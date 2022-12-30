«Это откровенное оскорбление для нашей сборной». Чемпионка мира из США Тай Бабилония попросила убрать статью о Валиевой с американского сайта

Теги сборная России допинг сборная США женское катание Камила Валиева Тай Бабилония Фигурное катание

Чемпионка мира 1979 года в парном катании Тай Бабилония раскритиковала американское телешоу Today за статью о российской фигуристке Камиле Валиевой.

Ранее на сайте Today появился материал о показательном номере Валиевой по мотивам сериала «Уэнздей».

«Дорогое шоу Today, пожалуйста, уберите это.

Это откровенное оскорбление для нашей олимпийской сборной США по фигурному катанию», – написала Бабилония в комментариях к статье в твиттере, добавив тег #ПоддерживайтеЧистыхСпортсменов.

В феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала допинг-тест на триметазидин. Из-за этого не состоялась церемония награждения по итогам командного турнира, в котором победила Россия, а США заняли второе место.

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой

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51 комментарий

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плюшевая Ракета
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Ответ Morveena Bum
Это оскорбление и для нашей сборной. Они тоже сидят с дырой от бублика.
Оскорбление вашей сборной это какой, США? Не терпится любимчику Чену халявную медальку повесить?
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Алиса без миелофона
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Ответ AllaS
Нет. Здесь правила недавно публиковали бана. Тренироваться даже нельзя. В шоу участвовать нельзя.
Ага. В целом, теоретически в бане еще возможно такое показать, но без него в разы проще.
Но в целом все равно даже в бане возможность оставалась бы.
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viewer.
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Талант отменить и спрятать от зрителей невозможно.Не в одних титулах да медалях дело.
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DAVID19-91
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Если у них там 🔥то это прекрасно
Нам от этого не холодно, не жарко))
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Светлана Менова
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Ответ Спорт_в_массы
а Жами Сале (которая получила второе золото в Солт-Лейк-Сити) вообще некоторые канадцы уже просят удалить её из зала славы за дикие посты. бывает
Жами Сале выступает против трансгендеров в женском спорте, так что я её даже готова частично простить за тот скандал.
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Juliajulia
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Спорим, Дюамель следующая? 😏
Думаю, ей не хотелось выступать первой, а то ее и так уже все считает сталкершей росфигуристов... но теперь то она с радостью присоединится))
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Angry Dude
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Ответ Allbee
Бабилония, интересная фамилия. Кто это , кстати?
В 1979м году Роднина уходила в декретный отпуск и пропустила ЧМ, благодаря чему титул достался Бабилонии с партнёром.
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AllaS
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Ответ Алиса без миелофона
Я помню, что Сотсковой той же запретили ФК-деятельность. Но, допустим, пару дней назад вроде был какой-то РЖДшный корпоратив, где Валиева катала эту Уэнсди. Разве на таких вещах, которые на федерацию не завязаны, она не могла бы выступать?
Нет. Здесь правила недавно публиковали бана.
Тренироваться даже нельзя. В шоу участвовать нельзя.
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Orange carrot
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О, у Тай бомбит прям под новый год. Как своевременно. Я надеюсь, статьи про американских доказанных допингистов она тоже потребовала ото всюду убрать?
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alexnew
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Ответ asusp527
Была признанной. Не доказала обратное.
Но не была дисквалифицирована и, возможно, и не будет.
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Алекс Ну
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Баби...лония.
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Sat397
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Все равно на неё. Как сказала Камила: "Я не цветочек, чтобы всем нравиться. И то, цветочки не всем нравятся»
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Angry Dude
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Поразительно комплиментарная статья, особенно если учесть, что USA TODAY - вотчина Кристины Бреннер.
О допинговом скандале всего пара слов: However, Valieva has also been at the center of a brief controversy. At the 2022 Beijing Winter Olympics, officials learned that she failed a drug test before competing.
О как! Всего лишь brief controversy значит. И чего мы волнуемся?)
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Алиса без миелофона
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Ответ AllaS
Из бана могла бы только не на соревнованиях, не на шоу, не на тренировках . Возможно на своем личном катке , например из Подмосковья записать этот номер. Бан предусматривает полное отстранение и Федра обязана по правилам этому подчиниться. Если допустит и ей бан. Так что возможности если это случится будут совсем другие.
Я помню, что Сотсковой той же запретили ФК-деятельность. Но, допустим, пару дней назад вроде был какой-то РЖДшный корпоратив, где Валиева катала эту Уэнсди. Разве на таких вещах, которые на федерацию не завязаны, она не могла бы выступать?
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Olga Tchistyakov
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....ПоддерживайтеЧистыхСпортсменов и где то в сторонке братья Уильямс, Фелпс итд итп захихикали в кулачок,двуличные тв.....
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Маргарита В Сафронова
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Жги, Ками! Бибилонская башня начинает рушиться под ударами собственной гнусности.
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Спорт_в_массы
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а Жами Сале (которая получила второе золото в Солт-Лейк-Сити) вообще некоторые канадцы уже просят удалить её из зала славы за дикие посты. бывает
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lyubov61
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Ответ Allbee
Бабилония, интересная фамилия. Кто это , кстати?
На 1980 ОИ морально проиграли Родниной с Зайцевым и снялись с проката сразу после разминки.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
Если у них там 🔥то это прекрасно
Не только 🔥, но и тревожные 📶. Страшно, в общем©
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lyubov61
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Ответ Иван Маунтбаттен
Комментарий удален пользователем
А злорадствующих людей - не поддерживайте.
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asusp527
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Ответ alexnew
1) Валиева не была признана виновной в употреблении допинга. 2) Какое вообще отношение танцы Валиевой в шоу имеют к чувствам американской фигуристки? Не нравится - не ешьте.
Была признанной. Не доказала обратное.
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Gemma157
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Ответ Morveena Bum
Это оскорбление и для нашей сборной. Они тоже сидят с дырой от бублика.
Кстати да. Уже почти год и за все это время ни они, ни их тренеры так и не высказались на эту тему. Просто молча проглотили
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AllaS
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Ответ Алиса без миелофона
Кстати, во многих статьях этот кейс даже не упоминается. С одной стороны, он не имеет отношения к делу (выдать этот номер и взорвать тиктоки Валиева могла бы и из бана, это не соревновательная программа), с другой - я начинаю с осторожным оптимизмом смотреть в сторону КАСа.
Из бана могла бы только не на соревнованиях, не на шоу, не на тренировках . Возможно на своем личном катке , например из Подмосковья записать этот номер.
Бан предусматривает полное отстранение и Федра обязана по правилам этому подчиниться. Если допустит и ей бан. Так что возможности если это случится будут совсем другие.
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lyubov61
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Ответ Алоизий Могарыч
С наркоманами по другому никак.. Нужно меньше употреблять и статей будет меньше
По опыту знаете.
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Juliajulia
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Да уж...чуда не случилось
Все-таки далеко не все в США ждут Камилу с распростертыми объятиями
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