«Это откровенное оскорбление для нашей сборной». Чемпионка мира из США Тай Бабилония попросила убрать статью о Валиевой с американского сайта
Чемпионка мира 1979 года в парном катании Тай Бабилония раскритиковала американское телешоу Today за статью о российской фигуристке Камиле Валиевой.
Ранее на сайте Today появился материал о показательном номере Валиевой по мотивам сериала «Уэнздей».
«Дорогое шоу Today, пожалуйста, уберите это.
Это откровенное оскорбление для нашей олимпийской сборной США по фигурному катанию», – написала Бабилония в комментариях к статье в твиттере, добавив тег #ПоддерживайтеЧистыхСпортсменов.
В феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала допинг-тест на триметазидин. Из-за этого не состоялась церемония награждения по итогам командного турнира, в котором победила Россия, а США заняли второе место.
Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей
Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме
Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой
Но в целом все равно даже в бане возможность оставалась бы.
Думаю, ей не хотелось выступать первой, а то ее и так уже все считает сталкершей росфигуристов... но теперь то она с радостью присоединится))
Тренироваться даже нельзя. В шоу участвовать нельзя.
О допинговом скандале всего пара слов: However, Valieva has also been at the center of a brief controversy. At the 2022 Beijing Winter Olympics, officials learned that she failed a drug test before competing.
О как! Всего лишь brief controversy значит. И чего мы волнуемся?)
Бан предусматривает полное отстранение и Федра обязана по правилам этому подчиниться. Если допустит и ей бан. Так что возможности если это случится будут совсем другие.
Все-таки далеко не все в США ждут Камилу с распростертыми объятиями