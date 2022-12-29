Чемпионат мира по блицу. Карлсен и Накамура лидируют после восьми туров, Дубов – 5-й
29-30 декабря в Алматы проходит чемпионат мира по шахматному блицу.
Чемпионат мира по блицу
Алматы, Казахстан
После 8 туров из 21
1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 7
2. Хикару Накамура (США) – 7
3. Аниш Гири (Нидерланды) – 6,5
4. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) – 6,5
5. Даниил Дубов (Россия) – 6,5
6. Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан) – 6,5
7. Владимир Федосеев (Россия) – 6,5
8. Юй Янъи (Китай) – 6...
12. Владислав Артемьев (Россия) – 6...
21. Фабиано Каруана (США) – 5,5...
25. Дмитрий Андрейкин (Россия) – 5,5...
29. Никита Петров (Россия) – 5
30. Евгений Томашевский (Россия) – 5...
42. Андрей Есипенко (Россия) – 5
44. Александр Грищук (Россия) – 5
53. Ян Непомнящий (Россия) – 5
ПРИМЕЧАНИЕ: контроль времени - три минуты плюс две секунды на ход. Шахматисты сыграют 21 тур по швейцарской системе.
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