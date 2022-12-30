Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года (Al Arabiya)
Криштиану Роналду переходит в «Аль-Наср».
37-летний португалец заключил контракт с клубом из Саудовской Аравии до лета 2025 года, сообщает Al Arabiya со ссылкой на свои источники.
Ранее появилась информация, что Роналду будет зарабатывать в «Аль-Насре» 200 миллионов евро в год.
Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед». Клуб, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.
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Нет вот, чтобы отдать хоть дань уважения за свой вклад в европейский футбол (да и плевать на его истерики, эмоции есть у всех и дух соперничества тоже) все сразу подобные комментарии минусуют. Сколько же наберется минусов под моим сообщением?
Интересно посмотреть сколько таких ****** наберется, что и сотой части не достигли того же, что и он, а критиковать и минусовать горазды.
Погнали!!! Покажите себя! Сколько вас? Интересно до ужаса!
По мне так минусов не меньше 1000 будет )
Португалец7 продолжают бьёт рекорды по зарабатывания бабки!
Все хейтеры мира никогда так не зарабатывает вместе взятых!