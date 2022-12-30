Лантратов перешел в «Локомотив» из «Химок». Контракт с вратарем – на 3,5 года

Теги Локомотив Химки премьер-лига Россия трансферы Илья Лантратов Футбол

Илья Лантратов стал игроком «Локомотива».

Московский клуб заключил с вратарем контракт сроком на 3,5 года. Лантратов будет выступать за «Локо» под 22-м номером.

Фото: fclm.ru

Лантратов представлял «Локомотив» с 2014 по 2016 год, но так и не сыграл за основную команду. За «Химки» он выступал с 2019-го.

Подробно со статистикой выступлений 27-летнего голкипера можно ознакомиться здесь.

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50 комментариев

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S-V-D
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Ответ Kit244098
Чисто по футбольному, переход совершенно бессмысленный. В команде и так есть два нормальных вратаря. Причем, классом, отнюдь не ниже Лантратова. Три - это уже переизбыток. Впрочем, сдуру, можно сломать даже то, что ,по умолчанию, не ломается))
Гиле уже 37, до скольки ему играть?
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S-V-D
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Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
Он обороной руководить не умеет от слова совсем. А это капец какой важный фактор
Особено когда его нападающий просто затолкал от мяча подальше, а он и рукой не толкнул.
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Сергей Доброгорский
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Добротный вратарь , ждал в Спартаке , но у нас есть ребята свои . всё равно удачи)!!
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Kit244098
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Чисто по футбольному, переход совершенно бессмысленный. В команде и так есть два нормальных вратаря. Причем, классом, отнюдь не ниже Лантратова. Три - это уже переизбыток. Впрочем, сдуру, можно сломать даже то, что ,по умолчанию, не ломается))
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Александр Воронин
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В случае Лантратова объяснимо. Денег в Локо много дали, а топам он не требуется.
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Чётко_как_чечётка
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Ответ Руслан Арапов
Смотрим вратарей в профиле Локо в спортс: - Гильерме 37 лет - Илья Сухорученко 24 года (вроде в Динамо Бр) - Александр Касьяненко 20 лет - Андрей Савин 23 года - Никита Матюнин 18 лет - Даниил Худяков 18 лет + Илья Лантратов 27 лет. ------------------------------- Получается 4 вратаря, которых нужно развивать или продаватьотдавать в аренду (Матюнин, Савин, Касьяненко, Худяков) + Гильерме. Зачем покупка нового вратаря? Что делать со "старыми"? Что курят в Локо? - Менеджеры от Бога
А ты менеджер от видеоигр...
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Гекдениз Кардениз
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Ответ peter_shor
печально... там ведь Худяков есть.
Худяков то тащит то косячит нестабилен
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kokakoka
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Прощай, Гиля
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Чётко_как_чечётка
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Ответ Роман Грожан
зачем? у вас есть возможно самый перспективный молодой воротчик россии, но он не будет играть... гениально
У Гили травма, хотя к весне восстановится, наверное. Думаю, что год-два и он завершит карьеру. Сейчас в сезоне минимум 36-40 матчей, практика будет у обоих.
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Dmitry Orlov
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Ответ Hubner
Welcome to home!
"to" лишнее, говорят просто "welcome home"
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Dmitry Orlov
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Ответ Руслан Арапов
Смотрим вратарей в профиле Локо в спортс: - Гильерме 37 лет - Илья Сухорученко 24 года (вроде в Динамо Бр) - Александр Касьяненко 20 лет - Андрей Савин 23 года - Никита Матюнин 18 лет - Даниил Худяков 18 лет + Илья Лантратов 27 лет. ------------------------------- Получается 4 вратаря, которых нужно развивать или продаватьотдавать в аренду (Матюнин, Савин, Касьяненко, Худяков) + Гильерме. Зачем покупка нового вратаря? Что делать со "старыми"? Что курят в Локо? - Менеджеры от Бога
Из 4 вратарей "кого нужно развивать" - только один с рнальным шансом играть и ещё один, по отзывам - может быть, когда-нибудь. Гилерме - не в этом, так в следующем году завершит. Травмы продолжают беспокоить, нет уверенности, что он будет номером 1, если у Худи в какой-то момент игра не пойдёт.
