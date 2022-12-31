Костин сделал дубль и получил 6 минут штрафа в игре с «Сиэтлом». У него 4+4 в 21 матче за «Эдмонтон»

Форвард « » сделал дубль в матче с «Сиэтлом».

Россиянин помог своей команде одержать крупную победу в матче регулярного чемпионата с «Кракеном» (7:2).

На счету Костина стало 8 (4+4) очков в 21 игре сезона за «Ойлерс».

Сегодня Клим (12:23, «+2») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 перехват.

Также получил 6 минут штрафа – из них 4 за стычку с игроками « » в третьем периоде.