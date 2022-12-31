«Аль-Наср» о переходе Роналду: «Величайший спортсмен мира🌏»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

«Аль-Наср» представил Криштиану Роналду.

Клуб из Саудовской Аравии официально объявил о переходе 37-летнего форварда сборной Португалии в статусе свободного агента.

«Величайший спортсмен мира🌏. Он официально подписал контракт 🤩», – говорится в сообщении «Аль-Насра».

Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Его базовый оклад – 75 млн долларов в год, а 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.

Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед», который, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.

Фото: twitter.com/alnasrclub1

Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию

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87 комментариев

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Muhammad Juraev
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Ответ Ёжик Абакиров
Месси уже постарел в 35,скоро будет у него спад.
В 13 матчах лиги 1 7 голов и 10 передач, 4+4 в ЛЧ, 7+3 в ЧМ, победитель ЧМ, лучший игрок ЧМ!
Вот это Месси постарел конечно!
Всем бы такую старость)
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leeexxxxtml
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Ответ VERBLYUD
Поздравляю Месси с званием лучшего бомбардиры в истории ЛЧ. Плеймейкер - лучший бомбардир ЛЧ, сумасшествие!
Месси не забьет 13 голов в ЛЧ, а 13 липовых пенальти как на ЧМ никогда не поставят, уровень ЛЧ самый серьезный, в отличии от полулюбительского ЧМ, где ставят судей из Катаров, а вскоре и женщин будут ставить судить. Роналду еще на 1000 лет вперед останется лучшим в истории ЛЧ.
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Balt
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Ответ Смеющийся Баварец
❗️Внимание! Ожидается массовая миграция глоров в Саудовскую Аравию! Просьба на фразы «с детства за Аль-Наср», «Аль-Наср один из сильнейших клубов мира», «саудовская лига топ-5 лиг мира» НЕ реагировать!
Теперь придётся фанам Криша смотреть матчи Аль-Насра, а не матчи МЮ в АПЛ. Вот такая вот судьба. Фанаты как жёны декабристов - куда их кумир туда и они.
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Алексей Белов
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Роналду будет получать в КСА 200 лямов в год, а ты - ли6ерaст - так и будешь всю жизнь получать по 15 центов или 15 гривен как укроцЫпсошник, бонусом еще и демократизатором по харе не ваших немногочисленных тусовках типа "митингов")
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Mega• Battman
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Кажеться что бы избежать штрафов и санкций, Ньюкасл сделал что то новое. Аль наср подписывает игрока с большим контрактом и отдает его в аренду за минимальные бабки, что бы Ньюкасл не нарушил ФФП. Это мое субъективное мнение.
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leeexxxxtml
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Не важно где Рон будет играть остаток карьеры, он еще на 100 лет вперед будет единственным чемпионом сильнейших Топ 3 чемпионатов - АПЛ, Ла лига, Серия А, с 5 лч в 2 клубах.
Это его и будет отличать от всех остальных как лучшего футболиста в истории.
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Ivan Khlopytski
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Теперь ждём новости про рекорд подписчиков в азиатской клубе благодаря Рональда и больше никаких рекордов видимо
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corazón blanco
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Ответ Direct free kick
Андрей ну ты куда полез с дешёвым популизмом? С чего 3-й бомбардир АПЛ вдруг должен сидеть, а всякие Марсиали играть?
Так ты же сам видел, как Криштиану играл в этом сезоне, пропала скорость, резкость. Такое ощущение что в его глазах пропала искра, ничего не получалось. Ну пропустил предсезонку, ну отработай её по прибытию в команду, Роналду всю жизнь был профессионалом с большой буквы, но в этом году что-то пошло не так. Затем вообще это глупейшее интервью, которым он просто закопал себя.
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Алексей Белов
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Ответ Альфред
Пиво пить на улице и ходить в шортах категорически нельзя)) Но взять в клуб дырявого - «это другое»)))
а ты заглядывал ему в очко?) проктолог что ли его личный?)
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Blaumerc
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Ответ Альфред
Пиво пить на улице и ходить в шортах категорически нельзя)) Но взять в клуб дырявого - «это другое»)))
Шаг к толерантности от Саудовцев
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VERBLYUD
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Поздравляю Месси с званием лучшего бомбардиры в истории ЛЧ. Плеймейкер - лучший бомбардир ЛЧ, сумасшествие!
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Ivan Khlopytski
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С заголовком походу работал пару менеджер сестра Рональда хахахах казармы ей отдали права на соц сети походу
