Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Лестером»

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«Ливерпуль» в пятницу сыграет дома с «Лестером» в 18-м туре АПЛ.

В субботу «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити» примет «Эвертон», «Арсеналу» будет противостоять «Брайтон».

Завершится тур в воскресенье матчем «Ноттингем Форест» – «Челси».

Чемпионат Англии

18-й тур

Вест Хэм – Брентфорд
Дата проведения
30 декабря, 22.45, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ливерпуль – Лестер
Дата проведения
30 декабря, 23.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
31 декабря, 15.30, «Молине Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Борнмут – Кристал Пэлас
Дата проведения
31 декабря, 18.00, «Дин Корт»
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Фулхэм – Саутгемптон
Дата проведения
31 декабря, 18.00, «Крэйвен Коттэдж»
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Манчестер Сити – Эвертон
Дата проведения
31 декабря, 18.00, «Этихад Стэдиум»
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Ньюкасл – Лидс
Дата проведения
31 декабря, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
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Брайтон – Арсенал
Дата проведения
31 декабря, 20.30, «Фалмер»
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Тоттенхэм – Астон Вилла
Дата проведения
1 января, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
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Ноттингем Форест – Челси
Дата проведения
1 января, 19.30, «Сити Граунд»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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3 комментария

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M_i_t_y_a
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Победы Арсеналу C.O.Y.G!!!
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Stewart Downing
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Ливерпулю пора возвращаться на победные рельсы! Удачи в игре!
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-1
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мс-мешок
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Да здравствует АПЛ
+1
0
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