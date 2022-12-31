Андрей Свечников забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой». У него 32 очка в 36 играх

забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой».

Форвард «Каролины» внес вклад в победу над «Пантерс» (4:0) в регулярном чемпионате , отличившись в большинстве.

На его счету стало 32 (19+13) очка в 36 матчах сезона.

Сегодня Свечников (17:03, 4:47 – в большинстве, полезность «0») нанес 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю и получил 2 малых штрафа (один из них – на 60-й минуте).