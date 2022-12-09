Обмен Бриттни Грайнер на Виктора Бута, Энрике уволен из сборной Испании, возможное ужесточение лимита в РПЛ, Роналду хотел уехать из сборной Португалии и другие новости утра

1. Россия обменяла американскую баскетболистку Бриттни Грайнер на Виктора Бута. Договоренность была достигнута в последние 48 часов. Президент США Джо Байден сообщил, что девушка в хорошем настроении и скоро вернется к близким.

2. Луис Энрике уволен из сборной Испании после вылета в 1/8 финала ЧМ-2022. Новым тренером стал Луис де ла Фуэнте – он выигрывал Евро с командами U19 и U21.

3. Минспорта и РФС обсуждают ужесточение лимита на легионеров, сообщает «Матч ТВ». Правительство не устраивает качество иностранцев в РПЛ. Впрочем, пока в РФС говорят, что оснований для пересмотра лимита нет.

4. НХЛ. «Торонто» разгромил «Лос-Анджелес», Самсонов впервые в сезоне сыграл на ноль, отразив 29 бросков. «Тампа» справилась с «Нэшвиллом» (5:2), Кучеров сделал передачу, Сергачев – тоже. Все результаты дня – здесь.

5. Пишут, что Криштиану Роналду хотел уехать из сборной Португалии, узнав, что не выйдет в старте на матч 1/8 финала ЧМ-2022 – он был взбешен. Федерация футбола Португалии быстро опровергла это, а сам футболист написал: «Эта команда слишком сплоченная, чтобы ее могли сломить внешние силы. Эта нация слишком смелая, чтобы бояться любого противника». Впрочем, авторы инсайда настаивают на его достоверности: «Информация из нескольких источников. У Криштиану и Сантуша был бурный разговор». А еще поговаривают, что Роналду отказался тренироваться с запасными.

6. КХЛ. СКА победил минское «Динамо», «Спартак» проиграл «Динамо» по буллитам, «Авангард» уступил «Ак Барсу».

7. Дениз Херманн-Вик выиграла спринт на этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене, Давидова – 2-я, Симон – 3-я, Эльвира Оберг – 4-я, Лампич – 5-я.

Эдуард Латыпов победил в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени, Еремин – 2-й, Вьюхин – 3-й. У женщин выиграла Елизавета Каплина, Алимбекова – 2-я, Носкова – 3-я.

8. НБА. 26 очков и 8 передач от Батлера помогли «Майами» выиграть у «Клипперс» и другие результаты.

9. Шнякин прокомментирует матч Нидерланды – Аргентина в 1/4 финала ЧМ-2022, Трушечкин – игру Англии и Франции. А Генич больше не будет комментировать матчи турнира: «Никаких вопросов. Всем спасибо за отзывы. Если это не повод… 🥃»

10. Алина Загитова выступит в ледовом шоу Татьяны Навки в Дубае.

11. Трансферные новости. «Реал» заплатит 60+12 млн евро за Эндрика – с «Палмейрас» договорились. Форвард перейдет летом 2024-го. Представители Беллингема сообщили «Реалу», что «Ливерпуль» лидирует в борьбе за хавбека. «МЮ» работает над подписанием Зоммера как свободного агента. «Милан» хочет арендовать Зиеша у «Челси» с правом выкупа за 15 млн евро.

12. Глава «Телеспорта» заявил, что у компании есть права на показ лыжных гонок: «У нас есть подписанное соглашение с ФЛГР». Правда, Глава ФЛГР Елена Вяльбе все еще не знает, будут ли трансляции Кубка России.

13. Шома Уно лидирует после короткой программы в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине, Ямамото – 2-й, Миура – 3-й, Малинин – 5-й.

14. Единая лига ВТБ. 27 очков Эртеля помогли «Зениту» разгромить «Парму» и продлить серию до 7 побед подряд, «Нижний Новгород» выиграл у «Автодора».

15. Журналисты мяуканьем встретили пресс-атташе Бразилии. Он сообщил, что с брошенным им котом все хорошо.

Цитаты дня.

Виктор Онопко: «В Испании простой человек может позволить себе намного больше вещей, чем в России: цены там ниже, а уровень жизни выше»

Дональд Трамп об обмене Бута на Грайнер: «Какой глупый и непатриотичный позор для США»

Журова о допуске России к Олимпиаде-2024: «Главное, чтобы от спортсменов не требовали отречения от правительства, страны и осуждения СВО»

Министр спорта РФ об ужесточении лимита в КХЛ: «Это усилит конкуренцию, даст возможности молодым. Как будет работать в других видах спорта? Посмотрим»

Азар хотел бы поменяться местами с Байденом: «Быть президентом США... Вау. Белый дом и я, развалившийся в кабинете с сигарой»

Депутат Терюшков: «России надо отказаться от легионеров и растить своих звезд. Советских футболистов знал весь мир»

Вратарь женской сборной Швеции о 200 млн евро в год для Роналду в «Аль-Насре»: «Никто не должен получать такие деньги, когда в мире столько страданий. Мало кого это беспокоит»

«Сейчас мы с Депаем целуемся в губы. Ему не всегда нравится – жалко». Ван Гал пошутил об отношениях с Мемфисом