Малкин набрал 1180-е очко в НХЛ и вышел на чистое 2-е место в истории среди россиян, опередив Федорова

Теги рейтинги Питтсбург Евгений Малкин Александр Овечкин Сергей Федоров НХЛ Хоккей

Евгений Малкин набрал 1180-е очко в НХЛ и вышел на чистое 2-е место в истории среди россиян.

Форвард «Питтсбурга» забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче против «Нью-Джерси» (2:4). 

На его счету стало 1180 (456+724) очков в 1017 играх в рамках регулярных чемпионатов.

Малкин обошел Сергея Федорова (1179 очков в 1248 играх, 483+696) в списке самых результативных россиян в истории лиги. Теперь он единолично занимает в нем 2-е место. 

Лидирует Александр Овечкин («Вашингтон», 1452 очка в 1312 играх, 803+649, продолжает карьеру). 

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4 комментария

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Михаил1970
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Если Малкин и Овечкин продолжат в том же духе, то в две клюшки и четыре конька на двоих, могут и на вечный рекорд Гретцки по очкам в НХЛ замахнуться.
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Георгий Яценко
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Малкин образца 2012года-лучший хоккеист мира. Доминирующий на всех участках площадки
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Кино Музыка
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Жаль, травмы. Но карьера сверхудачная, конечно.
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rusichi
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Малкин - наша гордость! Молодец! Знай наших!!!
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