Базовый оклад Роналду в «Аль-Насре» – 75 млн долларов в год, 200 млн – с коммерческими выплатами и доходами за роль амбассадора
Стало известно, сколько денег и за что Криштиану Роналду будет получать в «Аль-Насре».
Ранее сообщалось, что 37-летний португалец будет зарабатывать в клубе из Саудовской Аравии 75 млн долларов в год. Он уже прошел первую часть медосмотра.
Журналист CBS Sports Golazo Бен Джейкобс уточнил, что речь только о базовой части оклада бывшего форварда «МЮ», «Реала» и «Ювентуса».
Вместе с коммерческими выплатами, а также с доходами за роль амбассадора сумма будет доходить до 200 млн в год.
Последним клубом Криштиану был «Манчестер Юнайтед». Клуб, после скандального интервью игрока, расторг с ним контракт во время ЧМ-2022.
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