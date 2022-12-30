Месси – спортсмен года по версии Международной ассоциации спортивной прессы, Мбаппе – 3-й

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Килиан Мбаппе Арман Дюплантис Алексия Путельяс Футбол

Лионель Месси признан спортсменом 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

В голосовании участвовали 420 журналистов из 113 стран мира. Месси набрал 962 голоса (25,45%).

На втором месте легкоатлет Арман Дюплантис (373 голоса). Замкнул тройку форвард «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе (366 голосов).

В AIPS также проголосовали за лучшую спортсменку года. Ей стала футболистка «Барселоны» и женской сборной Испании Алексия Путельяс. 

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81 комментарий

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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Wild91688
А вчем он не прав,месси больше пиар чем футбол,куча не заслуженных трофеев
Пиар это про Роналду. Человек без Каземиро и Модрича утопил Юве и МЮ. Вторые уже гнали вредителя тряпками. Опозорился в конце карьеры в 37 лет и опозорил своих фанатов
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Muhammad Juraev
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Криштиботы, хватит уже везде навязывать своего кумира и умолять, чтобы его признали лучшим)
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Muhammad Juraev
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Стоп!А как же фруктовый?
Его же Хвича похвалил, а это всё решает по мнению его персофанов)
Хвалят Эндрики и Хвичи, значит лучший в истории!
Хвалят всякие Роналдиньо, Роналдо, Бекенбауеры с Кройфами, значит ты дно)
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Игорь Климов
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Это заслуженное признание всех номинантов!
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10STRELSOVDELPIEROMESSI
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Мбапе не было в финале до 80 минуты ,пока защита не устала, точнее когда против них вытащили громил под конец.
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Oleg
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Ответ Рамзан Азимов
Это Месси повезло что Аргентину протащили в ЧМ.
Да знаем мы все купили.
Голландию купили, Хорватию купили, Комана и Тчуамени купили и они специально не забили пенальти.
Еще одного купили что бы он на последних секундах Мартинесу в ногу попал.
Гризманна и Жиру тоже купили, что бы они провалили финал.
Позор.
Мы фанаты клубники знаем правду, у нас есть шапочка из фольги.
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Tazemyrat Kemalow
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Кристина фаны лучше вы ищите работу своему кумиру, у вас мало времени один месяц!
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Блуждающий странник
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Ответ Wild91688
Вуахаха,чего и стоило доказать,всякие Лионы и Мексики и ассист в двух играх против дохлого Юве
Да что ты доказываешь? У тебя просто болит от Месси, это же сразу заметно, он забьет в ЛЧ Баварии ты напишешь, что немцы слили матч. Ты пытаешься обесценить титул ЧМ!! Ты вообще понимаешь какой бредятиной занимаешься? Да всем плевать на все эти сопли про пенальти, судейство или поведение аргентинцев. Аргентина действующий чемпион мира, а Месси по праву лучший игрок турнира и лидер по Г+П вместе с Мбаппе. ЧМ это всегда самый главный турнир в футболе, именно поэтому лучшими игроками 20 века считаются не Кройфф с Платини, а Марадона и Пеле. И это не оспорить и если он не провалит остаток сезона, то с вероятностью 95% получит ЗМ, а остальные 5% это Холланд и титул ЛЧ с Ман Сити.

Сколько было скандальных ЛЧ от Реала и от той же Барселоны и все это забывается с годами, все эти голы из офсайдов или судейство Эвребе, а тут и близко такого не было, ни одного ошибочного решения. С чего вдруг местные дети на спортс решили, что голы с пенальти это не голы никогда не услышу ответа

