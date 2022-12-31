«Аль-Наср» о переходе Роналду: «Величайший спортсмен мира🌏»
«Аль-Наср» представил Криштиану Роналду.
Клуб из Саудовской Аравии официально объявил о переходе 37-летнего форварда сборной Португалии в статусе свободного агента.
«Величайший спортсмен мира🌏. Он официально подписал контракт 🤩», – говорится в сообщении «Аль-Насра».
Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Его базовый оклад – 75 млн долларов в год, а 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.
Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед», который, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.
Фото: twitter.com/alnasrclub1
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