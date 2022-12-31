Андрей Свечников забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой». У него 32 очка в 36 играх

Теги Каролина Флорида НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой».

Форвард «Каролины» внес вклад в победу над «Пантерс» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ, отличившись в большинстве. 

На его счету стало 32 (19+13) очка в 36 матчах сезона. 

Сегодня Свечников (17:03, 4:47 – в большинстве, полезность «0») нанес 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю и получил 2 малых штрафа (один из них – на 60-й минуте). 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Хороший гол, но надо прибавить. С такой удачной игрой команды должно быть больше очка за игру.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий