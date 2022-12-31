«Отвратительное оскорбление для фигуристов США». Олимпийская чемпионка Дюамель о публикациях про номер Валиевой
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде, канадская фигуристка Меган Дюамель раскритиковала американское телешоу Today за публикацию, посвященную россиянке Камиле Валиевой.
Ранее на сайте Today появилась статья о показательном номере Валиевой по мотивам сериала «Уэнздей». Выступление стало популярным в соцсетях, и о нем написали многие зарубежные СМИ.
«Какое отвратительное оскорбление для фигуристов США, которые уехали с Олимпиады без медалей. Потому что эта фигуристка и ее команда поддержки лгали и жульничали на пути к своему успеху.
Today, это совершенно неуважительно», – написала Дюамель, обращаясь к авторам публикации.
Также Дюамель ретвитнула сообщения бывших фигуристок сборной США Тай Бабилонии и Мираи Нагасу, которые призвали не распространять видео с выступлением Валиевой из-за допинг-скандала.
В феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала допинг-тест на триметазидин. Из-за этого церемония награждения по итогам командного турнира (где Россия одержала победу, а США заняли второе место) не состоялась.
"Жив курилка! — выражение, с давних времён употребляемое по отношению к людям, которые, по общему мнению, прекратили свою деятельность, куда-то пропали, исчезли, умерли, а на самом деле живы и заняты прежним делом. "
Ибо подавляющее бол-во смотрящих это видео знать ничего не знают о фк и допинге.. Это даже, как бы смешно это не звучало, в тему. Показалка то не про хорошую и добропорядочную принцессу Уэнздей. А наоборот. Тинейджеры обожают таких персонажей.
Отличный ход ТШТ. Круто закинули.
Я не поклонник Валиевой, мне плевать, что с ней будет.
Но только ради горящих жоп самой "исключительной" спортивной нации стоит её поддержать)
Хватит глупости молоть.
О если бы твоя тугая плоть
Смогла б язык свой прикусить, заткнуться...
А то можно большой грех клеветы на себя взять, да?