И я тебе ещё раз говорю. Кому он забить должен? Всем сильным соперникам с кем играл он забивал. Хотя по твоей логике он должен был забить три Реалу, три в ворота Сити не сыграв против них ни одного матча. Ты из тех кто ему будет предъявлять, что он не выиграл Евро :D
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bengalsckyzh
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Ответ Gepard_GRIN
Да все в грехе, как цветы в росе.
Это да...
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VERBLYUD
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Ответ Oleg
Следующая награда FIFA The Best
Жаль, что в 2021 у Лео украли эту награду. При всем уважении к Леве, он ничего выдающегося не сделал в 2021, чтобы признаваться лучшим игроком года.
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Денис Забелин
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Радует, что и не из праймовых видом спортсменов не забывают.
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Wild91688
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Ответ Oleg
А кого тащили то? Что за бред сумасшедшего? С той же Голландией Лаос сделал все, что бы дать ораньжевым шанс на овертаймы. В 1/2 Хорватия разбита 3:0 В финале 2 пенки в ворота Аргентины, доп всемя из заявленных 3 минут играли 4 и Мартинес спас на последних секундах. Коман и Тчуамени не забили. Если все это можно купить, то сценарист этого действа должен сейчас же Нобелевскую премию получить🤣
Может тебе напомнить как имея Жёлтую Лаосе не удалил Меську за гандбол,хотя за точно такую же игру рукой другому он жёлтую показал
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Wild91688
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Ответ Oleg
А кого тащили то? Что за бред сумасшедшего? С той же Голландией Лаос сделал все, что бы дать ораньжевым шанс на овертаймы. В 1/2 Хорватия разбита 3:0 В финале 2 пенки в ворота Аргентины, доп всемя из заявленных 3 минут играли 4 и Мартинес спас на последних секундах. Коман и Тчуамени не забили. Если все это можно купить, то сценарист этого действа должен сейчас же Нобелевскую премию получить🤣
Первый гол Хорватам с левого пендаля,первый гол против Французов тоже после ныряния,пендаль с Поляками,Пендаль с Саудитми,другим такие не ставили
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Oleg
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Ответ Wild91688
Незаслуженно,это когда всем миром и судейством тащат тебя как на ЧМ
Для тебя и правда триумф Месси стал личной трагедией.
Это ненормально.
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Tazemyrat Kemalow
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Ответ Айлин 1990
Фруктовые в ярости. Жёстко минусуют)))) А можно узнать, Роналду в список 556 хотя бы попадает??
Как она может попасть в список, она же безработица?
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Wild91688
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Ответ Блуждающий странник
Лол. Вопросов нет, тут с головой явно беды. Можешь посмотреть ассист против Нидерландов и найти на нынешнем ЧМ что-то более выдающееся. Если Ницца, Лилль и Лион это мусор, то кому он забивать должен был? У него же соперников других не было, разве что Марсель добавить к этому списку. На ЧМ всем топам забил, с Мексикой в соло решил исход матча. В ЛЧ с Юве отдал голевую, в ворота Бенфики в своем матче забил красивый гол. Какие вопросы? Тот Ювентус ничем не сильнее Лиона
Вуахаха,чего и стоило доказать,всякие Лионы и Мексики и ассист в двух играх против дохлого Юве
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Oleg
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Ответ Wild91688
Незаслуженно,это когда всем миром и судейством тащат тебя как на ЧМ
А кого тащили то?
Что за бред сумасшедшего?

С той же Голландией Лаос сделал все, что бы дать ораньжевым шанс на овертаймы.
В 1/2 Хорватия разбита 3:0
В финале 2 пенки в ворота Аргентины, доп всемя из заявленных 3 минут играли 4 и Мартинес спас на последних секундах.
Коман и Тчуамени не забили.

Если все это можно купить, то сценарист этого действа должен сейчас же Нобелевскую премию получить🤣
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Mukunku 64
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Если бы проклятые русофобы не отстранили
Нашего прыгуна Ивакина на 4 года за допинг
Я б посмотрел где был бы Дюплантис !
А глядишь,Ивакин и до Месси допрыгнул !
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NURI Galiev
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Ответ зак
Пипец за подаренный кубок ставят первым, а Бензема за ЗМ( ну да пошёл, я нахер) Теперь понятно что Месси искусственно делали и делают первым..
Да не плач ты выиграть чемпионат мира следующий раз поможет Роналду когда стукнет 50 лет))) или Бензема тоже скоро 50 будет@@@
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Блуждающий странник
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Ответ Wild91688
Да особенно Лион,Ницца и Лиль,ну как же,это же гранды мирового футбола,теперь и левые пенальти вы считаете чем то особенным или гол в пустые в финале,я тебе ещё раз говорю,там 90% голов и передач это мусор
Лол. Вопросов нет, тут с головой явно беды. Можешь посмотреть ассист против Нидерландов и найти на нынешнем ЧМ что-то более выдающееся. Если Ницца, Лилль и Лион это мусор, то кому он забивать должен был? У него же соперников других не было, разве что Марсель добавить к этому списку. На ЧМ всем топам забил, с Мексикой в соло решил исход матча. В ЛЧ с Юве отдал голевую, в ворота Бенфики в своем матче забил красивый гол. Какие вопросы? Тот Ювентус ничем не сильнее Лиона
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Wild91688
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Ответ Va_BanK
Ну не бомбит же у тебя
За правду,нет
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Харен Брогг
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Ответ Wild91688
Месси самый распиаренный игрок в истории,так сказать маркетинговый продукт,подтверждение тому как Аргов тянули за уши,назначая левые пендали в каждой игре
В очередной раз Месси вызвал у хейтерков сезон грусти, печали и слез. Эх, сколько раз уже такое было... Не сосчитать
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Wild91688
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Ответ Юрий Кечко
Ну разложил по полочкам ))) Жаль только если не считать голы с пенальти , то и все лч у Реала надо отнимать по такой логике)) правила же для всех одни , верно ?)
Прям все,откуда ты такой умник,ЛЧ это не турнир который проводят в течение одного месяца,целый год команды идут к этому кубку
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Va_BanK
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Ответ Wild91688
Месси самый распиаренный игрок в истории,так сказать маркетинговый продукт,подтверждение тому как Аргов тянули за уши,назначая левые пендали в каждой игре
Ну не бомбит же у тебя
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Tazemyrat Kemalow
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Это не тот что мендеш даёт каждый год Кристину, но тоже сойдёт!
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