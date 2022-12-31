💣 Роналду перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии
Криштиану Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии.
«Аль-Наср» объявил о трансфере 37-летнего форварда сборной Португалии.
Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Его базовый оклад – 75 млн долларов в год, а 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.
Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед», который, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.
Фото: twitter.com/alnasrclub1
Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Концовка карьеры получилась провальной, и в этом он должен винить только себя. Можно было закончить красиво, например в МЮ, Спортинге, попутно еще чуть-чуть попылив в желанной ЛЧ. Но непомерный эгоизм и самолюбие победило здравый смысл, и такой токсик в раздевалке никому не нужен
Хави : Роналду никогда не выигрывал честный настоящий Золотой Мяч чисто по игре , в реалке у него 4 левейшие лиги чемпионов , с сотнями подсуживаний и ноль честных ла лиг за 10 лет . Он уехал в Аравию , потому что никому не нужен , он предлагал 20 лимонов всем топ клубам Европы за свою игру в основе , но все отказались . ))
А тут ещё летом казалось, что он в очередной раз устроит яркий перфоманас на ЧМ. И уходили те без скандалов, детских криков и одиозных интервью. Другой вопрос, что, наверное, в 37, даже будучи великим спортсменом, ты думаешь о том, что стоит бы уже прокормить своих внуков (а в его случае и правнуков)
Скоро спортс будет завален сводками подвигов Шахерезалду в суровых аравийских песках. Ну это терпимые издержки.
Поздравляю!)