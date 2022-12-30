Хави: «Пеле, Марадона и Месси – легенды. Все хотят быть, как они»
Хави выразил соболезнования по поводу смерти Пеле.
Легендарный бразильский футболист скончался 29 декабря, ему было 82 года.
«Я хочу выразить соболезнования семье Пеле. Это мировая фигура. Он ознаменовал целое поколение.
Все хотят быть такими, как Пеле, как Марадона, как Месси. Это легенды. Я уважал и любил его», – заявил главный тренер «Барселоны».
Легендарная жизнь Пеле: от первого гола за сборную до дружбы с Марадоной
«Он превратил футбол в искусство и развлечение». Неймар, Роналду, Месси, Мбаппе, Холанд, Макрон, Обама и другие прощаются с Пеле
Главные рекорды Пеле. Очень много хет-триков, ассистов и побед на ЧМ
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Какой ты имеешь права про него так говорить
Пусть другие нападающие попробует хотя бы половину этого забить.
1003 игры
795 голов
350 ассистов
7 ЗМ
6 ЗБ
6 ФИФА
42 Трофея
Кубок Мира
МВП ЧМ
Это всего лишь глорство)
Здоровья.
Тоже чемпион мира, тоже выигрывал кучу трофеев, забил на ЧМ больше них, отдал ассистов больше)
Мне кажется лишний в компании чемпионов мира фрукт из твоей аватарки)
Есть величайшая тройка - Месси, Марадона, Пеле.
Мне даже интересно кого вы из них уберете ради пятерки?
Чемпионы Мира, обладатель 8 ЗМ, другой 3 КБ, третий лучшего перфоманса на ЧМ.
Ведь его признал сам Хвича, а ещё он забил 1.5 голов на ЧМ!
Плачевное зрелище.
Прошло всего лишь 22 года
>Лучший в истории
Какой истории? Истории Барселоны?
Просто по Фрейду)))
Хоспади)
Тут речь про обложки мировых изданий, статьи, тематические передачи и прочее.
Пеле и Марадона лучший 20 века.
Месси лучший 21 века.
А как лучший в истории всеравно Месси.
Здоровья тебе