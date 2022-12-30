Владимир Путин: «Спортивные состязания должны примирять людей, дарить им радость и чувство единения, а не использоваться в сиюминутных политических целях»

Теги Владимир Путин Политика Си Цзиньпин Российско-китайские молодежные игры Лыжи

Президент России Владимир Путин заявил, что международные спортивные состязания не должны использоваться в политических целях.

«На днях в Чанчуне завершились третьи Российско-китайские зимние молодежные игры, это одно из центральных событий в рамках проходящих тематических годов сотрудничества в области физической культуры и спорта России и Китая.

Игры были организованы на самом высоком уровне и еще раз подтвердили – спорт это всеобщее достояние, а международные состязания должны примирять людей, дарить им радость и чувство единения, а не использоваться в сиюминутных политических целях», – сказал Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в режиме видеосвязи.

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85 комментариев

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Tarzan67
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Дядь Вов, а фан айди это по-любому объединение… обсудить Англию или Испанию, да что уж там, лучше включить пиратку, чем рпл.
Вместо всей этой ахинеи лучше заблокировать поток средств на финансирование клубов из бюджета и варитесь, как хотите.
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Так говорил Батистута
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Бесстыжий.

Так можно, спортс? Или это уже дискредитация и фейк?
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Realist2022
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Ответ Михаил Анисимов
ТВ России должна показывать матч сборной вражеского государства?
А вражеским данное государство является только для одного человека в Кремле, ну и его подпевал и пр. прихвостней. Даже официально Украина вражеской не объявлена, если что
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ДМ-1чемпион
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Ответ Joy2being
Аааааа, Путиииин! Президент миираааа, Ураааааааааа
Ну не зеля же с Байденом! А ХА ХА
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Игорь Гайдашев
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Ответ Dmitry Koway
А другое озеро будет сидеть в тюрьме
Озёр много глубоких в разных странах и если всех туда то места хватит тут главное не перепутать. А то вначале ты, а потом тебя
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Der neue
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Ответ ДМ-1чемпион
ЦИПСО спокойней! Как там в киеве свет есть? Батареи тёплые? А ХА ХА
Понятия не имею.У меня сейчас плюс 17.
А ты радуешься, что украинские женщины и дети страдают?Ну молодец, чего уж там.Настоящий русский патриот.
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Бартоломью Робертс
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Ответ Юлия Гладкова
Сиюминитные цели-это когда фсб занимается подменой проб.
А вы всему верите, что на заборе пишут?
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ДМ-1чемпион
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Ответ Юлия Гладкова
Сиюминитные цели-это когда фсб занимается подменой проб.
Это когда Серена Уильямс пропитанеая допингом, допускается до соревнований!
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Михаил Анисимов
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Ответ EvGe
Прав 100%. Подписываюсь под каждым словом. Только вот понять не могу почему вся Европа показывала стык Украина - Шотландия, и только TV РФ нет.
ТВ России должна показывать матч сборной вражеского государства?
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Jefri AG
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Сел Дед Мороз с утра читать письма с желаниями. Читает и читает весь день. Вечером дочитывает последнее письмо, швыряет его на пол и кричит: - Да что же вы все одно и то же просите! Я вам что, киллер что ли?
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Tarzan67
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Смешные шутки про озеро, как хомочья память у авторов , которые забыли, что после лебединого озера было.
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Михаил Анисимов
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Ответ Der neue
Страшные слова.Там люди.Живые, ни в чём не виновные мирные люди. Гори в аду за такую гражданскую позицию
вообще-то украинцы все виновны в той или иной степени. Кто-то за военные преступления, кто-то и за бездействие. Поэтому для них должна быть коллективная ответственность за агрессию против России
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ДМ-1чемпион
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Ответ Der neue
Комментарий удален модератором
ЦИПСО спокойней! Как там в киеве свет есть? Батареи тёплые? А ХА ХА
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EvGe
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Прав 100%. Подписываюсь под каждым словом. Только вот понять не могу почему вся Европа показывала стык Украина - Шотландия, и только TV РФ нет.
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Melnikov1968
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Жизнь обычных людей должна быть мирной и приносить им радость, но благодаря таким политикам это не всегда происходит.
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ДМ-1чемпион
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Сейчас тут хахелов понабежит, со своими бредоаыми комментами! Разрывы пердаков, будут покруче чем от "герагек"! А ХА ХА
P. S.
Правильные вещи говорит. Спорт должен объединять!
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Серый
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Тогда исключи Куньлунь из КХЛ
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Сергей Спиридонов
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Ответ pont77
Хочешь сказать такой страны не существует?
недолго осталось вам оккупировать русские земли)))
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Der neue
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Ответ Так говорил Батистута
Хочется чтобы пусть не людей, но хотя бы одного человека вытащили наконец из трущоб. Как Каддафи. Это должен быть обязательно еще и лютый позор. В назидание (ох-ох) потомкам.
Просто прелестный сценарий
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Так говорил Батистута
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Ответ Илья Савчук
Примирение будет, когда Лебединое озеро покажут по первому каналу
Хочется чтобы пусть не людей, но хотя бы одного человека вытащили наконец из трущоб. Как Каддафи. Это должен быть обязательно еще и лютый позор. В назидание (ох-ох) потомкам.
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Der neue
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Ответ Михаил Анисимов
Комментарий удален модератором
Страшные слова.Там люди.Живые, ни в чём не виновные мирные люди.
Гори в аду за такую гражданскую позицию
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Павел Светлов
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Ответ DrDro
Золотые слова. А такие передачи на спортивных каналах как "есть тема" тому прямое подтверждение.
кстати, о чем там сегодня говорили?
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Ирина Чернявская
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«Сиюминутные политические цели»… брррр, Меня аж передернуло. Из-за этих сиюминутных целей миллионы людей покинули свои дома, города.
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Чтозахочу Тоинебуду
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И это слова человека,который политизировал у себя в стране буквально все сферы:от собственно самого спорта и искусства до детских садов и кружков по рисованию.
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Бартоломью Робертс
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Ответ Viks
Да, надо смотреть в зеркало и не использовать спорт и спортсменов в сиюминутных политических целях»
Например?
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