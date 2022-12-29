Исполком по Азии 30 декабря, новые голы Холанда, Пиняев в «Локо», ЦСКА победил СКА, красная Неймара, драка фигуристов на Гран-при России и другие новости

1. Исполком РФС о переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола состоится 30 декабря. По данным «Спорт-Экспресса», УЕФА готов одобрить переход России в АФК, но ФИФА не откажется от отстранения, а вернуться при Александере Чеферине будет сложно.

2. «Манчестер Сити» победил «Лидс» (3:1) благодаря дублю Эрлинга Холанда. Норвежец побил рекорд АПЛ, забив 20 голов за 14 игр.

3. КХЛ. «Авангард» разгромил «Автомобилист», «Металлург» обыграл «Ак Барс», ЦСКА одолел СКА. У СКА 2 поражения в 3 последних матчах, оба – от ЦСКА.

4. Сергей Пиняев и Максим Глушенков перешли в «Локомотив» из «Крыльев Советов».

5. «Ливерпуль» объявил о трансфере вингера ПСВ Гакпо. Коди взял 18-й номер.

6. «ПСЖ» на 96-й вырвал победу у «Страсбура» (2:1). Килиан Мбаппе забил победный мяч с пенальти, Маркиньос поразил свои и чужие ворота, а Неймар схватил две желтые за 2 минуты и еще до конца матча уехал со стадиона.

Хавбек «Монако» Александр Головин отдал голевой пас в матче с «Осером» (3:2), у россиянина результативные действия в 4 матчах Лиги 1 подряд: он забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

7. НХЛ. Никита Кучеров набрал 50-е очко в сезоне и помог «Тампе» победить «Монреаль» (4:1). Другие результаты – здесь.

8. Фигуристы Девид Нарижный и Андрей Багин подрались на четвертом этапе Гран-при России в Москве в ноябре, пишет «Спорт-Экспресс».

9. Ла Лига изменит финансовые правила для клубов. Рычаги в стиле «Барселоны» больше не помогут подписывать новичков.

10. Французские биатлонисты Жюлия Симон и Фабьен Клод выиграли «Рождественскую гонку» в немецком Гельзенкирхене.

11. НБА. «Бруклин» одолел «Атланту», «Вашингтон» победил «Финикс». Остальные результаты – здесь.

12. МЧМ. Молодежная сборная Канады разгромила Германию (11:2), у Бедарда 7 очков за матч. США победили Словакию (6:3).

13. Трансферные новости. «Челси» объявил о трансфере лучшего бомбардира «Мольде» Фофана. Кроме того, «Челси» готов отдать 120 млн евро отступных за Энцо Фернандеса и сообщил об этом «Бенфике». «Локомотив» покупает Лантратова у «Химок». «Шахтер» сообщил «Арсеналу», что не продаст Мудрика за 40+20 млн евро, переговоры продолжатся. Еще больше трансферных новостей – по тегу.

14. Камила Валиева за выступление в шоу Навки «История любви Шахерезады» получит больше 6,5 млн рублей, Синицина – более 10 млн, Туктамышева – 931 тысячу.

Тем временем Алина Загитова снялась в клипе, посвященном ЧМ-2022 по футболу

15. Сын Роналду вернулся в академию «Реала». У 12-летнего Криштиану 50 голов в 20 матчах за U14.

16. Боец ММА Алексей Кудин вышел на свободу. В 2021-м его осудили за участие в акциях протеста в Беларуси.

Цитаты дня.

Андрей Аршавин: «Дай Бог, чтобы СВО закончилась в 2023-м. Слишком много футбольного зависит от нефутбольных событий»

Губерниев о Месси: «С Роналду спор решен, но Лео не Марадона. В футбол Диего играл лучше»

Ломбертс о том, чего не хватает после России: «Чувства, что позволено больше. В Бельгии за превышение отнимут права, в РФ чувствовал: плачу, и все хорошо»

Хвича Кварацхелия: «Сложно выбирать между Роналду и Месси, но Криштиану – мой кумир. Любимый игрок после Гути»

Испанский политик о Rolls-Royce, подаренном Роналду Джорджиной: «Такой подарок выглядит как жесткая порнография во времена, когда людям тяжело»

Генпродюсер «Матч ТВ»: «Есть тема!» доносит правильные ценности до аудитории. Анисимов прекрасен в своем амплуа»

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