Чемпионка мира 1979 года в парном катании Тай Бабилония раскритиковала американское телешоу Today за статью о российской фигуристке Камиле Валиевой.

Ранее на сайте Today появился материал о показательном номере Валиевой по мотивам сериала «Уэнздей».

«Дорогое шоу Today, пожалуйста, уберите это.

Это откровенное оскорбление для нашей олимпийской сборной США по фигурному катанию», – написала Бабилония в комментариях к статье в твиттере, добавив тег #ПоддерживайтеЧистыхСпортсменов.

В феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала допинг-тест на триметазидин. Из-за этого не состоялась церемония награждения по итогам командного турнира, в котором победила Россия, а США заняли второе место.

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