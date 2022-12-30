Павел Ростовцев будет главным тренером сборной России по биатлону («Весь спорт»)

Теги сборная России Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Биатлон

Стало известно, кто возглавит сборную России по биатлону.

Трехкратный чемпион мира Павел Ростовцев будет назначен главным тренером сборной России по биатлону.

Об этом сообщает агентство «Весь спорт» со ссылкой на источники в руководстве Союза биатлонистов России (СБР).

Ростовцеву 51 год. С декабря 2021-го он занимает пост советника губернатора Красноярского края.

В 2011-2014 годах специалист работал тренером по стрельбе в женской сборной России по биатлону. 

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12 комментариев

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Andry 72
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Где то в уголке тихо загрустил майонез
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selso99
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Провансаль, прощай)
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s_h_a_m_a_n
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Ответ TeRex
Господа знатоки! Внимание, вопрос! Зачем нужен главный тренер сборной, когда сборной нет?
Это для нас нет. А на бумаге...
Сплошные олимпийские чемпионы
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Юрий Антонович
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Губер,что с лицом.)
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TeRex
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Господа знатоки! Внимание, вопрос! Зачем нужен главный тренер сборной, когда сборной нет?
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NBC
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Трепещи, Губерниев! Береги улыбальник
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Maks Harpy
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Если это правда - будет очень прикольно) Будем наблюдать как чмокомментатор будет выкручиваться
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sancho81
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Щас губище еще и из биатлона в пеший эротический отправят)
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Olga.t
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Вот это подарок на Новый год!
Хоть что-то приятное происходит в этой жизни!

Губерниеву мои соболезнования))
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fewral
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Интересно!)
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Мадрид наказывает!
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Бггг, Губа уже задрожал нервно))
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Sutekh Hexen
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Огнище, Губошлеп сейчас весь телеграм засрет.
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