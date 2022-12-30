Хави: «Пеле, Марадона и Месси – легенды. Все хотят быть, как они»

выразил соболезнования по поводу смерти Пеле.

Легендарный бразильский футболист скончался 29 декабря, ему было 82 года.

«Я хочу выразить соболезнования семье Пеле. Это мировая фигура. Он ознаменовал целое поколение.

Все хотят быть такими, как Пеле, как , как Месси. Это легенды. Я уважал и любил его», – заявил главный тренер «Барселоны».

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