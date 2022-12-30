Лантратов перешел в «Локомотив» из «Химок». Контракт с вратарем – на 3,5 года
Илья Лантратов стал игроком «Локомотива».
Московский клуб заключил с вратарем контракт сроком на 3,5 года. Лантратов будет выступать за «Локо» под 22-м номером.
Фото: fclm.ru
Лантратов представлял «Локомотив» с 2014 по 2016 год, но так и не сыграл за основную команду. За «Химки» он выступал с 2019-го.
Подробно со статистикой выступлений 27-летнего голкипера можно ознакомиться здесь.
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Сафонов, 23 года, 5 лет в основе.
- Гильерме 37 лет
- Илья Сухорученко 24 года (вроде в Динамо Бр)
- Александр Касьяненко 20 лет
- Андрей Савин 23 года
- Никита Матюнин 18 лет
- Даниил Худяков 18 лет
+ Илья Лантратов 27 лет.
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Получается 4 вратаря, которых нужно развивать или продаватьотдавать в аренду (Матюнин, Савин, Касьяненко, Худяков) + Гильерме.
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