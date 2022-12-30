НБА. «Новый Орлеан» примет «Филадельфию», «Денвер» сыграет с «Майами» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.

Лидирующий на Западе «Новый Орлеан» примет «Филадельфию» и попытается продлить серию из пяти побед подряд. «Денвер» сыграет с «Майами».

НБА

Регулярный чемпионат

Орландо – Вашингтон
Дата проведения
31 декабря, 03.00, «Amway Center»
Онлайн матча

Торонто – Финикс
Дата проведения
31 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча

Атланта – Лейкерс
Дата проведения
31 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
Онлайн матча

Чикаго – Детройт
Дата проведения
31 декабря, 04.00, «United Center»
Онлайн матча

Милуоки – Миннесота
Дата проведения
31 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
Онлайн матча

Новый Орлеан – Филадельфия
Дата проведения
31 декабря, 04.30, «Smoothie King Center»
Онлайн матча

Денвер – Майами
Дата проведения
31 декабря, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Портленд
Дата проведения
31 декабря, 06.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Сакраменто – Юта
Дата проведения
31 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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2 комментария

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Вадим flanec
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Вопрос один. Сколько человек окажется в заявке у Мэджик?
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Light Yagami
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Чисто навскидку: "Этланта-ЛАЛ", "ГСУ-ПТБ", "Сакрамэнтоу-Юта" – на тотал больше матчи. Будем думать и смотреть, всем удачи!
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