Малкин набрал 1180-е очко в НХЛ и вышел на чистое 2-е место в истории среди россиян, опередив Федорова

набрал 1180-е очко в и вышел на чистое 2-е место в истории среди россиян.

Форвард « » забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче против «Нью-Джерси» (2:4).

На его счету стало 1180 (456+724) очков в 1017 играх в рамках регулярных чемпионатов.

Малкин обошел (1179 очков в 1248 играх, 483+696) в списке самых результативных россиян в истории лиги. Теперь он единолично занимает в нем 2-е место.

Лидирует Александр Овечкин («Вашингтон», 1452 очка в 1312 играх, 803+649, продолжает карьеру).