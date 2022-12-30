Александра Трусова: «На момент короткой программы ЧР у меня была температура 39,5. Сейчас чувствую себя лучше. 27 декабря репетировали 13 часов»

Теги Евгений Плющенко сборная России чемпионат России женское катание Александра Трусова ледовые шоу Фигурное катание

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о новогодних шоу, в которых принимает участие.

«Третья моя колонка должна была быть про чемпионат России. Но, к сожалению, я заболела и не смогла выступить на соревнованиях. Очень обидно было пропустить это событие, и прошу прощения у болельщиков, которые ждали меня в Красноярске. До последнего собиралась участвовать, но на момент короткой программы (23 декабря) у меня была температура 39,5.

Хочу сказать большое спасибо всем, кто всегда поддерживал и поддерживает меня. Очень ценю вашу поддержку и любовь! Сейчас чувствую себя немного лучше, температуры нет.

С 28 декабря у меня начались шоу – сказка «Снегурочка». Поэтому сразу после возвращения из Красноярска поехала на репетиции. Они проходят каждый день, заканчиваем примерно в 1-2 часа ночи. 27 числа репетировали на протяжении 13 часов! Для меня это новый опыт, я впервые в сказке, хотя всегда хотела поучаствовать в таких шоу. Мне кажется, это особенная, новогодняя атмосфера.

С 28 декабря по 3 января буду кататься в шоу «Снегурочка», а с 4 по 6 января — в шоу «Лебединое озеро». Они оба очень интересные! В «Снегурочке» делаю много нового для себя: элементы парного катания, танцев на льду, полеты и даже номер на пуантах. Постараюсь всех удивить и порадовать своим катанием», – написала Трусова.

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко

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3 комментария

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Mary Ion
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Это колонка спортсменки или реклама шоу?)
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Мистер Уайт
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Врушка крашеная. Ну ничего: Ягудин и Тарасова выведут тебя на чистую воду, никакой папа не поможет:)
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Hivaga22
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М-да...
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