Хоркина о позиции Баха по отстранению России: «Не можешь справиться с давлением – уйди»

Теги МОК Томас Бах Светлана Хоркина Гимнастика

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась мнением о заявлениях главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Накануне Бах в новогоднем послании высказался о ситуации с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Он много чего уже говорил. Он знает, чем жертвуют спортсмены; он знает важность для спортсмена и для страны звучания национального гимна и родного флага. Не могу понять, зачем он так делает. Не можешь справиться с давлением – уйди.

Он же должен это понимать, что он один из нас. Он знает, что стать олимпийским чемпионом – это тяжелейший путь. А сейчас, когда принимаются решения по отстранению российских и белорусских спортсменов, которые готовы завтра выйти и победить – это столько сломанных человеческих судеб, как жить с таким дальше? Мне было бы тяжело.

Ну нельзя такую огромную страну не видеть в международном спорте. Надо быть слепым. Вторая, если не первая по количеству делегация на открытии Олимпийских игра. Плохо, что так не рассуждают люди, которые принимают решения», – сказала Хоркина.

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5 комментариев

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Сергей Чекрыжов
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Не можешь справиться со слабоумием - заткнись.
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здоровяк
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Ответ lezhik
Наши бы депутаты, министры и прочие подавали бы в отставку, когда не могут справится. Вот было бы расчудесно.
В таком случае постоянно рабочие места будут пустовать
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sintenced
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Ее слова бы в бункер деду переправить.
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lezhik
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Наши бы депутаты, министры и прочие подавали бы в отставку, когда не могут справится. Вот было бы расчудесно.
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AntOn
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Светлана, нам всем очень важно ваше мнение, спасибо!
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