Денис Лебедев про российский футбол: «С этим нужно заканчивать»

Теги Денис Лебедев бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Денис Лебедев рассказал, почему футбол – не российский вид спорта.

«Думаю, что с этим нужно заканчивать. Пеле верно заметил, что Россия станет чемпионом мира по футболу только после того, как сборная Бразилии выиграет чемпионат мира по хоккею.

Да, были у нас во времена СССР хорошие результаты в футболе, но то была другая страна.

Сейчас, к сожалению, у нас другие времена – капитализм. А капитализм – это гиблое дело; зарабатывать, копить, вкладывать – это не то, ради чего стоит жить», – сказал Лебедев.

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23 комментария

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King_X
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Набор слов какой-то
Еще и капитализм обвинил во всем, хахах
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Алексеич (Ростов-Дон)
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Заканчивать? Так тебя в футбол никто и не зовёт, если что.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
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Денис Лебедев про свои выходы в форме ВДВ после начала войны: с этим нужно заканчивать.
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Ярослав Ройс
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Почему он не в окопе? Больше всех флагом махал, там под Бахмутом он бы не помешал!
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slow focus
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в окоп дуй, десантник
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АРХАТ
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Надо снижать зарплаты - зачем такие конские зарплаты если варимся в собственном соку?
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ivica_sprut
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такой балабол, боксёр недоделанный. десантник ряженный.
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Pavelaznaurov
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У футбола в России большая история,любимейший ,народный вид спорта…Лебедев известный дегенерат,сам то понимает что несет/////
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Alexander Rakhilkin
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Ответ Криштиану Роналду
Лебедев последнюю извилину потерял в боксе...
А была ли?
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maks44
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Ответ Юрий Кечко
Ну по голове человек много получал , какой с него спрос ? Тельняху только не надевай больше , позёр
Да у нас большинство народа такое же, хотя их по голове не били.
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Chernoy
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Я так понимаю он и 2 августа в фонтан ныряет
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ARIGAMI ARIGAMI
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Капитализм это то, благодаря чему Лебедев зарабатывал.
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Родион Горбачев
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Он до сих пор в тельняшке и берете ходит?)
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bibendum
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зарабатывать, копить, вкладывать – это не то, ради чего стоит жить. А ради чего тогда жить?
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Recreated
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"Десантура" в окоп!
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Влад Путман
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К чему этот высер от лжедесантника???
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Korney
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Никогда не нравился этот тип, вечный показушник с флагом ВдВ
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Артём Павлеян
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В президенты этого гения
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Висита Эльмурзаев
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Почему этот "десантник" и патриот ещё не на передовой?
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Барсик Юрана
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Путен: «Понял, принял»
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Юрий Кечко
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Ну по голове человек много получал , какой с него спрос ?
Тельняху только не надевай больше , позёр
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Криштиану Роналду
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Лебедев последнюю извилину потерял в боксе...
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Илья Долганов
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Судя по заголовку, его кто-то из рпл подписал
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