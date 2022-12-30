Джон Стоктон: «Возможно, тысячи спортсменов умерли после вакцинации»

Теги НБА Юта Джон Стоктон Кайри Ирвинг коронавирус Баскетбол

Лучший распасовщик в истории НБА Джон Стоктон снова выразил свое негативное отношение к вакцинации.

«Я держал доказательство в своих руках, листок бумаги с именами... Мне кажется, сейчас счет идет на тысячи. Только не надо цитировать меня, я не утверждаю, что одна тысяча, но, возможно, это так. Большое число», – заявил легендарный баскетболист.

В январе Стоктон заявил, что «больше ста профессиональных спортсменов умерли на площадках в расцвете сил после вакцинации».

Знаменитый игрок «Юты» выступал против закона об обязательной вакцинации и поддержал Кайри Ирвинга из «Нетс», который не стал делать прививку. 

Университет Гонзага приостанавливал сезонный абонемент Стоктона за нарушение масочного режима.

Лучший распасовщик в истории НБА – антипрививочник. Джон Стоктон снялся в фильме о теории заговора

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14 комментариев

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quznez
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Ответ Зомби-дитя
Мой любимый игрок юности поехал кукушенцией *(
врачиха перед прививкой говорила про про воспаление сердечной мышцы, что есть смертельные случаи и у молодых мужчин, я - "да,да, знаю", упоролся бионтеком два раза, после второй таки получил воспаление, которое прошло через 2-3 недели. вероятность крякнуть была, тогда ещё статистика была неясной, немножко напрягала боль под сердцем, когда не можешь спать на левой стороне, выключил любую активность, опасаясь перенапрячь мотор.
не знаю про тысячу спортсменов, но про неприятные случаи наслышан и от знакомых. один смертельный случай знаю лично.
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ValmontZ
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шизоид
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Korban Cobain
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но это не точно...
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Мурзин Ринат
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Ответ Зомби-дитя
Мой любимый игрок юности поехал кукушенцией *(
Вот теперь подумайте о тех кто критикует Кайри или других за выходки и тд, в 80-90 не было соцсетей и интернета, там цирк был ещё хлеще , тот же Пиппен вон как поехал, Стоктон, Кемп вообще наркоманил, представляю что делал Майкл, но лига это конечно же умело скрывала
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Daff Rogers
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Да что говорить. Кобе Брайант умер от вакцинации. Марадонна и Пеле тоже. Шумахер в коме тоже от вакцинации. В общем список серьезный.
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nicholas_urfe.
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Ответ Зомби-дитя
Мой любимый игрок юности поехал кукушенцией *(
Мормон же
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Tim Abdullin
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а возможно вообще никто из спортсменов не умер по причине ковида, ох уж эти онолитеги
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Mohnatiy
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Ответ Станислав Шалковский
Возможно, миллионы спортсменов умерли после того как попили воду.
Я бы даже сказал, что все, кто хоть раз попил воды - умирают...
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Антон
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Жить вообще вредно, Джон. От этого умирают.
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Деревенский Кобе
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А возможно и нет)
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Зомби-дитя
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Мой любимый игрок юности поехал кукушенцией *(
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Станислав Шалковский
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Возможно, миллионы спортсменов умерли после того как попили воду.
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Mohnatiy
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Большое число, огромное, возможно даже почти десять...
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q454wrsmrk
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А возможно — нет
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