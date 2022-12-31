Андрей Свечников забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой». У него 32 очка в 36 играх
Андрей Свечников забросил 19-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой».
Форвард «Каролины» внес вклад в победу над «Пантерс» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ, отличившись в большинстве.
На его счету стало 32 (19+13) очка в 36 матчах сезона.
Сегодня Свечников (17:03, 4:47 – в большинстве, полезность «0») нанес 5 бросков в створ, применил 1 силовой прием, допустил 1 потерю и получил 2 малых штрафа (один из них – на 60-й минуте).
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