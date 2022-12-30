Глава WBC Сулейман планирует создать турнир по боксу для трансгендеров

Маурисио Сулейман, президент WBC, объявил, что трансгендерный бокс будет разрешен организацией с 2023 года в отдельной категории.

«В 2023 году мы собираемся объявить глобальный набор для заинтересованных лиц. Мы разработаем протоколы, начнем консультации и, скорее всего, создадим лигу и турнир.

Пришло время это сделать. Это нужно из соображений безопасности и инклюзивности. Мы были лидерами в разработке правил для женского бокса, опасность боя мужчины с женщиной больше никогда не возникнет. Все благодаря тому, что мы собираемся сделать.

В боксе никогда нельзя допускать, чтобы мужчина дрался с женщиной, независимо от смены пола. Вокруг этого не должно быть никаких серых зон, и мы хотим подойти к этому прозрачно и принять правильные решения.

Сменившему пол трансгендеру никогда не будет позволено драться с представителем другого пола по рождению. Мы создаем набор правил и структур, чтобы бокс среди трансгендеров мог существовать.

Они полностью заслуживают этого, если хотят заниматься боксом. Мы еще не знаем, сколько их, но мы собираемся открыть всеобщую регистрацию в 2023 году, чтобы понять количество боксеров », – сказал Сулейман.

Владимир Хрюнов: «Я написал письмо Папе Римскому. Пожаловался на WBC за дискриминацию. Почему, по чьей-то воле Беспутин должен быть лишен своего пояса?»