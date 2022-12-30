«Ничто так не заставит всех забыть о допинг-скандале, как завирусившийся танец». Американская фигуристка Нагасу о номере Валиевой

Теги сборная России допинг Мираи Нагасу сборная США женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Бронзовый призер Олимпиады-2018 в команде, американская фигуристка Мираи Нагасу критически высказалась о популярности россиянки Камилы Валиевой.

Ранее Валиева исполнила показательный номер по мотивам сериала «Уэнздей». Выступление стало популярным в соцсетях – о нем написали многие зарубежные СМИ.

«Ничто так не заставит всех забыть о нерешенном допинг-скандале, как завирусившийся танец.

Очевидно, что многие неправильно понимали ситуацию, когда репостили видео. Я видела его во многих новостных агентствах, и каждый раз все, о чем я могла подумать, это: «А как же сборная США и другие страны?»

Они соревновались честно, а сейчас находятся в подвешенном состоянии, пока ждут медали», – заявила Нагасу в сторис.

Также американка скептически оценила сам номер Валиевой, оставив комментарий под одним из видео ее выступления.

«И это вы называете совершенством? Брррррррр», – написала Нагасу.

Кроме того, Нагасу согласилась с мнением бывшей американской фигуристки Тай Бабилонии, которая призывала удалить статью о Валиевой с сайта телешоу Today.

В феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала допинг-тест на триметазидин. Из-за этого не состоялась церемония награждения по итогам командного турнира, где Россия одержала победу, США заняли второе место, Япония – третье.

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

Чтобы стать экспертом по допинг-триллеру Валиевой, хватит этого текста. 10 минут – и вы полностью в теме

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой

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23 комментария

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Sat397
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Американская пропаганда сделала свое дело, не удивительно, что много людей там у них с таким вот мнением. Вряд ли у них по новостям во время олимпиады говорили, что-то хорошее, или хотя бы нейтральное про Камилу и вообще про весь ТШТ. И зависть к успеху российского одиночного катания тоже имеет место быть. Здесь удивительно наоборот другое, что многие из американцев не поддались стадному инстинкту, и могут трезвым взглядом оценить прекрасное выступление Камилы.
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garovatat
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Ничто так не заставляет всех обратить на тебя внимание, как наброс на русских фигуристок, особенно на Валиеву, особенно когда ты сама никто и ничто, да, Нагасу?)) Посмотрела на оценки сей дивы - прошлые сезоны 187,186 и даже 111))) И это вы называете фигурным катанием? Брррррррр
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Светлана Менова
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Ответ Рустем Галеев
в политических целях приберегли,кто то ведь указание дал,есть фамилии у людей
Разумеется, я в такие совпадения, знаете ли, не верю.
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Рустем Галеев
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Ответ Светлана Менова
А по поводу подвисших медалей, пусть предъявляют все претензии к ВАДА, которые спецом приберегли эту бомбочку до окончания командника (хотя наверняка знали о ней ещё до начала ОИ). Всё, до вердикта CAS я умолкаю.
в политических целях приберегли,кто то ведь указание дал,есть фамилии у людей
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Allbee
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Слова сборная США и честно не могут по определению находиться в одном предложении или абзаце
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alexnew
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И это говорит фигуристка, ни одну программу которой я не могу вспомнить. Запомнилась только попытками исполнить тройной аксель, который она, как правило, срывала, но всегда недокручивала, при этом, недокручивая и практически все каскады, даже если ей удавалось в редких попытках устоять на трикселе и за все за это она получала горы грибов - вот где обман и без всякого допинга.
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Nassta
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Ответ Whiskey cat
Вот американские спортсмены и продемонстрировали свою культуру, точнее ее отсутствие. А ведь сложно даже представить, что кто-то из российских фигуристок напишет что-то негативное в адрес других фигуристов, даже если что-то не понравится.
Даже как-то стремно за наших болельщиков, которые постоянно их облизывают и поклоняются, типа как у них там все классно и они самые классные, может хоть прозреют немного
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Назар Игорь
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Бесспорно это предвзято, а разве стоило ожидать другого? Пока не будет окончательного решения по этому делу такие заявления надо ждать не только от американок.
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Doctor of Philosophy
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Я так понимаю, сейчас Мираи услышит много интересного о себе и своих выступлениях в большом спорте от российских зрителей, которые её прокаты никогда и не смотрели:)
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Леван Мкртчян
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Ответ Olga.t
Решение по делу Камилы будет выносить КАС, законопослушные граждане должны набраться терпения и ждать. А поскольку танец Ками вызвал бурную реакцию американцев, значит он не "брррр", а задел за живое)
"Брррррр" - это когда хотел сказать ’Брррравооо’, но вовремя вспомнил о своей злостно-непримерительной позиции, и вовремя убрал руки с клавиатуры
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B.Jones
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Крута. Двумя буквами смогла.
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<vella>
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А как же сборная США и другие страны?___________
ну это... тоже сделайте номер, который завирусится)
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Светлана Менова
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А по поводу подвисших медалей, пусть предъявляют все претензии к ВАДА, которые спецом приберегли эту бомбочку до окончания командника (хотя наверняка знали о ней ещё до начала ОИ).

Всё, до вердикта CAS я умолкаю.
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Tatiana Klm
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Ответ Nassta
Допускаю, что ей могло не понравится, но так реагировать тоже странно, это же просто показательный танец, даже не соревнование, лично ей он вообще никак не мешает, как и сборной сша, на золото они бы не накатали даже если бы Камилу заменили на Аню или Сашу.
Решила бывшая звезда так о себе напомнить)) надо поискать запись ее выступлений, раз уж она так отреагировала на Камилу - может, там прям вау сорок лет назад было? Я даже фамилию ее никогда не слышала, хотя много лет интересуюсь фк.
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Светлана Менова
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Да что ж у вас так от показательного номера бомбит, а? От номера для гала, который был на территории забаненной страны. И, кстати, а как же презумция невиновности, или она только на американских граждан распространяется?
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Molly
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Такие злобные комментарии показывают гнилую сущность людей. Не надо завидовать, Мираи. Смирись, что народу нравится выступление Камилы.
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Whiskey cat
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Вот американские спортсмены и продемонстрировали свою культуру, точнее ее отсутствие. А ведь сложно даже представить, что кто-то из российских фигуристок напишет что-то негативное в адрес других фигуристов, даже если что-то не понравится.
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Olga.t
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Решение по делу Камилы будет выносить КАС, законопослушные граждане должны набраться терпения и ждать.

А поскольку танец Ками вызвал бурную реакцию американцев, значит он не "брррр", а задел за живое)
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Booligan
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Ответ Аккайын Жасов
Бррр? Что это? Это когда губами вот так бр бр бр делают?
это японцы не выговаривают л
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Наталья Кузнецова
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"Ты кто такой. Давай, до свидания."
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Nassta
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Допускаю, что ей могло не понравится, но так реагировать тоже странно, это же просто показательный танец, даже не соревнование, лично ей он вообще никак не мешает, как и сборной сша, на золото они бы не накатали даже если бы Камилу заменили на Аню или Сашу.
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oldparakhod
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Ой, ещё у одной в заду бомбануло))
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Аккайын Жасов
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Бррр?
Что это? Это когда губами вот так бр бр бр делают?
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