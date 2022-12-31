Костин сделал дубль и получил 6 минут штрафа в игре с «Сиэтлом». У него 4+4 в 21 матче за «Эдмонтон»

Теги Эдмонтон НХЛ Сиэтл Клим Костин Хоккей

Форвард «Эдмонтона» Клим Костин сделал дубль в матче с «Сиэтлом».

Россиянин помог своей команде одержать крупную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Кракеном» (7:2).

На счету Костина стало 8 (4+4) очков в 21 игре сезона за «Ойлерс». 

Сегодня Клим (12:23, «+2») нанес 4 броска в створ, применил 2 силовых приема и сделал 1 перехват.

Также получил 6 минут штрафа – из них 4 за стычку с игроками «Сиэтла» в третьем периоде. 

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2 комментария

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Конифеев
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О, Климентий разошелся. А его обменщик за Луис так и не сыграл, и даже не вызывался. При всех травмах защей.
Но чего 2-й гол не выложили-то?
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ovcov8
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Молоток
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