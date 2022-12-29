Чемпионат мира по блицу. Карлсен и Накамура лидируют после восьми туров, Дубов – 5-й

29-30 декабря в Алматы проходит чемпионат мира по шахматному блицу.

Чемпионат мира по блицу

Алматы, Казахстан

После 8 туров из 21

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 7

2. Хикару Накамура (США) – 7

3. Аниш Гири (Нидерланды) – 6,5

4. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 6,5

5. Даниил Дубов (Россия) – 6,5

6. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 6,5

7. Владимир Федосеев (Россия) – 6,5

8. Юй Янъи (Китай) – 6...

12. Владислав Артемьев (Россия) – 6...

21. Фабиано Каруана (США) – 5,5...

25. Дмитрий Андрейкин (Россия) – 5,5...

29. Никита Петров (Россия) – 5

30. Евгений Томашевский (Россия) – 5...

42. Андрей Есипенко (Россия) – 5

44. Александр Грищук (Россия) – 5

53. Ян Непомнящий (Россия) – 5

ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени - три минуты плюс две секунды на ход. Шахматисты сыграют 21 тур по швейцарской системе.