Лучший распасовщик в истории НБА Джон Стоктон снова выразил свое негативное отношение к вакцинации.

«Я держал доказательство в своих руках, листок бумаги с именами... Мне кажется, сейчас счет идет на тысячи. Только не надо цитировать меня, я не утверждаю, что одна тысяча, но, возможно, это так. Большое число», – заявил легендарный баскетболист.

В январе Стоктон заявил, что «больше ста профессиональных спортсменов умерли на площадках в расцвете сил после вакцинации».

Знаменитый игрок «Юты» выступал против закона об обязательной вакцинации и поддержал из «Нетс», который не стал делать прививку.

Университет Гонзага приостанавливал сезонный абонемент Стоктона за нарушение масочного режима.

Лучший распасовщик в истории НБА – антипрививочник. Джон Стоктон снялся в фильме о теории заговора