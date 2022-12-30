«Ничто так не заставит всех забыть о допинг-скандале, как завирусившийся танец». Американская фигуристка Нагасу о номере Валиевой

Бронзовый призер Олимпиады-2018 в команде, американская фигуристка Мираи Нагасу критически высказалась о популярности россиянки Камилы Валиевой.

Ранее Валиева исполнила показательный номер по мотивам сериала «Уэнздей». Выступление стало популярным в соцсетях – о нем написали многие зарубежные СМИ.

«Ничто так не заставит всех забыть о нерешенном допинг-скандале, как завирусившийся танец.

Очевидно, что многие неправильно понимали ситуацию, когда репостили видео. Я видела его во многих новостных агентствах, и каждый раз все, о чем я могла подумать, это: «А как же сборная США и другие страны?»

Они соревновались честно, а сейчас находятся в подвешенном состоянии, пока ждут медали», – заявила Нагасу в сторис.

Также американка скептически оценила сам номер Валиевой, оставив комментарий под одним из видео ее выступления.

«И это вы называете совершенством? Брррррррр», – написала Нагасу.

Кроме того, Нагасу согласилась с мнением бывшей американской фигуристки Тай Бабилонии, которая призывала удалить статью о Валиевой с сайта телешоу Today.

В феврале на Олимпиаде-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала допинг-тест на триметазидин. Из-за этого не состоялась церемония награждения по итогам командного турнира, где Россия одержала победу, США заняли второе место, Япония – третье.

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