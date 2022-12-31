Малкин набрал 1180-е очко в НХЛ и вышел на чистое 2-е место в истории среди россиян, опередив Федорова
Евгений Малкин набрал 1180-е очко в НХЛ и вышел на чистое 2-е место в истории среди россиян.
Форвард «Питтсбурга» забросил 12-ю шайбу в сезоне в матче против «Нью-Джерси» (2:4).
На его счету стало 1180 (456+724) очков в 1017 играх в рамках регулярных чемпионатов.
Малкин обошел Сергея Федорова (1179 очков в 1248 играх, 483+696) в списке самых результативных россиян в истории лиги. Теперь он единолично занимает в нем 2-е место.
Лидирует Александр Овечкин («Вашингтон», 1452 очка в 1312 играх, 803+649, продолжает карьеру).
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