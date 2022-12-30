Аргентина – лучшая команда года по версии Международной ассоциации спортивной прессы, Марокко – 2-е, Франция – 3-я, «Реал» – 4-й

признана командой 2022 года.

В голосовании Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS) участвовали 420 журналистов из 113 стран мира. Аргентина набрала 1399 голосов (37,01%)

На втором месте сборная (381 голос). Замкнула тройку сборная (252 голоса). « » на 4-м месте (251 голос).

Напомним, Аргентина стала чемпионом мира, Марокко заняло 4-е место на , Франция – 2-е. «Реал» выиграл Лигу чемпионов.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!