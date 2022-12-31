Звездный форвард « » помог команде добиться выездной победы в матче с «Хоукс» (130:121) в пятницу.

Джеймс набрал 47 очков (18 из 27 с игры), 10 подборов и 9 передач за 40 минут на площадке.

47 очков – лучший результат Леброна в текущем сезоне НБА.

«Лейкерс» подошли ко встрече в Атланте, проиграв в 9 из последних 13 матчей.

В пятницу Джеймсу исполнилось 38 лет. На игре присутствовали его мама и жена.

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