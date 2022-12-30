Александра Трусова: «На момент короткой программы ЧР у меня была температура 39,5. Сейчас чувствую себя лучше. 27 декабря репетировали 13 часов»

Российская фигуристка рассказала о новогодних шоу, в которых принимает участие.

«Третья моя колонка должна была быть про чемпионат России. Но, к сожалению, я заболела и не смогла выступить на соревнованиях. Очень обидно было пропустить это событие, и прошу прощения у болельщиков, которые ждали меня в Красноярске. До последнего собиралась участвовать, но на момент короткой программы (23 декабря) у меня была температура 39,5.

Хочу сказать большое спасибо всем, кто всегда поддерживал и поддерживает меня. Очень ценю вашу поддержку и любовь! Сейчас чувствую себя немного лучше, температуры нет.

С 28 декабря у меня начались шоу – сказка «Снегурочка». Поэтому сразу после возвращения из Красноярска поехала на репетиции. Они проходят каждый день, заканчиваем примерно в 1-2 часа ночи. 27 числа репетировали на протяжении 13 часов! Для меня это новый опыт, я впервые в сказке, хотя всегда хотела поучаствовать в таких шоу. Мне кажется, это особенная, новогодняя атмосфера.

С 28 декабря по 3 января буду кататься в шоу «Снегурочка», а с 4 по 6 января — в шоу «Лебединое озеро». Они оба очень интересные! В «Снегурочке» делаю много нового для себя: элементы парного катания, танцев на льду, полеты и даже номер на пуантах. Постараюсь всех удивить и порадовать своим катанием», – написала Трусова.

Стартов у Трусовой все меньше, а шоу – все больше. Лишь два турнира за сезон, после снятия с ЧР помчалась на проект Плющенко