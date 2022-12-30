Хави: «Пеле, Марадона и Месси – легенды. Все хотят быть, как они»

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Диего Марадона Пеле Футбол

Хави выразил соболезнования по поводу смерти Пеле.

Легендарный бразильский футболист скончался 29 декабря, ему было 82 года.

«Я хочу выразить соболезнования семье Пеле. Это мировая фигура. Он ознаменовал целое поколение.

Все хотят быть такими, как Пеле, как Марадона, как Месси. Это легенды. Я уважал и любил его», – заявил главный тренер «Барселоны».

Легендарная жизнь Пеле: от первого гола за сборную до дружбы с Марадоной

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40 комментариев

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Я Гражданин Мира
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Ответ Muhammad Juraev
Но фанаты одного безработного, который никому из Европы не нужен говорят, что луТший Ранальду) Ведь его признал сам Хвича, а ещё он забил 1.5 голов на ЧМ!
Роналду забил около 800 голов.
Какой ты имеешь права про него так говорить
Пусть другие нападающие попробует хотя бы половину этого забить.
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Oleg
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Ответ AlexZhano__
Только Хави мог в такой трогательный печальный момент снова засветить своё глорство. Никакого такта!
Месси конечно породил недалекую хейтерню.
1003 игры
795 голов
350 ассистов
7 ЗМ
6 ЗБ
6 ФИФА
42 Трофея
Кубок Мира
МВП ЧМ

Это всего лишь глорство)
Здоровья.
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Muhammad Juraev
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Ответ stryder
Месси лишний в этой тройке, при всем уважении
Лишний?!)
Тоже чемпион мира, тоже выигрывал кучу трофеев, забил на ЧМ больше них, отдал ассистов больше)
Мне кажется лишний в компании чемпионов мира фрукт из твоей аватарки)
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Экспертное мнение
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Ответ stryder
Месси лишний в этой тройке, при всем уважении
Ну не рядом с 0+0 в плей офф ЧМ упоминать же Месси
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Oleg
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Ответ bulldozer
Ну, то, что он в пятёрке лучших за всю историю - в этом нет абсолютно никаких сомнений.
Нет никакой пятерки.
Есть величайшая тройка - Месси, Марадона, Пеле.
Мне даже интересно кого вы из них уберете ради пятерки?
Чемпионы Мира, обладатель 8 ЗМ, другой 3 КБ, третий лучшего перфоманса на ЧМ.
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Muhammad Juraev
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Но фанаты одного безработного, который никому из Европы не нужен говорят, что луТший Ранальду)
Ведь его признал сам Хвича, а ещё он забил 1.5 голов на ЧМ!
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Alex Legend
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Ответ Oleg
Причем тут подписчики?🤣 Хоспади) Тут речь про обложки мировых изданий, статьи, тематические передачи и прочее.
Очевидно что триумф на главном спортивном событии планеты соберёт больше просмотров, чем заметка о смерти игроке прошлого. И даже если Дзюба или Гатагов взяли бы ЧМ, ничего бы не поменяло. Людям просто интересно кто выиграл ЧМ.
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Oleg
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Ответ stryder
Месси лишний в этой тройке, при всем уважении
Как же жаль фанатов роналду.
Плачевное зрелище.
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Евгений Романов
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Я когда-то хотел быть как Рональдиньо)
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Alex Legend
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Ответ Айлин 1990
Как Месси да, но не возможно. Пеле и Марадона лучший 20 века. Месси лучший 21 века. А как лучший в истории всеравно Месси.
>Лучший 21 века
Прошло всего лишь 22 года
>Лучший в истории
Какой истории? Истории Барселоны?
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stryder
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Месси лишний в этой тройке, при всем уважении
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Oleg
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Ответ Вася Васильков
Как Месси да , как Марадона с большим трудом как Пеле никогда
Видишь какие у тебя комплексы к Лео)
Просто по Фрейду)))
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Rej1sta
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Ответ Илья Бодров
Комментарий удален модератором
С тобой Пеле не сравнивали. Но похвально, что ты признал себя гумпленом
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Oleg
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Ответ K0run
У Бузовой куча подписчиков, у Бетховена ноль. Здоровья тебе
Причем тут подписчики?🤣
Хоспади)
Тут речь про обложки мировых изданий, статьи, тематические передачи и прочее.
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Илья Бодров
Комментарий удален
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Oleg
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Ответ K0run
Последний лишний в этом списке
Это комплексы)
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Айлин 1990
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Как Месси да, но не возможно.
Пеле и Марадона лучший 20 века.
Месси лучший 21 века.
А как лучший в истории всеравно Месси.
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Oleg
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Ответ K0run
Хоть один адекватный коммент
А в чем его коммент адекватный, в том что он совпал с вашей точкой зрения и не совпал с мением миллионов?
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K0run
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Ответ Oleg
Почему? Потому что ты против? А вот в мире тотально Месси GOAT. Даже сегодня вышел интересный анализ на the time: Когда ушел Диего было 300 миллионов упоминаний У Пеле 150 миллионов, в тренды он не забрался У Месси , после триумфа, ВНИМАНИЕ !!!!! 1,5 миллиарда упоминаний И то и другое можно сопоставить по одной причине, люди любят грустить и ностальгировать , так же люди любят триумф. Просто прими как факт. Ты ничего не изменишь. Здоровья)
У Бузовой куча подписчиков, у Бетховена ноль.
Здоровья тебе
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bulldozer
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Ответ DolJun
после того как роналду оказался повержен - у местных кулес новая задача: пиарить месси как величайшего всех времен) но эта задача уж точно им не под силу)
Ну, то, что он в пятёрке лучших за всю историю - в этом нет абсолютно никаких сомнений.
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Вася Васильков
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Как Месси да , как Марадона с большим трудом как Пеле никогда
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Давид Agabekyan
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Ответ DolJun
после того как роналду оказался повержен - у местных кулес новая задача: пиарить месси как величайшего всех времен) но эта задача уж точно им не под силу)
Хорошо что у должуна задача та же. Ныть под каждой новостью про Барселону. Истинный фанат
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K0run
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Ответ DolJun
после того как роналду оказался повержен - у местных кулес новая задача: пиарить месси как величайшего всех времен) но эта задача уж точно им не под силу)
Хоть один адекватный коммент
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Alex Legend
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Ответ Фарид Харисов
Извини, Хави, но я не хочу быть умершим от рака или умершим от наркотиков.
Ждёшь бессмертия?
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K0run
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