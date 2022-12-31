«Отвратительное оскорбление для фигуристов США». Олимпийская чемпионка Дюамель о публикациях про номер Валиевой

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде, канадская фигуристка Меган Дюамель раскритиковала американское телешоу Today за публикацию, посвященную россиянке Камиле Валиевой.

Ранее на сайте Today появилась статья о показательном номере Валиевой по мотивам сериала «Уэнздей». Выступление стало популярным в соцсетях, и о нем написали многие зарубежные СМИ.

«Какое отвратительное оскорбление для фигуристов США, которые уехали с Олимпиады без медалей. Потому что эта фигуристка и ее команда поддержки лгали и жульничали на пути к своему успеху.

Today, это совершенно неуважительно», – написала Дюамель, обращаясь к авторам публикации.

Также Дюамель ретвитнула сообщения бывших фигуристок сборной США Тай Бабилонии и Мираи Нагасу, которые призвали не распространять видео с выступлением Валиевой из-за допинг-скандала.

В феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала допинг-тест на триметазидин. Из-за этого церемония награждения по итогам командного турнира (где Россия одержала победу, а США заняли второе место) не состоялась.