«Отвратительное оскорбление для фигуристов США». Олимпийская чемпионка Дюамель о публикациях про номер Валиевой

Теги сборная России допинг сборная Канады Меган Дюамель пары женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде, канадская фигуристка Меган Дюамель раскритиковала американское телешоу Today за публикацию, посвященную россиянке Камиле Валиевой.

Ранее на сайте Today появилась статья о показательном номере Валиевой по мотивам сериала «Уэнздей». Выступление стало популярным в соцсетях, и о нем написали многие зарубежные СМИ.

«Какое отвратительное оскорбление для фигуристов США, которые уехали с Олимпиады без медалей. Потому что эта фигуристка и ее команда поддержки лгали и жульничали на пути к своему успеху.

Today, это совершенно неуважительно», – написала Дюамель, обращаясь к авторам публикации.

Также Дюамель ретвитнула сообщения бывших фигуристок сборной США Тай Бабилонии и Мираи Нагасу, которые призвали не распространять видео с выступлением Валиевой из-за допинг-скандала.

В феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала допинг-тест на триметазидин. Из-за этого церемония награждения по итогам командного турнира (где Россия одержала победу, а США заняли второе место) не состоялась.

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39 комментариев

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Наталья Трофимова
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Ответ Мурманчанин37
Без наград командника также уехали японцы, но про них и про презумпцию невиновности в "Граде на холме" кто-нибудь вспоминает?
вот, кстати, да. Про Японию все забыли, у нас только бедные американцы без наград уехали. Ау! Наши как бы тоже без медалей командника отчалили. Ничего, сидим ждем результатов.
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Сейлем Сэйберхеген
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Лучше бы Дюамель на допинг проверили - эка вот её плющит)
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Sektor_5
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Страшила не заставила себя долго ждать.)
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Kareglazaya
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Ответ Оле-Лукойе
Она так долго не реагировала, я думала, текст поинтереснее придумывает, но, видимо, просто её откачивать от стресса и ужасного предательств со стороны композитора и аккаунта сериала.
Наверное, эмоции настолько переполняют, что фантазия отключилась 😄
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Kareglazaya
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Мы так ждали ее комментариев, и вот наконец)) Но что-то она в этот раз немногословна - обычно целые истерические поэмы выдает)
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Phideaux
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Ответ Ol Good
А это мужчина?
О как! Проблемы с русским языком?
"Жив курилка! — выражение, с давних времён употребляемое по отношению к людям, которые, по общему мнению, прекратили свою деятельность, куда-то пропали, исчезли, умерли, а на самом деле живы и заняты прежним делом. "
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Евгений Румкин
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Умничка Камила! Номер шикарный, раз дюнамель и вся русофобская братия бьётся в истерике!
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Евгений Румкин
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Ответ Der neue
Кто бы что не говорил, я понимаю, сейчас налетят кремлеботы…но в чём она не права?Был допинг.Официально.
Не было! Это как раз дюнамель с компанией оскорбляют Камилу!
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Анна Лисина
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Завистливые, страшные тетки выстроились в очередь с хейтом Ками, создавая тем самым эффект Барбары Стрейзанд. Хотя этих теток никто слушать не будет.
Ибо подавляющее бол-во смотрящих это видео знать ничего не знают о фк и допинге.. Это даже, как бы смешно это не звучало, в тему. Показалка то не про хорошую и добропорядочную принцессу Уэнздей. А наоборот. Тинейджеры обожают таких персонажей.
Отличный ход ТШТ. Круто закинули.
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Olga Tchistyakov
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Да да, мы её дождались))))Эка их плющит то🤣🤣🤣Всё-таки разворошила наша малышка это гнилое болото.Ату их,Камила...Я не могу)))
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Adeen
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М-м-м... лицемерие) Учитывая, что у них там огромное количество спортсменов и чемпионов сидят на куче исключений/медикаментах, то эти визги реально омерзительны:)
Я не поклонник Валиевой, мне плевать, что с ней будет.
Но только ради горящих жоп самой "исключительной" спортивной нации стоит её поддержать)
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Оле-Лукойе
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Она так долго не реагировала, я думала, текст поинтереснее придумывает, но, видимо, просто её откачивать от стресса и ужасного предательств со стороны композитора и аккаунта сериала.
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InnaPr16
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Дюамель, Дюамель…. Злость и зависть не приносят счастья, ты никогда даже близко не была такой как Камила или другие девчонки нашей сборной, даже на километр к ним не приблизилась…. оставь в покое нашу сборную, спи спокойно и наслаждайся жизнью.
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utybq tduty
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Cтpaшнота вылезла
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Ol Good
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Ответ Phideaux
Ну, слава Богу, у Дюамель всё в порядке! А то мы уже переживать стали. Жив курилка. :)
А это мужчина?
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dimitrii36
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Ответ Der neue
Кто бы что не говорил, я понимаю, сейчас налетят кремлеботы…но в чём она не права?Был допинг.Официально.
отвратительное оскорбление, на sports и под чужой личиной...
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Алексей ПК
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Ответ Allbee
О, не заставила себя ждать. Меган, у тебя двое детей, завтра новый год, у тебя точно все в порядке, может к психологу? Это абсолютно неестественная ситуация агрессии к посторонним людям.
По последним данным ОЭСР, больше всего антидепрессантов употребляют в Исландии , где на каждую тысячу человек приходится 153,4 определенной суточной дозы. В тройке лидеров также Португалия (131,1) и Канада (121,5). На четвертом месте — Австралия (115,6) и Швеция (105,4).
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AminO2
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Дюамель, тупая сволочь,
Хватит глупости молоть.
О если бы твоя тугая плоть
Смогла б язык свой прикусить, заткнуться...
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Алексей ПК
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Ответ kade
Если эта Дурамель знает о фактах лжи и жульничества, пусть предоставит их американским следакам, или же пусть признает себя тупой лживой овцой.
Как осознать себя таковой? Это очень сложно, если таковой являешься.
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Алексей ПК
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Ответ Osik92
Я так понял она типа нашего Емели фрик
Лучше не искать аналогий
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Wintersun
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Вот и прорвало этот клозет.
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Алексей ПК
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Ответ Der neue
Кто бы что не говорил, я понимаю, сейчас налетят кремлеботы…но в чём она не права?Был допинг.Официально.
Главное не перепутать бота с человеком , да?
А то можно большой грех клеветы на себя взять, да?
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Адриана
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Ответ Der neue
Кто бы что не говорил, я понимаю, сейчас налетят кремлеботы…но в чём она не права?Был допинг.Официально.
На олимпиаде допинга не было. Официально.
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N-fox
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О, наконец-то!!! "Страшненькая канадская девочка" высказалась😁
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Almost Grey
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трансгендера меган предсказуемо бомбит )
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