Месси – спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы, Мбаппе – 3-й
Лионель Месси признан спортсменом 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).
В голосовании участвовали 420 журналистов из 113 стран мира. Месси набрал 962 голоса (25,45%).
На втором месте легкоатлет Арман Дюплантис (373 голоса). Замкнул тройку форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе (366 голосов).
В AIPS также проголосовали за лучшую спортсменку года. Ей стала футболистка «Барселоны» и женской сборной Испании Алексия Путельяс.
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Его же Хвича похвалил, а это всё решает по мнению его персофанов)
Хвалят Эндрики и Хвичи, значит лучший в истории!
Хвалят всякие Роналдиньо, Роналдо, Бекенбауеры с Кройфами, значит ты дно)
Голландию купили, Хорватию купили, Комана и Тчуамени купили и они специально не забили пенальти.
Еще одного купили что бы он на последних секундах Мартинесу в ногу попал.
Гризманна и Жиру тоже купили, что бы они провалили финал.
Позор.
Мы фанаты клубники знаем правду, у нас есть шапочка из фольги.
Сколько было скандальных ЛЧ от Реала и от той же Барселоны и все это забывается с годами, все эти голы из офсайдов или судейство Эвребе, а тут и близко такого не было, ни одного ошибочного решения. С чего вдруг местные дети на спортс решили, что голы с пенальти это не голы никогда не услышу ответа
И я тебе ещё раз говорю. Кому он забить должен? Всем сильным соперникам с кем играл он забивал. Хотя по твоей логике он должен был забить три Реалу, три в ворота Сити не сыграв против них ни одного матча. Ты из тех кто ему будет предъявлять, что он не выиграл Евро :D
Это ненормально.
Что за бред сумасшедшего?
С той же Голландией Лаос сделал все, что бы дать ораньжевым шанс на овертаймы.
В 1/2 Хорватия разбита 3:0
В финале 2 пенки в ворота Аргентины, доп всемя из заявленных 3 минут играли 4 и Мартинес спас на последних секундах.
Коман и Тчуамени не забили.
Если все это можно купить, то сценарист этого действа должен сейчас же Нобелевскую премию получить🤣
Нашего прыгуна Ивакина на 4 года за допинг
Я б посмотрел где был бы Дюплантис !
А глядишь,Ивакин и до Месси допрыгнул !