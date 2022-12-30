Лантратов перешел в «Локомотив» из «Химок». Контракт с вратарем – на 3,5 года

стал игроком « ».

Московский клуб заключил с вратарем контракт сроком на 3,5 года. Лантратов будет выступать за «Локо» под 22-м номером.

Фото: fclm.ru

Лантратов представлял «Локомотив» с 2014 по 2016 год, но так и не сыграл за основную команду. За « » он выступал с 2019-го.

Подробно со статистикой выступлений 27-летнего голкипера можно ознакомиться здесь.

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