РФС не принял решение о переходе в Азию. Создана рабочая группа по этому вопросу

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Чемпионат.com Футбол

РФС не принял решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

Исполком РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из УЕФА в АФК и все его плюсы и минусы, сообщают «Спорт-Экспресс» и «Чемпионат».

Рабочая группа должна будет определить целесообразность данного шага до марта 2023 года.

Окончательного решения о переходе в Азию сегодня принято не будет, пишет «Чемпионат».

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129 комментариев

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Никита Никулин
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Объединённый чемпионат, ты ли это?
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Андрей Балабаев
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Ответ Ковид 07.10.52
Разницу между этими типами только в микроскоп можно увидеть...все лижут по Шевчуку одинаково...
Не совсем. Просто сравните. В рфс ни раз не говорили что отстранение это плюс, кризис-время возможностей и весь остальной популистский, пропагандистский бред, который несут окр, минспорта и многие другие типа винер
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воробей джек
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Какая наивность! Ну,не факт,что не найдется пару приличных стран кто не захочет нашего перехода. Можно попробовать перейти в Африку,но не факт,что отберемся. Да и на чемпионате мира в США нам не быть по-любому.
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bosh.the.machine
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Ответ Александр Кучин
Чего дышать? Там хоть какой-то путь. В Европе тьма.
Ага. Света нет. Отопления нет. Разбитые окна и перекати-поле по площади Республики из стороны в сторону. Подтверждаю.
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Константин Титов
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Ну ёптить - сколько можно сиськи мять?
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Frost Knight
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Позиция казачества принципиальная: мы с теми, кто победит) Ожидают, какое решение им сверху спустят, такое и утвердят.
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Fc Sm
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Шапито...(
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Mr. Jones
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Ответ шампион
1) не играть, сидеть и ждать 2) играть в турнирах, которые ни денег, ни развития не принесут, с непонятными перспективами Тут выбор очень сложный, и в любом случае найдутся недовольные. Есть конечно третий путь - развить свои школы, платить детским тренерам нормально, работать на будущее. Но для этого нужны люди, кто понимает и любит футбол, и готов впахивать. Не гершковичи и дюковы, а допустим Слуцкий - человек знает европейскую систему. Или Аршавин, Кержаков - опыт топ-клубов, молодость, энергичность. И Толстых - вычистить футбол от агентов-паразитов. Но никто конечно это делать не будет.
Для 3-го пути нужно полностью сменить парадигму нашего спорта. Чтобы он существовал для спортсменов и зрителей, как в нормальных странах, а не для начальства.
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Елочка мне нравится
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шантажисты/террористы
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OneLad
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Кошмарят пользователей спортса
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Шторм
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"Одесский понт, похожий на работу"...
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Ковид 07.10.52
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Ответ Андрей Балабаев
Что смешного? Я о реалиях, а не о том как должно быть в идеале. Радоваться надо, что во главе рфс не такие популисты как матыцин или чернышенко. Сейчас бы уже разорвали все контакты с уефа и собирали вещички в Азию
Разницу между этими типами только в микроскоп можно увидеть...все лижут по Шевчуку одинаково...
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Mr. Jones
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Ответ Андрей Балабаев
Вообще у меня ощущение, что рфс и лично Дюков не хотят перехода в Азию, но на них давят сверху. Открыто послать не могут, поэтому всячески тормозят процесс, создают комиссии. Тот редкий случай, когда вся эта бюрократия в плюс. Может если они донесут до верхушки, что переход не гарантирует снятия бана, то и вся эта тема утихнет.
По всей вероятности, так оно и есть. Бюрократия пытается спасти свое хозяйство (кормушку то есть) от умышленного разрушения высокопоставленными самодурами.
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Melnikov1968
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Огласите состав группы:)
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Spartakus1984
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Ответ Дмитрий Молчанов
Жаль что не перешли, теперь Россия бог знает сколько дней, месяцев или лет останется без футбола
Бред.Тот футбол который в Азии нам и не нужен.
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Любезный Коссутий
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Ответ Толик Изверг
Всё по классике, сначала рабочая группа, потом рабочий совет, потом рабочий комитет, потом рабочий кабинет, потом ещё что-то, главное создаём видимость деятельности, зарплата сама себя не нарисует!
ИБД - имитация бурной деятельности 👌
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Alex Shwartser
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Ответ шампион
1) не играть, сидеть и ждать 2) играть в турнирах, которые ни денег, ни развития не принесут, с непонятными перспективами Тут выбор очень сложный, и в любом случае найдутся недовольные. Есть конечно третий путь - развить свои школы, платить детским тренерам нормально, работать на будущее. Но для этого нужны люди, кто понимает и любит футбол, и готов впахивать. Не гершковичи и дюковы, а допустим Слуцкий - человек знает европейскую систему. Или Аршавин, Кержаков - опыт топ-клубов, молодость, энергичность. И Толстых - вычистить футбол от агентов-паразитов. Но никто конечно это делать не будет.
Для этого нужны частные деньги в футболе, то есть другой режим в стране.
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alex-690
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Ха, ха, ха.. Уже бухать начали всей рабочей группой) Как и мы в офисе сейчас!
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=KoT=
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И придёт всё к тому, шо ВВП. Скажет так и будет.
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СИ
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Великая страна Россия и такое..........
А зачем Азия, зачем Европа?
Огромные зарплаты руководителям РфФС и РПЛ идут, идут, зачем париться?
Создали рабочую группу, очень хорошо. По принятию крымского футбола когда создали рабочую группу? Ну и что? Крымские футбольные Федерации уже в составе РФС? С 2014 года крымский футбол ждёт воссоединения с РФС.
Подождёт и Азия.
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Spartakus1984
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Ответ Реквием по газпрому
Хоть в какую федерацию входи, результат один, войной всё себе зачерпнули, на много много лет.
на 2,5 или 100? Мы знаем уже что это все политика-могут и через год уже допустить,после того как газ Россия им даст по нужной цене.Все они продаются и покупаются-эти политики хейропейские.
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Любезный Коссутий
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плюсы: якобы, будем играть. но это не точно.
минусы: все остальное.

группу можно расформировать взад.
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Alex Shwartser
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Спасли сами от себя.
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Kit244098
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Прозаседавшиеся. Вова Маяковский))
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AlexZhano__
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Они явно этого не хотят, но сверху давят. Не давили бы, Дюков даже разговор бы не заводил об этом.
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