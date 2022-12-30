Аргентина – лучшая команда года по версии Международной ассоциации спортивной прессы, Марокко – 2-е, Франция – 3-я, «Реал» – 4-й

Теги Реал Мадрид Сборная Франции по футболу Ла Лига Сборная Аргентины по футболу рейтинги Сборная Марокко по футболу ЧМ-2022 Футбол

Сборная Аргентины признана командой 2022 года.

В голосовании Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) участвовали 420 журналистов из 113 стран мира. Аргентина набрала 1399 голосов (37,01%)

На втором месте сборная Марокко (381 голос). Замкнула тройку сборная Франции (252 голоса). «Реал» на 4-м месте (251 голос).

Напомним, Аргентина стала чемпионом мира, Марокко заняло 4-е место на ЧМ-2022, Франция – 2-е. «Реал» выиграл Лигу чемпионов.

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21 комментарий

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kreator.vvv
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Ответ che kaif
Марокко кончно молодцы.но ставить их на 2 ое место при том что даже у хорватов не забрали бронзу.такое себе
Марокко билось до последней секунды, выбив из турнира топовые команды, и вышли из сложнейшей группы, а хорваты даже близко не показали ту игру что марокканцы. Либо везение, либо отскок. Не понравилась их игра на ЧМ..
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ruslan_khaibulov
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Ответ che kaif
Марокко кончно молодцы.но ставить их на 2 ое место при том что даже у хорватов не забрали бронзу.такое себе
Верно поставили. Они прыгнули не выше головы а выше чем 10 голов, тогда как другие даже на свою голову не сыграли. Это как сравнение юмориста что Порше с курскими или мордовским номерами в разы больше вызывает уважение чем с московскими, ибо изначально разный стартовый уровень у этих регионов
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Aleksey Sandakov
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Ответ kreator.vvv
А вот и экспертное мнение подоспело)))
Вообще, сказано по факту. Клуб определено будет сильнее сборной. Но зачем их сравнивать - это уже вопрос)
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Леван Мкртчян
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Ответ Харен Брогг
Смешивать клубные и сборные команды глупо. Одни играют вместе весь год за исключением пары месяцев, другие - 7 матчей + кто-то отборы. Скорее всего Реал бы выиграл любую из этих команд, но быть может они и правы если судить по значимости и престижу турнира
Выбирают лучшую футбольную команду года . Никаких глупостей в сравнении ( в таком контексте ) между сборными и клубами ----- я не вижу.
Если искать во всем подвох, то выбор лучшего игрока года ( золотой мяч) , будет еще более бессмысленным, так как сравнивают игроков из совершенно разных позиций и функций на поле. И вряд ли , например, сейчас возможна ситуация когда тот же вратарь получит Золотой Мяч, как бы не ирал
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che kaif
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Ответ Назар Игорь
Обесценили ЛЧ, Реал поставили ниже финалиста ЧМ. Уровень лидеров клубного футбола несравненно выше уровня сборных.
Купленые Пересом ЛЧ нигде не котируются точно так же как Золотые Мячи которые дарят игрокам реала
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kreator.vvv
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Ответ Илья Бодров
Реал Аргентину с закрытыми глазами размотает
А вот и экспертное мнение подоспело)))
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Михаил1970
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На 5-ом Спартак.
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Юлия Ким
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Аргентина красавцы
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che kaif
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Марокко кончно молодцы.но ставить их на 2 ое место при том что даже у хорватов не забрали бронзу.такое себе
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Donald Subanov
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Ответ Харен Брогг
Смешивать клубные и сборные команды глупо. Одни играют вместе весь год за исключением пары месяцев, другие - 7 матчей + кто-то отборы. Скорее всего Реал бы выиграл любую из этих команд, но быть может они и правы если судить по значимости и престижу турнира
Как Реал мог выиграть если весь основной состав команды были в своих сборных ?
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f9rbjygrmn
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Ответ Назар Игорь
Обесценили ЛЧ, Реал поставили ниже финалиста ЧМ. Уровень лидеров клубного футбола несравненно выше уровня сборных.
Держу в курсе, ЧМ проходит очень редко и победа на нём очень ценна.
Плюс все забывают про конкуренцию в футболе сборных.
В 1/2 ЧМ не нашлось места: Англии, Бразилии, Германии, Испании, Голландии, Португалии. Италия просто не прошла на ЧМ.
Итого на каждом ЧМ проходящем очень редко по 4-5-6 фаворитов и множество команд которые готовы дать бой
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Илья Бодров
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Реал Аргентину с закрытыми глазами размотает
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Папичслав
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1 поражения за год
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rigobersong
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Месси🇦🇷🥇😍 Аргентина🇦🇷🥇🥇🥇 Величайший😎💪👀
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Харен Брогг
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Смешивать клубные и сборные команды глупо. Одни играют вместе весь год за исключением пары месяцев, другие - 7 матчей + кто-то отборы. Скорее всего Реал бы выиграл любую из этих команд, но быть может они и правы если судить по значимости и престижу турнира
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Ростовский
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Лучшая команда в году это Россия. Тупо зассали с ней играть. Значит настоящие чемпионы мира Россия.
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Дмитрий Бабкин
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Argentina
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Назар Игорь
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Обесценили ЛЧ, Реал поставили ниже финалиста ЧМ. Уровень лидеров клубного футбола несравненно выше уровня сборных.
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Давид Agabekyan
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Что за бред?
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Just Tonight
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База
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Y/ K
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Реал на четвёртом, это все что надо знать об этом рейтинге
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