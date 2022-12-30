«Чувак, я тебя вырублю». Тиафу во время интервью Фрица попытался сдернуть с него шорты

вмешался в интервью после микста на United Cup.

Фриц и обыграли Иржи Лехечку и Мари Бузкову (2:6, 6:3, 10-7). Во время интервью Тиафу подошел к Фрицу и дернул его за шорты.

Фриц на это сказал: «Чувак, я тебя вырублю». Тиафу рассмеялся. На последующий вопрос интервьюера, мог бы он вызвать Тиафу на бой, Фриц ответил: «Да, один удар – и он в отключке».

Позже Фриц отреагировал на этот эпизод в твиттере: «Забавный факт: Фрэнсис вообще-то уже сдергивал с меня штаны на публике... Когда он схватил меня за шорты, я подумал, что все кончено 😂😂😂».

Фрэнсис Тиафу: «Однажды я сдернул шорты с Фрица. Получился сюрприз для жены Вердаско»

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