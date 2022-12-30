«Чувак, я тебя вырублю». Тиафу во время интервью Фрица попытался сдернуть с него шорты

Теги ATP Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц United Cup Теннис

Фрэнсис Тиафу вмешался в интервью Тэйлора Фрица после микста на United Cup.

Фриц и Джессика Пегула обыграли Иржи Лехечку и Мари Бузкову (2:6, 6:3, 10-7). Во время интервью Тиафу подошел к Фрицу и дернул его за шорты.

Фриц на это сказал: «Чувак, я тебя вырублю». Тиафу рассмеялся. На последующий вопрос интервьюера, мог бы он вызвать Тиафу на бой, Фриц ответил: «Да, один удар – и он в отключке».

Позже Фриц отреагировал на этот эпизод в твиттере: «Забавный факт: Фрэнсис вообще-то уже сдергивал с меня штаны на публике... Когда он схватил меня за шорты, я подумал, что все кончено 😂😂😂».

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3 комментария

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Cantstoped
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Зачем сдергивать с кого то шорты?
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Serg Oleov
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Ответ Араик Оганесян
Что-то нездоровая тяга у него к труханам Фрица.
Арик, дорогой. Ну не душни пожалуйста))
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Араик Оганесян
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Что-то нездоровая тяга у него к труханам Фрица.
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