Леброн Джеймс в день 38-летия набрал рекордные для себя в сезоне 47 очков
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс помог команде добиться выездной победы в матче с «Хоукс» (130:121) в пятницу.
Джеймс набрал 47 очков (18 из 27 с игры), 10 подборов и 9 передач за 40 минут на площадке.
47 очков – лучший результат Леброна в текущем сезоне НБА.
«Лейкерс» подошли ко встрече в Атланте, проиграв в 9 из последних 13 матчей.
В пятницу Джеймсу исполнилось 38 лет. На игре присутствовали его мама и жена.
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