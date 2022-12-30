Чемпионат Англии. «Ливерпуль» сыграет с «Лестером»

« » в пятницу сыграет дома с «Лестером» в 18-м туре АПЛ.

В субботу « » встретится в гостях с «Вулверхэмптоном», «Манчестер Сити» примет «Эвертон», « » будет противостоять «Брайтон».

Завершится тур в воскресенье матчем «Ноттингем Форест» – « ».

18-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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