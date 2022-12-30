Аргентина – лучшая команда года по версии Международной ассоциации спортивной прессы, Марокко – 2-е, Франция – 3-я, «Реал» – 4-й
Сборная Аргентины признана командой 2022 года.
В голосовании Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) участвовали 420 журналистов из 113 стран мира. Аргентина набрала 1399 голосов (37,01%)
На втором месте сборная Марокко (381 голос). Замкнула тройку сборная Франции (252 голоса). «Реал» на 4-м месте (251 голос).
Напомним, Аргентина стала чемпионом мира, Марокко заняло 4-е место на ЧМ-2022, Франция – 2-е. «Реал» выиграл Лигу чемпионов.
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Если искать во всем подвох, то выбор лучшего игрока года ( золотой мяч) , будет еще более бессмысленным, так как сравнивают игроков из совершенно разных позиций и функций на поле. И вряд ли , например, сейчас возможна ситуация когда тот же вратарь получит Золотой Мяч, как бы не ирал
Плюс все забывают про конкуренцию в футболе сборных.
В 1/2 ЧМ не нашлось места: Англии, Бразилии, Германии, Испании, Голландии, Португалии. Италия просто не прошла на ЧМ.
Итого на каждом ЧМ проходящем очень редко по 4-5-6 фаворитов и множество команд которые готовы дать бой