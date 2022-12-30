Умер Пеле, Роналду не нужен клубам из ЛЧ, «Зенит» возьмет опорника «Коринтианс», Карлсен зажег на ЧМ по блицу, Беллингем хочет в «Реал» и другие новости

1. Умер Пеле. Легендарному форварду было 82 года. Футбольные клубы Европы, Криштиану Роналду, Лео Месси, Барак Обама, Мишель Платини и многие другие отдали дань памяти великому бразильцу.

2. Криштиану Роналду не получал предложений от участников Лиги чемпионов. Арабский журналист, ссылавшийся на ESPN, извинился за дезинформацию.

3. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Оттаве» (3:4 ОТ), Овечкин забил 803-й гол и опять догнал Кросби в таблице лучших бомбардиров в истории. Кузнецов достиг отметки 30 очков в сезоне. «Ванкувер» проиграл «Виннипегу» (2:4), несмотря на 2 (1+1) очка от Кузьменко. «Даллас» превзошел «Миннесоту» (4:1), единственный гол «Уайлд» на счету Капризова. Все результаты дня – здесь.

4. «Зенит» подпишет опорника «Коринтианс» Эдуардо Кейроса. Контракт заключат на 5 лет, а игрок приедет летом.

5. Губернатора Омской области Александра Буркова попросили разобраться с написанием фамилий игроков КХЛ на английском. Он пообещал обсудить это с ФХР: «Проблема обозначена правильно».

6. Клубам Серии А предлагали услуги Александра Соболева и Руслана Литвинова из «Спартака», Игоря Дивеева из ЦСКА и Даниила Уткина из «Ростова».

7. Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен обыграл белоруса Владислава Ковалева на ЧМ по блицу, опоздав на матч – он сделал первый ход, когда на часах оставалось 29 секунд. Кстати, Ян Непомнящий надел футболку с цитатой Месси «че уставился, придурок?» на игру турнира.

8. Джуд Беллингем сообщил о желании перейти в «Реал» окружению. Трансфер хавбека – приоритет «Мадрида» в 2023-м.

9. НБА. Трипл-дабл Дончича помог «Далласу» справиться с «Хьюстоном», «Бостон» взял верх над «Клипперс» и другие результаты.

10. МЧМ. Канада во второй раз подряд забросила 11 шайб – на этот раз Австрии. Все результаты дня – здесь.

11. Гави, Тчуамени, Леау, Гвардиол, Антони, Энцо – самые подорожавшие игроки в 2022-м по версии Transfermarkt, их цена выросла на 50 млн евро. Хвича – в топ-10. Лукаку – самый подешевевший футболист. Рэшфорд, Гризманн, Депай, Вернер, Санчо – в топ-10.

12. «Атлетико» победил «Эльче» (2:0) в 15-м туре Ла Лиги. Феликс и Мората забили, а три игрока – Верду, Эрмосо и Кина – получили красные карточки.

13. Месси, Мбаппе, Бензема, Холанд, Куртуа – в топ-10 лучших игроков 2022-го по версии Diario Sport. А вот Роналду, Азар, Бэйл, Погба и Феликс попали в список разочарований.

14. Кирилл Капризов – 2-й в рейтинге левых нападающих НХЛ в 2022 году по версии Daily Faceoff, Панарин – 5-й, Ткачак – 1-й.

Цитаты дня.

Ломбертс об отстранении России: «Несправедливо для спортсменов. Есть страны, к которым прислушивается большинство»

Мбаппе о поведении Эмилиано Мартинеса: «Не моя проблема. Не хочу тратить энергию на пустяки»

Черданцев о переходе РФС в Азию: «Годы в азиатской ЛЧ и матчи с командами Катара и Ирака не могут быть мотивацией для клубов и игроков. Песок – не лучшая замена овсу»

Спикер Госсовета Татарстана: «Вы видели, сколько в Катаре было футболистов, с ног до головы разукрашенных татуировками? Что это за мода? Мы против татуировок у подростков»

Игорь Семшов: «Поставь Клоппа в клуб нижней части РПЛ, как бы он работал? Наши тренеры не хуже, но почему-то их не зовут в Европу. Очень странно»

Хоркина о Fan ID: «Никому же не хочется взлететь на воздух, когда вы смотрите матч. Сейчас как никогда меры безопасности выходят на первый план»

Жена Ди Марии ответила Рами, написавшему «научишь?» на фразу Анхеля «поплачь в другом месте»: «Он научит тебя забивать в финалах. С Новым годом, гений!»

Неймар: «Когда-то я прочитал, что до Пеле 10 было просто числом. Я бы сказал, что до Пеле футбол был просто спортом. Он изменил все»

Хвича Кварацхелия: «По-прежнему считаю Роналду футбольным Карри. Пока он будет в футболе, я буду его поддерживать»

Месут Озил: «Уверен, что ФК «Рай» с Марадоной и Пеле всегда будет непобедимым»

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