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Чётко_как_чечётка
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Добро пожаловать домой.
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Андрей Локо
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Ответ Roman Belasov
Локомотив хочет спастись от вылета
Но не спасется с лантратовым
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Андрей Локо
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Ответ Vanek1411
Чего его жалеть? Не привози он в каждом матче, не искали бы замену. Пусть доказывает, либо набирается опыта в клубе с задачами попроще.
А твой лантратов что мало привозил
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SON66
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Ответ Xm.md
Весь балласт собирает пятое колесо
Тебя взяли в торпэдо?
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Валерий Охотин
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Ответ Руслан Арапов
Много грязи льется в сторону Худякова, но вспомните сколько ему лет. Через 2 года постоянной игры он будет топчиком, мб уедет за границу. Тот же Сафонов с Краснодара мало лошил в воротах 2-3 года назад? Да и сейчас бывает пропускает плюхи. Сафонов, 23 года, 5 лет в основе.
Сколько ему лет ? 15 ?
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Андрей Локо
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Да здравствует фнл привет тульский арсенал и рубин пока рпл
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
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Ответ Dmitry Orlov
Худяков не переоценён. Просто в 18 лет опыта не хватает, и психологически ещё не окреп. Но тащил он в этом году немало, без него могло быть куда хуже
Он обороной руководить не умеет от слова совсем. А это капец какой важный фактор
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Russian Horse
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Ответ раскаявшийся жиробас
Который привозит в каждом матче и только с дрожащими руками играет? Спасибо, не надо, пусть набирается опыта где-то ещё, уровень у него ещё невысокий
Так а где набираться опыта, если не в команде, которая борется за выживание, а потом, возможно, будет бороться за выход в РПЛ? бгг
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тот самый Кадрус
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С возвращением, Илья!! Гилерме еще с 17 лет страдает от травм, пора ему в тренерский штаб или какую-то должность в кЛубе. Пускай Худяков с Лантратовым конкурируют. Будет один опытный и надёжный кипер и один молодой и перспективный.
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тот самый Кадрус
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Ответ Spartakus1984
Локомотив не боится ФФП?Писали недавно что у них на даный момент долг более 1 млард.Руб.
А нафига соблюдать ФФП, когда УЕФА послало российский футбол подальше?
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Vanek1411
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Ответ Макс Фет
Жалко Худякова
Чего его жалеть? Не привози он в каждом матче, не искали бы замену. Пусть доказывает, либо набирается опыта в клубе с задачами попроще.
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Руслан Арапов
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Много грязи льется в сторону Худякова, но вспомните сколько ему лет. Через 2 года постоянной игры он будет топчиком, мб уедет за границу. Тот же Сафонов с Краснодара мало лошил в воротах 2-3 года назад? Да и сейчас бывает пропускает плюхи.
Сафонов, 23 года, 5 лет в основе.
+3
-1
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Андрей Макаревич
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Ответ Роман Грожан
зачем? у вас есть возможно самый перспективный молодой воротчик россии, но он не будет играть... гениально
Прогресс возможен только в условиях конкуренции, Гильерме конкуренцию очевидно не составляет
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Руслан Арапов
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Смотрим вратарей в профиле Локо в спортс:
- Гильерме 37 лет
- Илья Сухорученко 24 года (вроде в Динамо Бр)
- Александр Касьяненко 20 лет
- Андрей Савин 23 года
- Никита Матюнин 18 лет
- Даниил Худяков 18 лет
+ Илья Лантратов 27 лет.
-------------------------------
Получается 4 вратаря, которых нужно развивать или продаватьотдавать в аренду (Матюнин, Савин, Касьяненко, Худяков) + Гильерме.
Зачем покупка нового вратаря? Что делать со "старыми"? Что курят в Локо? - Менеджеры от Бога
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