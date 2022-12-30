РФС не принял решение о переходе в Азию. Создана рабочая группа по этому вопросу
РФС не принял решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.
Исполком РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из УЕФА в АФК и все его плюсы и минусы, сообщают «Спорт-Экспресс» и «Чемпионат».
Рабочая группа должна будет определить целесообразность данного шага до марта 2023 года.
Окончательного решения о переходе в Азию сегодня принято не будет, пишет «Чемпионат».
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А зачем Азия, зачем Европа?
Огромные зарплаты руководителям РфФС и РПЛ идут, идут, зачем париться?
Создали рабочую группу, очень хорошо. По принятию крымского футбола когда создали рабочую группу? Ну и что? Крымские футбольные Федерации уже в составе РФС? С 2014 года крымский футбол ждёт воссоединения с РФС.
Подождёт и Азия.
минусы: все остальное.
группу можно расформировать взад.