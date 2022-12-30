НБА. «Новый Орлеан» примет «Филадельфию», «Денвер» сыграет с «Майами» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата состоятся девять матчей.

Лидирующий на Западе « » примет «Филадельфию» и попытается продлить серию из пяти побед подряд. « » сыграет с « ».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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