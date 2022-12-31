Леброн Джеймс в день 38-летия набрал рекордные для себя в сезоне 47 очков

Теги Атланта Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Баскетбол

Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде добиться выездной победы в матче с «Хоукс» (130:121) в пятницу.

Джеймс набрал 47 очков (18 из 27 с игры), 10 подборов и 9 передач за 40 минут на площадке.

47 очков – лучший результат Леброна в текущем сезоне НБА.

«Лейкерс» подошли ко встрече в Атланте, проиграв в 9 из последних 13 матчей.

В пятницу Джеймсу исполнилось 38 лет. На игре присутствовали его мама и жена.

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7 комментариев

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andreZidan
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Ответ Vyacheslav301184
Шикарной матч выдал, очень много очков забил благодаря своей физики - и это в 38! А я в свои 38 еле от похмелья уже отхожу))
Позорно как по мне, всё сводить к похмелью. Что за гордость такая, понять не могу
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Jordan95
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Ответ Vyacheslav301184
Шикарной матч выдал, очень много очков забил благодаря своей физики - и это в 38! А я в свои 38 еле от похмелья уже отхожу))
Да тут бы в 27 от похмелья отойти)
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Vyacheslav301184
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Шикарной матч выдал, очень много очков забил благодаря своей физики - и это в 38! А я в свои 38 еле от похмелья уже отхожу))
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wzht57hhdg
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Осталось 537 очков до побития «вечного рекорда» Карима…
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Анастасия Плинтусова
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Красава старина
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закрыт по беспределу
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Эх.. трипл сорвался
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DirkMavs
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Этот парень точно из другой планеты....нельзя не восхищаться мощно
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