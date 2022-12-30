РФС не принял решение о переходе в Азию. Создана рабочая группа по этому вопросу

РФС не принял решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола.

Исполком РФС создал рабочую группу, которая изучит вопрос перехода из УЕФА в АФК и все его плюсы и минусы, сообщают «Спорт-Экспресс» и «Чемпионат».

Рабочая группа должна будет определить целесообразность данного шага до марта 2023 года.

Окончательного решения о переходе в Азию сегодня принято не будет, пишет «Чемпионат».

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