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Mega• Battman
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Ответ vdb74gkehm
Сдался. Жаль. Все кричали о его физ форме, мотивации и тд,но все оказалось чепухой. Месси не сдается, Ибрагимович тоже в топ чемпионате , Модрич , бускетс… да полно кто ,а Криштиану сдался
Хахахахах. Месси 35 лет. На него летом посмотрим. Модрич это другое. А златан он первым уехал в Млс. Только потом приехал в середняк. Хави вообще поехал в катар и там стал тренером. Хейтер успокойся, а то тебя бомбит
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UrNext
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Теперь остается только кичиться огромной зарплатой.
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Direct free kick
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Ответ vdb74gkehm
Сдался. Жаль. Все кричали о его физ форме, мотивации и тд,но все оказалось чепухой. Месси не сдается, Ибрагимович тоже в топ чемпионате , Модрич , бускетс… да полно кто ,а Криштиану сдался
Ибрагимович после 2020 играет по праздникам, то есть по сути с 2017 после травмы сыграл на уровне топ-5 ровно 1 календарный год. Остальное время либо МЛС, либо трава, либо эпизодами
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Konstantin Frolov
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Ответ Mega• Battman
Ты лунтик чтоли? Роналду же говорил что в мю хотели его слить и все так и произошло. Он хотел летом уйти но руководители специально так его подставили. Иди поспи.
Закусывать надо 😂
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Игорь Новиков
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Ответ vdb74gkehm
Сдался. Жаль. Все кричали о его физ форме, мотивации и тд,но все оказалось чепухой. Месси не сдается, Ибрагимович тоже в топ чемпионате , Модрич , бускетс… да полно кто ,а Криштиану сдался
Слышал, что Златан уезжал в МЛС. Врут, наверное)
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Мохнатый55
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Роналду об «МЮ»: «Я не отдыхать приехал. Буду важным игроком в ближайшие 3-4 года»
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Direct free kick
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Ответ corazón blanco
К сожалению в этом всем Роналду виноват сам, засучил бы рукава, работал бы на тренировках. Поумерил бы эго, готов был бы смириться с ролью джокера выходящего на замену, этого бы и не было. Но это не отменяет его великой карьеры.
Андрей ну ты куда полез с дешёвым популизмом? С чего 3-й бомбардир АПЛ вдруг должен сидеть, а всякие Марсиали играть?
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TheCreator
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Ответ Смеющийся Баварец
❗️Внимание! Ожидается массовая миграция глоров в Саудовскую Аравию! Просьба на фразы «с детства за Аль-Наср», «Аль-Наср один из сильнейших клубов мира», «саудовская лига топ-5 лиг мира» НЕ реагировать!
Никакой миграции не будет , у них теперь новый кумир - Мбаппе, уже даже СМИ подхватили это и возносят его до уровня Месси.
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Konstantin Frolov
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Ответ vdb74gkehm
Сдался. Жаль. Все кричали о его физ форме, мотивации и тд,но все оказалось чепухой. Месси не сдается, Ибрагимович тоже в топ чемпионате , Модрич , бускетс… да полно кто ,а Криштиану сдался
Он бы и рад не сдаваться, да никому не нужен...
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Brigant
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Очень жаль, мог ещё по пылить в Европе! Ни один европейский клуб не захотел заморочиться, в этом виноват сам Роналду !
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leeexxxxtml
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Рон деревенщина. Здесь он и 5 голов не забьет за 3 года. Напарники и близко не уровень даже травмированного Модрича или Озила, в итоге не получит ни 1 момента за 3 сезона)). Роналду настолько недалекий, что не понимает что чем хуже чемпионат, тем хуже напарники, следовательно единственный вариант - обводить всю команду в соло как во дворе, что из рода фантастики.
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Евгений Кофанов
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Противоречивая ситуация. С одной стороны мог ещё поиграть в Европе , возможно найти клуб с ЛЧ ,но согласится на роль ротации и уменьшенную зарплату. С другой стороны годы прошли ,а выходит с замены и забивать +- голов 7-10 за сезон + имея такое имя зарабатывать копейки,для чего? Сначала ты работаешь на имя ,потом имя на тебя. Поэтому выбор в пользу денег / основной роли ,но в слабой лиге логичен . Но очень тяжело принимаемый людьми , которые смотрели футбол в 0-е и передавали его нарезки голов/финтов через ик порт на Сименс А65 ,а потом шли на поле повторять.
Будем смотреть что из этого выйдет .
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liverpoolart
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Вот это презентация
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