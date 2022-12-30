Базовый оклад Роналду в «Аль-Насре» – 75 млн долларов в год, 200 млн – с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Стало известно, сколько денег и за что Криштиану Роналду будет получать в «Аль-Насре».

Ранее сообщалось, что 37-летний португалец будет зарабатывать в клубе из Саудовской Аравии 75 млн долларов в год. Он уже прошел первую часть медосмотра.

Журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс уточнил, что речь только о базовой части оклада бывшего форварда «МЮ», «Реала» и «Ювентуса».

Вместе с коммерческими выплатами, а также с доходами за роль амбассадора сумма будет доходить до 200 млн в год.

Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед». Клуб, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.

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67 комментариев

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Ответ Oleg
А помните первой инсайд дала Marca? В очередной раз Marca доказала что топовейший источник.
Да, там про утку жирную еще рассказывали в комментах просвещенные юзеры спортса
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Marcus-light
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Ответ Muhammad Juraev
США в плане футбола >>> СА!
Безусловно. Но никто туда за футбольными амбициями не едет.
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Человек1991
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Какие ещё коммерческие выплаты и в чём состоит роль амбассадора за 100 лимонов )) это всё лютый бред какой то , ну в нашем сумасшедшем мире возможно конечно . В адекватном мире ему бы предложили ЗП штуку баксов в месяц . ) а все топ клубы даже если бы он им предложил 50 лимонов за свою игру , всё равно бы отказались)
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Bestman
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Ответ Алексей Куликов
Они никогда не били себя пяткой в грудь, что они величайшие футболисты.
Ну справедливости ради, Роналду действительно в когорте величайших, в отличие Хави и Иньесты
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Олжас
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Вчера не мог смириться с выходом на замену, сегодня ушел за деньгами. Кто из них настоящий Роналду?
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хавбек+
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питсот лям за пару сезонов, а где пятьсот там и ярд, красава Рон)
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Богдан Трач
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Ответ atomio
сколько на руки то!? не верю что чистоганом 200млн.
настолько богатые люди обычно почти не платят налоги так что примерно столько и получит
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Tigris
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А как же финансовый фейрплей?
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Mbest77
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Ответ corazón
Перешёл в Азию, лишь бы иметь возможность играть с клубами РПЛ. Уважение. Безусловно, ради такого стоило и в МЮ саботаж устраивать, и остатки репутации в унитаз сливать.
Он мечтал, чтобы матч с его участием комментировал Орлов. Других вариантов сейчас нет
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Mbest77
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Ответ corazón
Перешёл в Азию, лишь бы иметь возможность играть с клубами РПЛ. Уважение. Безусловно, ради такого стоило и в МЮ саботаж устраивать, и остатки репутации в унитаз сливать.
Будет набивать стату в ЛЧ… неважно что это азиатская ЛЧ
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Muhammad Juraev
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А почему деньги Месси от Катара это "деньги не пахнут", а когда кринж заработает кучу денег рекламируя ЧМ в СА это "заслужил"?)
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Muhammad Juraev
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Ответ Marcus-light
Что ужасного? Топ-футбол не тянет, почему не поехать отдыхать и рубить капусту? Пеле, Марадона так заканчивали, вполне возможно и ваш любимец Месси уедет в Майами. Гордость гордостью, а в 37 лет, пиная мяч, 200 млн сложно зарабатывать
США в плане футбола >>> СА!
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Mikael Rikhard
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Ответ Фанат Лионеля Месси
Ужасное завершение карьеры И не надо оправдывать это его ЗП Вы правда думаете ,что Роналду пошёл к Пирсу и выставил себя жертвой для азиатской ЛЧ ?
ему 37, в феврале уже 38. он и так всего добился в жизни
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Muhammad Juraev
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Ответ s_h_a_m_a_n
Толи дело Хави с Иньестой) 😄
Кстати, пару лет назад твой кришти смеялся над Хави из-за того, что тот играл в Катаре, а теперь сам отправился в СА)
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SRvR
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Ответ igls54
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гениальный комментарий
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Muhammad Juraev
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Пару лет назад этот человек смеялся над Хави, типа он в Катаре играет)
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marchellinos
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Теперь понятны его приоритеты - деньги. Никакие Лиги чемпионов ему не нужны.
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Wasilij Petrow
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Подумал и решил: в топ-клубах уже не светит, а тут немеряно бабла плюс немалые шансы набить стату.
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Jacobmlevi
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Ответ Артём Петров
За два дня мир покинули сразу две глыбы мирового футбола.
Одна, второй так , камушек.
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Marcus-light
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Ответ Александр Жарков
Wiki пишет, что правильно «Ан-Наср»
Зависит от диалекта, но не суть. Аль - это так, приставка. Клуб можно называть Наср. Так же как Эр Рияд, по сути, просто Рияд.
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Goofts
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Лучше бы уже в зенит пришел, Газпром отвалил бы...
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Marcus-light
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Ответ Blaumerc
Хави с Иньестой не позорились умоляя все клубы европы подписать их. Они не бились за пару лишних голов ради личной статы. С ними даже контракт не расторгали так позорно как с Роналду. Когда эти двое осознали что не тянут уровень (в последствии выяснилось что ещё годик могли помочь, особенно Иньеста), спокойно, с чистой совестью пошли на заработки, доигрывать или как хотите так и называйте. Но не нужно сравнивать то что сделал Роналду и Хави, Иньеста.
Интересно видеть, как люди в своих словах скачут со следствий на причины. Вы не любите Роналду, ок. Но по факту и Хави, и Иньеста, и Роналду уехали за деньгами, когда поняли, что в желаемых клубах больше не нужны. Зачем тут делить на чёрное и белое? Не в порно ж ушли, чего стыдиться и выгораживать
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atomio
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сколько на руки то!? не верю что чистоганом 200млн.
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Kasztelan
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Помню, два года назад была новость "Роналду отказался стать амбассадором Саудовской Аравии" - уж не та ли это самая должность амбассадора?
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-vasteros
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1000 голов забьёт за Карьеру?
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