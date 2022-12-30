Павел Ростовцев будет главным тренером сборной России по биатлону («Весь спорт»)

Стало известно, кто возглавит сборную России по биатлону.

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев будет назначен главным тренером сборной России по биатлону.

Об этом сообщает агентство «Весь спорт» со ссылкой на источники в руководстве Союза биатлонистов России (СБР).

Ростовцеву 51 год. С декабря 2021-го он занимает пост советника губернатора Красноярского края.

В 2011-2014 годах специалист работал тренером по стрельбе в женской сборной России по биатлону.

«Я буду везде доказывать, что ты лжец, подлец и трус». Почему повздорили Губерниев и Ростовцев