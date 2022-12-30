Хоркина о позиции Баха по отстранению России: «Не можешь справиться с давлением – уйди»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике поделилась мнением о заявлениях главы Международного олимпийского комитета ( ) .

Накануне Бах в новогоднем послании высказался о ситуации с отстранением российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Он много чего уже говорил. Он знает, чем жертвуют спортсмены; он знает важность для спортсмена и для страны звучания национального гимна и родного флага. Не могу понять, зачем он так делает. Не можешь справиться с давлением – уйди.

Он же должен это понимать, что он один из нас. Он знает, что стать олимпийским чемпионом – это тяжелейший путь. А сейчас, когда принимаются решения по отстранению российских и белорусских спортсменов, которые готовы завтра выйти и победить – это столько сломанных человеческих судеб, как жить с таким дальше? Мне было бы тяжело.

Ну нельзя такую огромную страну не видеть в международном спорте. Надо быть слепым. Вторая, если не первая по количеству делегация на открытии Олимпийских игра. Плохо, что так не рассуждают люди, которые принимают решения», – сказала Хоркина.