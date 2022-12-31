Звездный форвард « » помог команде прервать серию из четырех поражений подряд во встрече с «Миннесотой» (123:114) в пятницу.

На счету Адетокумбо 43 очка (14 из 23 с игры), 20 подборов и 5 передач за 38 минут на площадке.

Адетокумбо во втором матче подряд имеет статистическую линейку 40+20+5. Грек присоединился к легендарным и как к единственным игрокам в истории НБА, которые набирали в двух встречах подряд не менее 40 очков, 20 подборов и 5 передач.

Чемберлен делал это пять раз, Бэйлор – один раз. Последний раз Уилт выдавал две подобные игры 6-7 января 1966 года.

В предыдущем матче с «Чикаго» на счету Янниса было 45 очков, 22 подбора и 7 передач.

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