частные самолеты и яхты. За которыми должен следить персонал и тд
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glazarez
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Наср-Аль в конце карьеры…
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Decard Show
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Сила воли это когда мозг говорит тебе "ВСЕ" а ты говоришь "НЕТ"ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!!!"
Португалец7 продолжают бьёт рекорды по зарабатывания бабки!
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marchellinos
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Жду комментарии Алонсо.
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Ovsyankin
Думаю еще приедет в Европу, если захочет играть, типа Анри и Бекхема на пол сезона, а так да, грустно.
Какая Европа? Контракт до 2025 он в рабстве у шейхов
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Варлампий Варлампий
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Аль Наср завтра играет, значит ли это, что Кристина будет в обойме?
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MajestySport
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Плюнул на произвол от ФИФА и свои рекорды и уехал доигрывать
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Сергей Спартакович
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Сам себя закопал.ждем отзывы сестры о величии аравийского футбола
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Синий петербуржец
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Ответ Андрей Гаврилов
Середняки не потянут его зп
Середняки обычно платят несколько миллионов тем, кого можно прадать за десятки миллионов. Остальным куда меньше. На лавке Роналду сидеть не готов. Если играть через него, другие таланты останутся нереализованными и соответственно непроданными. То есть убыток от такой авантюры может хоть в 100 миллионов выйти. С учетом его фоноберии, которая испортит атмосферу в коллективе.
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Geverik
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Ответ Антон Герасименко
Мне кажется, что потихоньку его начнут забывать.
Невозможно его забывать, разве легенд забывают? Мы помним даже легенд которые на много хуже его играли. Конечно есть многие которые хотят чтобы его забыли, но они и сами не смогут
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Варлампий Варлампий
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Зачем тогда нужен большой футбол, если в нем не будет Кристиночки?
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Decard Show
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Португалец7 тот человек который делает бабки из воздуха! Гениальный человек-деньги!!! Мальчик из Мадейры заслужил такого галактического деньги! Он шел к этому с кровью и потом!!!
Все хейтеры мира никогда так не зарабатывает вместе взятых!
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Варлампий Варлампий
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Придется искать матчи этого помойного чемпионата, узнавать как там Кристиночка
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Александр Ломакин
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Ответ kuznez.molot.
Самый тяжелый год для глоров Рона
Зато для глоров Дзюбы самый легкий
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Дэвид_Мойес
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Ответ VERBLYUD
Пока не увижу его в форме Аль-Нассра, не поверю
И на фото с Али-Бабаевым
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на войне как на войне
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Ответ psycho killer
Там же запрещены такие, как Кринжтиану
На себе испытал?
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Варлампий Варлампий
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"Да, обеспечил несколько поколений вперед, а что, я люблю деньги", - отметил агент, сопровождавший сделку футболиста.
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