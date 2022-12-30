Владимир Путин: «Спортивные состязания должны примирять людей, дарить им радость и чувство единения, а не использоваться в сиюминутных политических целях»
Президент России Владимир Путин заявил, что международные спортивные состязания не должны использоваться в политических целях.
«На днях в Чанчуне завершились третьи Российско-китайские зимние молодежные игры, это одно из центральных событий в рамках проходящих тематических годов сотрудничества в области физической культуры и спорта России и Китая.
Игры были организованы на самом высоком уровне и еще раз подтвердили – спорт это всеобщее достояние, а международные состязания должны примирять людей, дарить им радость и чувство единения, а не использоваться в сиюминутных политических целях», – сказал Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи.
Вместо всей этой ахинеи лучше заблокировать поток средств на финансирование клубов из бюджета и варитесь, как хотите.
Так можно, спортс? Или это уже дискредитация и фейк?
А ты радуешься, что украинские женщины и дети страдают?Ну молодец, чего уж там.Настоящий русский патриот.
P. S.
Правильные вещи говорит. Спорт должен объединять!
Гори в аду за такую гражданскую позицию