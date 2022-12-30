Глава WBC Сулейман планирует создать турнир по боксу для трансгендеров

Теги WBC Маурисио Сулейман бокс Бокс/MMA/UFC

Маурисио Сулейман, президент WBC, объявил, что трансгендерный бокс будет разрешен организацией с 2023 года в отдельной категории.

«В 2023 году мы собираемся объявить глобальный набор для заинтересованных лиц. Мы разработаем протоколы, начнем консультации и, скорее всего, создадим лигу и турнир.

Пришло время это сделать. Это нужно из соображений безопасности и инклюзивности. Мы были лидерами в разработке правил для женского бокса, опасность боя мужчины с женщиной больше никогда не возникнет. Все благодаря тому, что мы собираемся сделать.

В боксе никогда нельзя допускать, чтобы мужчина дрался с женщиной, независимо от смены пола. Вокруг этого не должно быть никаких серых зон, и мы хотим подойти к этому прозрачно и принять правильные решения.

Сменившему пол трансгендеру никогда не будет позволено драться с представителем другого пола по рождению. Мы создаем набор правил и структур, чтобы бокс среди трансгендеров мог существовать.

Они полностью заслуживают этого, если хотят заниматься боксом. Мы еще не знаем, сколько их, но мы собираемся открыть всеобщую регистрацию в 2023 году, чтобы понять количество боксеров », – сказал Сулейман.

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10 комментариев

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adimsonekat
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Вооот!!! Всех туда: Валуева, депутатов-спикеров спортса, Третьяка с Фетисовым, авторов закона о фан айди и прочих подобных персонажей. Критику принимаю, да, они не все боксеры, но ... еще те, не затеряются.
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Александр Воронин
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Все эти "трансгендеры" психически больные, тут то все просто и понятно. Но я упорно не могу понять, что движет теми, кто всю эту нечисть так активно поддерживает?
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Александр Тараканов
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В принципе разумное решение.
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justbored
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Ответ pokazun
А можно это развидеть и разслышать?
"Развидеть", но "расслышать" - разница между глухими и звонкими согласными.
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Kirsan Sumbayev
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Чемпионат мира по версии ББПЕ
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Александр Степанов
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Адекватное решение. Хотят выступать - пусть дерутся друг с другом)
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justbored
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"Опасность боя мужчины с женщиной больше никогда не возникнет" Великие дела начинаются с малого. Мужчин стоит щадить, конечно.
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pokazun
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А можно это развидеть и разслышать?
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IndependenT
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Наконец-то!
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LIBerly
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Пусть на это смотрят все двуличные политики, сотворившие данное "чудо" свободы
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