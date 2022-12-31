💣 Роналду перешел в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Португалия премьер-лига Англия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду перешел в клуб из Саудовской Аравии.

«Аль-Наср» объявил о трансфере 37-летнего форварда сборной Португалии.

Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Его базовый оклад – 75 млн долларов в год, а 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.

Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед», который, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.

Фото: twitter.com/alnasrclub1

Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию

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288 комментариев

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alexis2020
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Ответ Spartakus1984
Почему РоналдО????
Таков португальский язык, да и на английском так пишется
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Радость Ди Мария
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Ответ Барсик Юрана
Позорище
Позорный крах карьеры. Согласен.
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Youzhny23
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Ответ Антон Савельев
Универсальным? Парень завязывай с вином
То есть они одинаково играют не рабочей ногой? Одинаково ей забивают ?) Одинаково играют головой, и забили на одном уровне ?) Одинаково играют в воздухе, в единоборствах в воздухе, одинаково отдают ассисты в воздухе?)
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Nicolas Erfe
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Сдался, порох закончился. Очень уж быстро
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Flash4893
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Поплакал что все плохие и слился, чтобы больше не было позора в Европе от него)
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alexis2020
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Ответ Пьяный Погрребняк
Блин, даже какое-то представление игрока не очень, на несуразном фоне, с майкой. Даже в у нас в ФНЛ презентабельнее представление выглядит, грустно это всё
Тоже подумал. Даже выглядит как кривой фотошоп
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Железный Манк
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Вот и закончилась эпоха одного из лучших игроков в истории футбола.

Концовка карьеры получилась провальной, и в этом он должен винить только себя. Можно было закончить красиво, например в МЮ, Спортинге, попутно еще чуть-чуть попылив в желанной ЛЧ. Но непомерный эгоизм и самолюбие победило здравый смысл, и такой токсик в раздевалке никому не нужен
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alexis2020
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Это какой то сюр. Но ожидаемый сюр
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Антон Савельев
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Ответ Youzhny23
Не повезло забить больше Месси почти во всех соревнованиях? Не повезло быть более универсальным?)
Универсальным? Парень завязывай с вином
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Serge Vendino
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Ответ Фёдор Кузнецов
Зная Златана, он всё на полном серьёзе говорил
Там, конечно, сложно наверняка сказать, но по-моему Златан - вполне адекватный человек, который просто выстроил себе имидж в стиле приколов с Чаком Норрисом
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Youzhny23
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Ответ Peter Parker
Ладно, достойная карьера была в любом случае. Потрясающий и великий игрок, которому не повезло играть в эпоху Месси
Не повезло забить больше Месси почти во всех соревнованиях? Не повезло быть более универсальным?)
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Человек1991
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Вспомним мерзкие слова Роналду 7 лет назад : ​ Хави никогда не выигрывал Золотой мяч. Он уехал в Катар ,потому что никому не нужен. ))
Хави : Роналду никогда не выигрывал честный настоящий Золотой Мяч чисто по игре , в реалке у него 4 левейшие лиги чемпионов , с сотнями подсуживаний и ноль честных ла лиг за 10 лет . Он уехал в Аравию , потому что никому не нужен , он предлагал 20 лимонов всем топ клубам Европы за свою игру в основе , но все отказались . ))
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Nogoi89
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Ну, бабок заработает, статью набьет, не надо грустить)
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Nika13
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наверное, неправильно жалеть человека, который и так добился в жизни всего, о чём другие даже не смеют мечтать, но очевидно, что сам Роналду не такого конца карьеры желал. В любом случае, будет уроком для Криштиану, может, поймёт, что не весь мир крутится вокруг него одного
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XavIniesta2008-2015
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Ответ Фёдор Кузнецов
Златану было почти 40,возможно если будет вариант и Роналду перейдёт в такой клуб
Возраст тут не играет важной роли. Если бы Роналду был бы готов пойти на уступки в з/п, турнирных и личных амбициях, он нашёл бы себе неплохой вариант в топ-5 лигах Европы уже сейчас. Но он не готов. И этой готовности не прибавится после подобного перехода на подобные условия. К слову, в разы более выгодные финансово, чем у Ибрагимовича в США. Так что, Роналду в Аль-Насре отлично заработает, а потом поедет в условный ЛЭ Гэлэкси тратить эти огромные деньги. Заодно и свою идею-фикс с игрой в 40+лет реализует
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Dzhansug Bukiya
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200! миллионов в год...итого около 500 за 2.5 года.....это просто фантастика
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natan111
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Выиграет Лигу Чемпионов и Чемпионат Мира с Насером.
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Doug DeMuro99
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Пипец, вроде вчера колотил за Реал кучу голов а сегодня в Арабской Лиге, какой-то Сюр если честно, логичный, но Сюр 😯😯😯
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arturok
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Ответ Blink_
Да не факт. Бэкхем в МЛС доигрывал, Иньеста в Японии, Хави, Роналдиньо играли черт знает где, но их величия это не убавило.
Они уходили уже на самом закате
А тут ещё летом казалось, что он в очередной раз устроит яркий перфоманас на ЧМ. И уходили те без скандалов, детских криков и одиозных интервью. Другой вопрос, что, наверное, в 37, даже будучи великим спортсменом, ты думаешь о том, что стоит бы уже прокормить своих внуков (а в его случае и правнуков)
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Харен Брогг
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Ответ chaotic neutral
И сколько он в Спортинге заработал бы? 10кк за 3 года, это потолок. А тут 200. Вы как дети малые
Чувак, я не думаю, что эти 200 лямов как-то повлияют на его благосостояние. Я уж не говорю о том, что после завершения карьеры он может идти куда угодно, хоть на тв, хоть фильмы снимать, и везде быть на слуху и косить деньги. Но закольцевать карьеру в Спортинге было бы идеально, а если еще и пару трофеев получится выиграть, то вообще легендарно
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Хаскерс
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Узнал, что Россия будет в Азии играть и все сомнения отпали…
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Радость Ди Мария
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Европейский футбол можно поздравить - стало чище, менее токсично. Ура! Прям новогодный подарок.
Скоро спортс будет завален сводками подвигов Шахерезалду в суровых аравийских песках. Ну это терпимые издержки.
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Advanced Stats
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Ответ Никита Филимонов
Что "все это" стоило того? Стоят ли 200 млн. в год, чтобы отказаться ради них от скамейки запасных АПЛ? Да, стоят, представь себе. Многократно.
То есть все эти годы его фанаты и он сам говорил что футбол для него превыше всего, а сейчас он взял да ушел из топ лиги к арабам,хотя мог играть в топ лиге и в родном клубе, хоть и не все 90мин?
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Ol1
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Ответ prus_3
А Наср...
Не Наср а Бадр! С ним поедет
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Максим Пантелеев
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Собаке - собачья смерть.
Поздравляю!)
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