Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Лестером»
«Ливерпуль» в пятницу сыграет дома с «Лестером» в 18-м туре АПЛ.
В субботу «Манчестер Юнайтед» встретится в гостях с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити» примет «Эвертон», «Арсеналу» будет противостоять «Брайтон».
Завершится тур в воскресенье матчем «Ноттингем Форест» – «Челси».
18-й тур
- Дата проведения
- 30 декабря, 22.45, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 30 декабря, 23.00, «Энфилд»
- Дата проведения
- 31 декабря, 15.30, «Молине Стэдиум»
- Дата проведения
- 31 декабря, 18.00, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 31 декабря, 18.00, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 31 декабря, 18.00, «Этихад Стэдиум»
- Дата проведения
- 31 декабря, 18.00, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 31 декабря, 20.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 1 января, 17.00, «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум»
- Дата проведения
- 1 января, 19.30, «Сити Граунд»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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