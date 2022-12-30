Глава WBC Сулейман планирует создать турнир по боксу для трансгендеров
Маурисио Сулейман, президент WBC, объявил, что трансгендерный бокс будет разрешен организацией с 2023 года в отдельной категории.
«В 2023 году мы собираемся объявить глобальный набор для заинтересованных лиц. Мы разработаем протоколы, начнем консультации и, скорее всего, создадим лигу и турнир.
Пришло время это сделать. Это нужно из соображений безопасности и инклюзивности. Мы были лидерами в разработке правил для женского бокса, опасность боя мужчины с женщиной больше никогда не возникнет. Все благодаря тому, что мы собираемся сделать.
В боксе никогда нельзя допускать, чтобы мужчина дрался с женщиной, независимо от смены пола. Вокруг этого не должно быть никаких серых зон, и мы хотим подойти к этому прозрачно и принять правильные решения.
Сменившему пол трансгендеру никогда не будет позволено драться с представителем другого пола по рождению. Мы создаем набор правил и структур, чтобы бокс среди трансгендеров мог существовать.
Они полностью заслуживают этого, если хотят заниматься боксом. Мы еще не знаем, сколько их, но мы собираемся открыть всеобщую регистрацию в 2023 году, чтобы понять количество боксеров », – сказал Сулейман.
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