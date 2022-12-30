Денис Лебедев про российский футбол: «С этим нужно заканчивать»

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев рассказал, почему футбол – не российский вид спорта.

«Думаю, что с этим нужно заканчивать. Пеле верно заметил, что Россия станет чемпионом мира по футболу только после того, как сборная Бразилии выиграет чемпионат мира по хоккею.

Да, были у нас во времена СССР хорошие результаты в футболе, но то была другая страна.

Сейчас, к сожалению, у нас другие времена – капитализм. А капитализм – это гиблое дело; зарабатывать, копить, вкладывать – это не то, ради чего стоит жить», – сказал Лебедев.

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