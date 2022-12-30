НБА. «Новый Орлеан» примет «Филадельфию», «Денвер» сыграет с «Майами» и другие матчи
Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся девять матчей.
Лидирующий на Западе «Новый Орлеан» примет «Филадельфию» и попытается продлить серию из пяти побед подряд. «Денвер» сыграет с «Майами».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 31 декабря, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 03.30, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 31 декабря, 03.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 31 декабря, 04.00, «United Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 31 декабря, 04.30, «Smoothie King Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 31 декабря, 06.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 31 декабря, 06.00, «Golden 1 Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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