«Аль-Наср» представил .

Клуб из Саудовской Аравии официально объявил о переходе 37-летнего форварда сборной в статусе свободного агента.

«Величайший спортсмен мира🌏. Он официально подписал контракт 🤩», – говорится в сообщении «Аль-Насра».

Ранее сообщалось, что Роналду подписал контракт с « » до лета 2025 года. Его базовый оклад – 75 млн долларов в год, а 200 млн – вместе с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора.

Последним клубом Криштиану был « », который, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.

Фото: twitter.com/alnasrclub1

Роналду – игрок «Аль-Насра». Криштиану и правда уехал в Саудовскую Аравию

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